Loại rau siêu dưỡng này cực giàu vitamin A, C tốt cho tim mạch, điều hòa đường huyết, giảm cân hiệu quả lại bán với giá rẻ bèo tại chợ Việt

Chọn thực phẩm 22/01/2023 02:42

Nước đậu bắp được coi là một trong những cách tốt nhất để tận hưởng những lợi ích của loại rau phổ biến này.

Đậu bắpy có một lượng người hâm mộ chuyên dụng ở mọi lứa tuổi. Trên thực tế, nó là một trong những loại rau được nấu chín phổ biến nhất. Ngoài thơm ngon, đậu bắp còn rất tốt cho sức khỏe. Theo các chuyên gia, nước đậu bắp được coi là một trong những cách tốt nhất để tận hưởng những lợi ích của loại rau phổ biến này.

Loại rau siêu dưỡng này cực giàu vitamin A, C tốt cho tim mạch, điều hòa đường huyết, giảm cân hiệu quả lại bán với giá rẻ bèo tại chợ Việt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo chuyên gia tư vấn dinh dưỡng Rupali Datta, "Ngày nay, nước đậu bắp đang được coi là một loại thức uống siêu hạng. Nó đã được sử dụng theo cách truyền thống, nhưng với các nghiên cứu khoa học gần đây về lợi ích sức khỏe, nó đang nhanh chóng trở nên phổ biến."

 

Lợi ích của nước đậu bắp bắt nguồn từ thành phần dinh dưỡng phong phú của loại rau này. Nó bao gồm magiê, canxi, vitamin C, chất chống oxy hóa và các chất dinh dưỡng thiết yếu khác. Chúng ta hãy xem xét một số lợi ích sức khỏe chính của nước đậu bắp.

1. Nước đậu bắp giảm cân

Loại rau siêu dưỡng này cực giàu vitamin A, C tốt cho tim mạch, điều hòa đường huyết, giảm cân hiệu quả lại bán với giá rẻ bèo tại chợ Việt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đậu bắp giàu vitamin B, C, axit folic, chất xơ, v.v. có thể giúp kiềm chế sự thèm ăn của bạn, thúc đẩy hơn nữa quá trình giảm cân . Bên cạnh đó, thức uống này cũng có thể giúp bạn giữ nước và tăng cường trao đổi chất.

2. Nước đậu bắp chữa bệnh tiểu đường

Loại rau siêu dưỡng này cực giàu vitamin A, C tốt cho tim mạch, điều hòa đường huyết, giảm cân hiệu quả lại bán với giá rẻ bèo tại chợ Việt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đậu bắp là một nguồn giàu chất xơ hòa tan và không hòa tan, rất hiệu quả trong việc kiểm soát lượng đường trong máu. Chúng làm chậm quá trình hấp thụ carbohydrate từ bữa ăn, trì hoãn quá trình tiêu hóa, ngăn ngừa tình trạng tăng đột biến sau bữa ăn và cảm giác đói.

3. Nước đậu bắp tăng cường miễn dịch

Đậu bắp rất giàu flavonoid hoặc chất chống oxy hóa. Các hợp chất này đã được chứng minh là hoạt động tích cực chống lại các tổn thương gốc tự do trong cơ thể, thúc đẩy hơn nữa sức khỏe miễn dịch tổng thể.

4. Nước đậu bắp tốt cho sức khỏe tim mạch

Loại rau siêu dưỡng này cực giàu vitamin A, C tốt cho tim mạch, điều hòa đường huyết, giảm cân hiệu quả lại bán với giá rẻ bèo tại chợ Việt - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Theo một số nghiên cứu, đậu bắp bao gồm các hợp chất giúp điều chỉnh mức cholesterol trong máu. Điều này có thể giúp giảm thêm rủi ro của một số vấn đề liên quan đến sức khỏe.

5. Nước đậu bắp tốt cho sức khỏe làn da

Đậu bắp được biết đến là loại thực phẩm có hàm lượng vitamin A, vitamin C và chất chống oxy hóa cao giúp thanh lọc máu, đào thải độc tố. Những yếu tố này có thể giúp làm chậm quá trình lão hóa của da và cũng làm giảm các vấn đề như kích ứng da và nhược điểm.

Khi nào là thời điểm thích hợp để uống nước đậu bắp

Loại rau siêu dưỡng này cực giàu vitamin A, C tốt cho tim mạch, điều hòa đường huyết, giảm cân hiệu quả lại bán với giá rẻ bèo tại chợ Việt - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Nước đậu bắp có thể được uống hàng ngày và theo chuyên gia Rupali Datta, "Thời điểm tốt nhất nên uống nước này là vào sáng sớm khi bụng đói. Nó được cho là hiệu quả và an toàn nhất khi uống như thế này."

Cách uống nước đậu bắp đúng cách 

  • Cắt 5 quả đậu bắp và ngâm trong 2 cốc nước.
  • Giữ nó qua đêm.
  • Sáng hôm sau, vắt những quả ngâm này và trộn chất nhờn trong nước.
  • Uống nước.

Ai không nên uống nước đậu bắp?

Loại rau siêu dưỡng này cực giàu vitamin A, C tốt cho tim mạch, điều hòa đường huyết, giảm cân hiệu quả lại bán với giá rẻ bèo tại chợ Việt - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Những người dị ứng với đậu bắp được khuyến cáo không nên thử thức uống này. Bên cạnh đó, những người mắc hội chứng ruột kích thích (IBS) cũng nên tránh uống nước đậu bắp vì đây là nguồn giàu fructan, có thể làm trầm trọng thêm các triệu chứng của bạn.

Bây giờ bạn đã biết tất cả về lợi ích, tác dụng phụ và công thức của nước đậu bắp, bạn nên đưa nó vào chế độ ăn uống của mình và tận hưởng một sức khỏe tổng thể tốt. Nhưng hãy luôn nhớ rằng, hãy tham khảo ý kiến ​​chuyên gia trước khi thực hiện bất kỳ thay đổi nào trong lối sống của bạn nhé.

Theo NDTV

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