Sức căng động mạch thường được gọi là huyết áp, là áp lực mà máu chảy qua các động mạch hoặc áp lực mà máu của bạn tác động lên thành động mạch.

Chính xác thì đo huyết áp là gì?

Huyết áp được đo bằng hai giá trị, tối đa và tối thiểu. Cả hai số được phân tách bằng dấu gạch chéo, trong đó số đầu tiên trong phép đo được gọi là huyết áp tâm thu, là áp lực tác động lên động mạch khi tim đập. Số thứ hai là huyết áp tâm trương, là áp suất động mạch giữa các nhịp đập.

Một phép đo huyết áp bình thường nhỏ hơn hoặc bằng 120/80.

Chỉ số vượt quá 140/90 cho thấy người đó bị cao huyết áp. Trên 180/20 được coi là tăng huyết áp nghiêm trọng.

Tầm quan trọng của huyết áp khỏe mạnh

Nếu bạn bị huyết áp cao, tim của bạn phải làm việc chăm chỉ để đưa máu đến các cơ quan quan trọng do sức đề kháng này. Theo thời gian, điều này có thể có tác động tiêu cực đến cơ thể bạn.

Tăng huyết áp làm tăng nguy cơ mắc các biến cố tim mạch và ngoài tim mạch, bao gồm đột quỵ, đau tim, tử vong và suy thận.

Đây là cách bạn có thể hạ huyết áp một cách tự nhiên:

​Ăn nhiều kali và ít muối sẽ ra sao?

Ảnh minh họa: Internet

Theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, một người nên hạn chế lượng natri ăn vào dưới 1500 mg mỗi ngày để ngăn ngừa tăng huyết áp. Hầu hết mọi người bài tiết lượng muối và nước dư thừa qua nước tiểu, do đó giảm muối khỏi chế độ ăn uống, vì vậy nó không ảnh hưởng đáng kể đến huyết áp. Giảm lượng muối ăn vào có lợi cho những người bị mất cân bằng giữa tỷ lệ muối và kali, mắc bệnh thận hoặc suy tim sung huyết.

Quan trọng hơn việc giảm hàm lượng muối là duy trì tỷ lệ muối và kali chính xác. Duy trì sự cân bằng lành mạnh của hai khoáng chất trong cơ thể là rất quan trọng để duy trì huyết áp khỏe mạnh.

Ảnh minh họa: Internet

Nên ăn dựa trên thực vật. chế độ ăn toàn thực phẩm bao gồm bông cải xanh, rau bina, củ cải đường, rau củ cải đường, cà chua, nước sốt cà chua, cà rốt, rau có tinh bột như khoai tây, đậu lăng, đậu nành, đậu trắng, trái cây như chuối, cam, dưa đỏ, mật ong, mơ, bưởi, trái cây sấy khô như nho khô, chà là và mận khô để duy trì tỷ lệ kali và muối trong cơ thể.

Những thứ khác để hạ huyết áp

Hạn chế tiêu thụ rượu vì nó không chỉ làm tăng huyêt áp mà còn loạt bệnh tìm ẩn khác.

Mặc dù các nghiên cứu không tìm thấy mối liên hệ trực tiếp giữa huyết áp và việc uống rượu, nhưng nó có thể góp phần làm tăng cân, do đó có thể ảnh hưởng đến huyết áp. Rượu chứa nhiều calo có thể góp phần gây béo phì và do đó làm tăng huyết áp.

Giảm cân

Ảnh minh họa: Internet

Chỉ số khối cơ thể tăng có thể dẫn đến tăng huyết áp. Các nghiên cứu cho thấy huyết áp có thể giảm 1 mmHg cho mỗi nửa đến một kg bị mất.

Quản lý căng thẳng

Tất cả chúng ta đều cảm thấy căng thẳng theo thời gian. Nhưng ngay cả căng thẳng mãn tính ở mức độ thấp cũng có thể dẫn đến huyết áp cao, tăng nhịp tim và căng cơ. Ăn uống lành mạnh, tập các bài tập thư giãn, thử các mẹo giảm căng thẳng hoặc gặp chuyên gia nếu cần.

Tập aerobic thường xuyên

Duy trì hoạt động thể chất là thói quen lối sống quan trọng nhất để giảm huyết áp. Các bài tập tốt nhất để giảm huyết áp là các bài tập aerobic như đạp xe, đi bộ nhanh hoặc bơi lội. Bạn có thể đặt mục tiêu tập thể dục nhịp điệu 30 phút mỗi ngày hoặc ít nhất ba lần một tuần.

Theo Times of India