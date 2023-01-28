Món ngon bán đầy ở đường phố Việt này không ngờ lại là 'thuốc quý' điều hòa đường huyết, tốt cho tim mạch, đã bổ lại cực giàu dưỡng chất

Nếu đi trên đường và bạn khát nước, chắc hẳn không ít người chọn dừng chân uống một ly chanh ngâm mát lạnh. Nhưng bạn có biết nó có những lợi ích tuyệt vời nào không?

Ẩm thực Việt được biết đến với hương vị đậm đà. Hầu hết các món ăn được chế biến bằng cách sử dụng gia vị mạnh để thêm hương vị và mùi thơm. Nếu thức ăn không cay, chúng ta sẽ thêm những thứ như dưa chua vào chế độ ăn uống của mình để tăng thêm hương vị. Mặc dù tất cả chúng ta đều thích dưa chua, nhưng mọi người thường cho rằng nó không tốt cho sức khỏe. Nhưng điều này là không đúng sự thật. Trong một bài đăng trên Instagram, Chuyên gia dinh dưỡng nổi tiếng Rujuta Diwekar đã phá bỏ quan niệm sai lầm lâu đời rằng dưa chua không tốt cho sức khỏe.

Ảnh minh họa: Internet Bà nói "Các bà nội và bà vú của chúng ta sử dụng mọi thứ tự nhiên có sẵn xung quanh họ như muối, gia vị và ánh sáng mặt trời để đảm bảo rằng không chỉ các sản phẩm theo mùa không bị lãng phí mà giá trị dinh dưỡng của chúng cũng được nâng cao. Vì vậy, họ đã sử dụng phép thử và sai sót, sự kiên nhẫn và kiên trì và đã cho chúng tôi món quà vô giá này được gọi là dưa chua." Cô ấy nói thêm rằng dưa chua rất giàu vitamin A, vitamin K và vi khuẩn sinh học. Nói về món chua, chanh ngâm là một trong những lựa chọn lành mạnh nhất trong số tất cả. Dưới đây là năm lý do tại sao bạn phải tiêu thụ chanh ngâm.

Giúp điều chỉnh lượng đường trong máu Ảnh minh họa: Internet Lưu lượng máu tốt là cực kỳ quan trọng cho một cuộc sống khỏe mạnh. Sự dao động trong lưu lượng máu có thể gây ra huyết áp cao hoặc thấp, cả hai đều có thể nguy hiểm. Thêm mrất giàu đồng, kali, sắt và canxi. Tăng cường sức khỏe xương Cùng với tuổi tác, sức khỏe xương của chúng ta bắt đầu xấu đi, đặc biệt là ở phụ nữ. Điều này xảy ra do thiếu sắt và canxi. Tiêu thụ thực phẩm chứa canxi, vitamin C, A, kali có thể giúp giữ cho xương của bạn khỏe mạnh. ​Giữ hệ thống miễn dịch khỏe mạnh Ảnh minh họa: Internet Đại dịch đã dạy cho tất cả mọi người cách duy trì khả năng miễn dịch của chúng ta được duy trì chặt chẽ. Bên cạnh việc bổ sung, cách tốt nhất để giữ cho hệ thống miễn dịch của bạn khỏe mạnh là ăn uống lành mạnh. Có nhiều loại thực phẩm có thể giúp xây dựng hệ thống miễn dịch của bạn, bao gồm cả chanh muối. Nó cũng có vitamin B phức tạp. Tốt cho sức khỏe tim mạch Ảnh minh họa: Internet Chanh ngâm không có chất béo và cholesterol với hương vị đậm đà, khiến nó trở thành một sự bổ sung hương vị hoàn hảo cho chế độ ăn uống của bạn. Đừng quên, điều độ là chìa khóa, do đó, đừng bỏ qua dưa chua hoặc ăn nó trong mỗi bữa ăn. Giữ các vấn đề tiêu hóa tốt hơn Ảnh minh họa: Internet Nước chanh có các enzyme cho phép giải độc cơ thể. Một đường tiêu hóa khỏe mạnh có thể giúp ích theo nhiều cách, chẳng hạn như giảm mụn trứng cá và thúc đẩy giảm cân. Theo Times of India

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