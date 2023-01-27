Chặn đứng tình trạng tóc chẻ ngọn, gãy rụng và hư tổn, 5 thực phẩm siêu dưỡng hàng đầu, ăn nhiều tóc mượt như tơ

Dinh dưỡng 27/01/2023 19:23

Nhiều người trong chúng ta chi rất nhiều tiền cho các sản phẩm chăm sóc tóc đắt tiền để có mái tóc khỏe mạnh hơn. Tuy nhiên, sự thật là mái tóc đẹp bắt đầu từ chế độ ăn uống của chúng ta.

Chặn đứng tình trạng tóc chẻ ngọn, gãy rụng và hư tổn, 5 thực phẩm siêu dưỡng hàng đầu, ăn nhiều tóc mượt như tơ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mái tóc khỏe mạnh là mái tóc được nuôi dưỡng và điều đó có nghĩa là cung cấp cho cơ thể chúng ta những chất dinh dưỡng cần thiết. Để có những lọn tóc bóng mượt, chắc khỏe và bóng mượt, hãy xem những loại thực phẩm hàng đầu dành cho tóc này để thêm vào danh sách mua sắm của bạn.

Các loại ngũ cốc

Nhiều loại ngũ cốc nguyên hạt, bao gồm gạo lứt và yến mạch, rất giàu vitamin b, bao gồm biotin (B7), có thể giúp giảm rụng tóc và tóc dễ gãy. Các loại ngũ cốc nguyên hạt tốt cho sức khỏe như yến mạch thô cũng là một nguồn cung cấp silica tốt, có thể giúp giảm gãy tóc và kẽm; một khoáng chất quan trọng cho tóc, nếu thiếu nó có thể dẫn đến rụng tóc.

Chặn đứng tình trạng tóc chẻ ngọn, gãy rụng và hư tổn, 5 thực phẩm siêu dưỡng hàng đầu, ăn nhiều tóc mượt như tơ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Để có mái tóc chắc khỏe, hãy cố gắng ăn nhiều loại ngũ cốc nguyên hạt và chọn những loại ngũ cốc gần với trạng thái tự nhiên nhất có thể.

Quả hạch

Các loại hạt chứa nhiều protein và kẽm, rất tốt cho việc giúp tóc chắc khỏe và bóng mượt. Các loại hạt tốt để thêm vào chế độ ăn uống của bạn bao gồm quả óc chó, chứa nhiều axit béo omega-3 và biotin, và quả hạch Brazil, chứa nhiều selen.

Selenium không chỉ tốt cho việc thúc đẩy làn da và da đầu khỏe mạnh mà khoáng chất này còn có thể giúp ngăn ngừa rụng tóc. Các loại hạt tốt nhất nên ăn ít do hàm lượng calo cao, tuy nhiên ăn vặt thường xuyên nhiều loại hạt có thể mang lại lợi ích sức khỏe tuyệt vời.

Các loại hạt

Chặn đứng tình trạng tóc chẻ ngọn, gãy rụng và hư tổn, 5 thực phẩm siêu dưỡng hàng đầu, ăn nhiều tóc mượt như tơ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đối với các loại hạt, tất cả các loại hạt đều tốt cho sức khỏe của chúng ta, tuy nhiên các loại hạt khác nhau cũng có những đặc tính riêng giúp tóc khỏe mạnh. Hạt hướng dương là nguồn cung cấp biotin tuyệt vời, hạt bí ngô chứa nhiều kẽm và hạt lanh là nguồn cung cấp dầu omega-3 tuyệt vời cho người ăn chay, có thể giúp thúc đẩy da đầu và tóc khỏe mạnh, được nuôi dưỡng.

Quinoa - thường được sử dụng như một loại ngũ cốc cũng là một loại hạt tuyệt vời cho tóc do chứa protein chất lượng cao.

Nếu bạn đang khao khát một mái tóc chắc khỏe và bóng mượt, hãy thử bổ sung các loại cá có dầu chẳng hạn như cá hồi, cá hồi và cá mòi vào chế độ ăn uống thông thường của bạn. Cá có dầu chứa nhiều axit béo omega-3, rất quan trọng đối với làn da khỏe mạnh và giữ cho da đầu của bạn luôn trong tình trạng tốt.

Không chỉ vậy, dầu cá còn chứa nhiều protein, rất cần thiết cho sự phát triển và chắc khỏe của tóc, và chất sắt, có thể làm giảm rụng tóc. Để tăng khả năng hấp thụ sắt của cơ thể, hãy thử ăn cá nhiều dầu với nước cốt chanh giàu vitamin C.

Hàu và động vật có vỏ

Chặn đứng tình trạng tóc chẻ ngọn, gãy rụng và hư tổn, 5 thực phẩm siêu dưỡng hàng đầu, ăn nhiều tóc mượt như tơ - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù hàu có thể không xuất hiện thường xuyên trên hầu hết các bàn ăn của chúng ta, nhưng chúng thực sự là nguồn cung cấp nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu cho tóc. Hàu không chỉ là nguồn kẽm tự nhiên phong phú nhất mà còn là nguồn selen, sắt và protein tuyệt vời.

Động vật có vỏ cũng chứa nhiều khoáng chất này, đồng thời là nguồn cung cấp vitamin B12 dồi dào, một chất dinh dưỡng quý hiếm rất quan trọng cho sự phát triển khỏe mạnh của tóc.

Theo Realbuzz

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