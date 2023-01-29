Gần đây, có rất nhiều tin đồn gây tranh cãi về thức uống buổi sáng yêu thích của chúng ta. Nhưng bạn có thể sẽ đồng ý rằng không có gì tốt hơn là áp dụng một phương pháp khoa học để giải quyết những tranh chấp như thế này.

Đây là các đặc tính tốt cho sức khỏe của cà phê có thể chuyển cán cân sang những người ủng hộ việc uống cà phê thường xuyên.

Các nhà khoa học tuyên bố rằng uống cà phê điều độ không chỉ vô hại mà còn có tác động tích cực đến sức khỏe của bạn. Ví dụ, những người yêu thích cà phê thường trông trẻ hơn so với những người cùng tuổi và ít mắc một số bệnh về hệ tim mạch.

Nó làm giảm nguy cơ xơ gan

Các nhà khoa học từ Viện Mario Negri ở Ý phát hiện ra rằng việc tiêu thụ cà phê có thể làm giảm nguy cơ phát triển bệnh xơ gan.

Nó ảnh hưởng tích cực đến hệ thống tim mạch

Một hiểu lầm phổ biến khác về cà phê liên quan đến tác động của nó đối với hệ thống tim mạch của một người. Trên thực tế, một số nghiên cứu được thực hiện bởi các nhà khoa học từ Trường Y tế Công cộng Harvard, Đại học Quốc gia Singapore và Bệnh viện Brigham and Women's, cho thấy những người uống 3-5 tách cà phê mỗi ngày ít có khả năng mắc bệnh tim hoặc đột quỵ.

Nó làm giảm sự phát triển của sỏi mật

Một số chất có trong cà phê, như caffein, có thể làm giảm nguy cơ hình thành sỏi mật. Scott Gottlieb phát hiện ra rằng nguy cơ mắc bệnh này có thể giảm 4% nếu bạn uống 2 đến 3 tách cà phê mỗi ngày và giảm 45% nếu bạn uống 4 hoặc 5 tách.

Nó làm giảm nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường loại 2

Các nhà khoa học từ Đại học Aarhus, Bệnh viện Đại học Aarhus và Bệnh viện Đại học Odense đã chứng minh rằng uống cà phê không ảnh hưởng đến sự phát triển của bệnh tiểu đường loại 2. Cafestol, một thành phần trong cà phê, thực sự làm tăng mức độ insulin trong tuyến tụy khi insulin tiếp xúc với ảnh hưởng của glucose. Và độ nhạy insulin được cải thiện 42%.

Nó làm trẻ hóa mọi tế bào trong cơ thể

Chất chống oxy hóa có trong cà phê có tác động làm trẻ hóa các tế bào của cơ thể bạn. Các nhà khoa học từ Khoa Khoa học và Công nghệ Thực phẩm, Đại học Nữ sinh Seoul, tuyên bố rằng chiết xuất từ ​​​​bột cà phê có thể giúp bạn ngăn chặn quá trình lão hóa do tia UVB gây ra. Có nghĩa là bạn có thể có ít nếp nhăn hơn bằng cách đắp bã cà phê đã qua sử dụng lên da.

Theo Brightside