Đừng để huyết áp cao đe dọa mạng sống: Ăn nhiều những thực phẩm này giúp hạ huyết áp, tốt tim mạch

Dinh dưỡng 29/01/2023 12:18

Bạn được kiểm tra huyết áp hầu như mỗi khi đến bác sĩ. Huyết áp là một dấu hiệu mà chúng ta không coi trọng lắm cho đến khi có điều gì đó không ổn hoặc bạn có tiền sử gia đình.

Chính xác thì đo huyết áp là gì?

Sức căng động mạch thường được gọi là huyết áp, là áp lực mà máu chảy qua các động mạch hoặc áp lực mà máu của bạn tác động lên thành động mạch.

Đừng để huyết áp cao đe dọa mạng sống: Ăn nhiều những thực phẩm này giúp hạ huyết áp, tốt tim mạch - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Huyết áp được đo bằng hai giá trị, tối đa và tối thiểu. Cả hai số được phân tách bằng dấu gạch chéo, trong đó số đầu tiên trong phép đo được gọi là huyết áp tâm thu, là áp lực tác động lên động mạch khi tim đập. Số thứ hai là huyết áp tâm trương, là áp suất động mạch giữa các nhịp đập.

Huyết áp bình thường là gì?

Một phép đo huyết áp bình thường nhỏ hơn hoặc bằng 120/80.

Chỉ số vượt quá 140/90 cho thấy người đó bị cao huyết áp. Trên 180/20 được coi là tăng huyết áp nghiêm trọng.

Tầm quan trọng của huyết áp khỏe mạnh

Nếu bạn bị huyết áp cao, tim của bạn phải làm việc chăm chỉ để đưa máu đến các cơ quan quan trọng do sức đề kháng này. Theo thời gian, điều này có thể có tác động tiêu cực đến cơ thể bạn.

Tăng huyết áp làm tăng nguy cơ mắc các biến cố tim mạch và ngoài tim mạch, bao gồm đột quỵ, đau tim, tử vong và suy thận.

Đây là cách bạn có thể hạ huyết áp một cách tự nhiên:

​Ăn nhiều kali và ít muối sẽ ra sao?

Đừng để huyết áp cao đe dọa mạng sống: Ăn nhiều những thực phẩm này giúp hạ huyết áp, tốt tim mạch - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, một người nên hạn chế lượng natri ăn vào dưới 1500 mg mỗi ngày để ngăn ngừa tăng huyết áp. Hầu hết mọi người bài tiết lượng muối và nước dư thừa qua nước tiểu, do đó giảm muối khỏi chế độ ăn uống, vì vậy nó không ảnh hưởng đáng kể đến huyết áp. Giảm lượng muối ăn vào có lợi cho những người bị mất cân bằng giữa tỷ lệ muối và kali, mắc bệnh thận hoặc suy tim sung huyết.

Quan trọng hơn việc giảm hàm lượng muối là duy trì tỷ lệ muối và kali chính xác. Duy trì sự cân bằng lành mạnh của hai khoáng chất trong cơ thể là rất quan trọng để duy trì huyết áp khỏe mạnh.

Đừng để huyết áp cao đe dọa mạng sống: Ăn nhiều những thực phẩm này giúp hạ huyết áp, tốt tim mạch - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nên ăn dựa trên thực vật. chế độ ăn toàn thực phẩm bao gồm bông cải xanh, rau bina, củ cải đường, rau củ cải đường, cà chua, nước sốt cà chua, cà rốt, rau có tinh bột như khoai tây, đậu lăng, đậu nành, đậu trắng, trái cây như chuối, cam, dưa đỏ, mật ong, mơ, bưởi, trái cây sấy khô như nho khô, chà là và mận khô để duy trì tỷ lệ kali và muối trong cơ thể.

Những thứ khác để hạ huyết áp

  • Hạn chế tiêu thụ rượu vì nó không chỉ làm tăng huyêt áp mà còn loạt bệnh tìm ẩn khác.

Mặc dù các nghiên cứu không tìm thấy mối liên hệ trực tiếp giữa huyết áp và việc uống rượu, nhưng nó có thể góp phần làm tăng cân, do đó có thể ảnh hưởng đến huyết áp. Rượu chứa nhiều calo có thể góp phần gây béo phì và do đó làm tăng huyết áp.

  • Giảm cân
Đừng để huyết áp cao đe dọa mạng sống: Ăn nhiều những thực phẩm này giúp hạ huyết áp, tốt tim mạch - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Chỉ số khối cơ thể tăng có thể dẫn đến tăng huyết áp. Các nghiên cứu cho thấy huyết áp có thể giảm 1 mmHg cho mỗi nửa đến một kg bị mất.

  • Quản lý căng thẳng

Tất cả chúng ta đều cảm thấy căng thẳng theo thời gian. Nhưng ngay cả căng thẳng mãn tính ở mức độ thấp cũng có thể dẫn đến huyết áp cao, tăng nhịp tim và căng cơ. Ăn uống lành mạnh, tập các bài tập thư giãn, thử các mẹo giảm căng thẳng hoặc gặp chuyên gia nếu cần.

  • Tập aerobic thường xuyên

Duy trì hoạt động thể chất là thói quen lối sống quan trọng nhất để giảm huyết áp. Các bài tập tốt nhất để giảm huyết áp là các bài tập aerobic như đạp xe, đi bộ nhanh hoặc bơi lội. Bạn có thể đặt mục tiêu tập thể dục nhịp điệu 30 phút mỗi ngày hoặc ít nhất ba lần một tuần.

Theo Times of India

Da đẹp dáng xinh dễ dàng cùng 5 thực phẩm dinh dưỡng hàng đầu, cấp collagen siêu tốc

Da đẹp dáng xinh dễ dàng cùng 5 thực phẩm dinh dưỡng hàng đầu, cấp collagen siêu tốc

Loại thực phẩm bạn ăn không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, thể lực và tâm trạng của bạn, nó cũng có thể thay đổi hình thể của bạn.

Xem thêm
Từ khóa:   thực phẩm giúp hạ đường huyết thực phẩm giúp hạ huyết áp thực phẩm cho người huyết áp cao

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Tâm sự gia đình 2 giờ 4 phút trước
Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Tâm sự 3 giờ 4 phút trước
Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Tâm sự gia đình 4 giờ 4 phút trước
Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 4 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 4 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 34 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 14 phút trước
Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Sao quốc tế 7 giờ 27 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm sự 8 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích tăng cường sức khỏe từ loại rau cải quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích tăng cường sức khỏe từ loại rau cải quen thuộc

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe