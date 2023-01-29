Thành phần này của quả trứng cực giàu selen và các vitamin, đáng tiếc nhiều người vẫn thường loại bỏ

Chọn thực phẩm 29/01/2023 08:24

Trứng là món ăn vừa rẻ vừa bổ lại cực giàu dưỡng chất. Tuy nhiên lòng đỏ trứng còn gây bất ngờ hơn về thành phần dinh dưỡng của nó.

Trứng là một loại thực phẩm quan trọng và tất cả chúng ta đều thích ăn nó, chủ yếu là vì hương vị độc đáo của nó và cũng vì thực tế là rất ít công thức chế biến trứng không yêu cầu kỹ năng nấu nướng nào cả; ví dụ như trứng luộc.

Thành phần này của quả trứng cực giàu selen và các vitamin, đáng tiếc nhiều người vẫn thường loại bỏ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, nhiều người trong chúng ta không coi lòng đỏ là thực phẩm tốt cho sức khỏe. Người ta tin rằng lòng đỏ trứng gây ra cholesterol và đây là lý do tại sao mọi người loại bỏ lòng đỏ trứng và chỉ ăn phần lòng trắng.

Trong một video gần đây, được chia sẻ trên Instagram, Dr.Priyanka Sehrawat, Bác sĩ Thần kinh học (AIIMS Delhi) đã thảo luận về nhiều huyền thoại liên quan đến trứng. Tiến sĩ Sehrawat đã nhấn mạnh vào lòng đỏ trứng giàu dinh dưỡng và lý do tại sao mọi người nên suy nghĩ trước khi loại bỏ nó.

"Thành phần dinh dưỡng của lòng trắng trứng và lòng đỏ trứng khác nhau và đều quan trọng như nhau"

Thành phần này của quả trứng cực giàu selen và các vitamin, đáng tiếc nhiều người vẫn thường loại bỏ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cô ấy tiếp tục phân tích thành phần dinh dưỡng của lòng đỏ trứng. Cô ấy nói thêm: “Nó có các vitamin tan trong chất béo như vitamin A, vitamin E, Vitamin K và omega 3, đây là một loại axit béo lành mạnh giúp tăng cường khả năng miễn dịch của chúng ta!”.

Cô ấy kết luận rằng ăn cả quả trứng cung cấp một lượng protein, vitamin và khoáng chất cân bằng.

Lòng đỏ trứng rất giàu selen

Thành phần này của quả trứng cực giàu selen và các vitamin, đáng tiếc nhiều người vẫn thường loại bỏ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Selen là một chất dinh dưỡng quan trọng giúp cải thiện sức khỏe của tóc và móng tay. Nó cũng tăng cường khả năng miễn dịch.

Selenium cũng có vai trò đối với sức khỏe tuyến giáp

Thiếu selen dẫn đến bệnh Keshan, một loại bệnh cơ tim hoặc bệnh cơ tim và bệnh Kashin-Beck, một loại bệnh viêm xương khớp.

Dấu hiệu thiếu selen

Các dấu hiệu phổ biến liên quan đến thiếu hụt selen là: buồn nôn, nôn, nhức đầu, lú lẫn, thờ ơ, co giật và đôi khi hôn mê.

Lòng đỏ trứng cũng rất giàu các vitamin

Thành phần này của quả trứng cực giàu selen và các vitamin, đáng tiếc nhiều người vẫn thường loại bỏ - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Lòng đỏ trứng cũng chứa nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu như vitamin A, D, E và K, folate, vitamin B12, axit amin tryptophan và tyrosine.

Lòng đỏ trứng cũng bao gồm kali, natri, kẽm, magiê, phốt pho và sắt với số lượng nhỏ.

Một quả trứng lớn chứa 55 calo, 2,5 gam protein, 4,5 gam chất béo và 0,61 gam carbohydrate.

Theo Times of India

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