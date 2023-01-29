Món ăn sáng rất được người Việt ưa chuộng này siêu dinh dưỡng, vừa giảm cholesterol cao lại 'thân thiện' với tim mạch, chăm dáng tuyệt đỉnh

Đây là những lý do để bắt đầu ăn yến mạch mỗi ngày.

Và bạn biết đấy, yến mạch rất csó lợi cho sức khỏe . Ví dụ, nó có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Yến mạch phải có chất lượng cao, thân thiện với môi trường và không có tạp chất cũng như các hạt lạ. Để đa dạng hương vị của bột yến mạch, hãy thêm trái cây tươi, các loại hạt, quế, kem hoặc sữa chua ít béo vào hỗn hợp.

Hàm lượng chất chống oxy hóa cao

Yến mạch rất giàu chất chống oxy hóa, một trong số đó là Avenanthramides giúp giảm ngứa, viêm và huyết áp. Chúng chứa beta-glucan, làm giảm lượng đường trong máu. Tác dụng của chúng được tăng cường khi có vitamin C. Không phải ngẫu nhiên mà nước cam kết hợp với bột yến mạch vào bữa sáng.

Tràn đầy năng lượng

Bột yến mạch rất giàu carbohydrate và cung cấp nhiều năng lượng cho cơ thể. Bạn nên ăn loại yến mạch hơi khô vì bạn sẽ cảm thấy no lâu hơn, tránh thèm ăn các loại thực phẩm khác.

Hỗ trợ giảm cân

Tiêu thụ bột yến mạch hàng ngày giúp cải thiện quá trình trao đổi chất, đẩy nhanh quá trình giảm cân. Bữa sáng dựa trên bột yến mạch trong một thời gian dài cho phép chúng ta hạn chế lượng calo dư thừa.

Carbohydrate chậm có trong nó cho phép chúng ta điều chỉnh sự thèm ăn và lo lắng và duy trì lượng đường trong máu bình thường. Các chất dinh dưỡng trong đó không chỉ đẩy nhanh quá trình trao đổi chất của chúng ta mà còn ngăn ngừa sự tích tụ chất béo và độc tố trong cơ thể, đồng thời ngăn chúng ta ăn quá nhiều.

Cholesterol sẽ giảm

Yến mạch chứa một loại chất xơ gọi là beta-glucan, giúp giảm cholesterol trong cơ thể.

Do axit linoleic và chất xơ hòa tan có trong bột yến mạch, nó giúp giảm mức chất béo trung tính và cholesterol xấu trong máu. Những chất dinh dưỡng này "làm sạch" chất béo còn sót lại trên thành động mạch và bảo vệ cơ thể chúng ta khỏi sự phát triển của các bệnh nghiêm trọng như xơ vữa động mạch, đau tim và đột quỵ.

Giảm nguy cơ mắc bệnh tim

Yến mạch rất giàu chất béo tốt cho sức khỏe và hỗ trợ các tế bào tim và hệ tuần hoàn. Nhờ các chất chống oxy hóa có trong bột yến mạch, khả năng tổn thương thành mạch máu do các gốc tự do ("dính") giảm đi.

Thoát khỏi các vấn đề về tiêu hóa

Các chuyên gia khuyên bạn nên ăn chất xơ hàng ngày từ 25 đến 35 gam vì đây là chất xơ lý tưởng để tiêu hóa tốt. Chỉ một phần nhỏ yến mạch đã chứa 1/5 lượng chất xơ khuyến nghị hàng ngày.

Đó là lý do tại sao bột yến mạch là lựa chọn hoàn hảo cho thói quen hàng ngày của bạn, chưa kể rằng các chất xơ sẽ giúp bạn duy trì hoạt động bình thường của ruột và do đó giúp bạn không bị căng thẳng.

Theo Brightside