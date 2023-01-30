Bạn nên biết rằng mặc dù sữa là thức uống tốt cho sức khỏe , nhưng bạn cần phải cẩn thận về cách uống sữa, đặc biệt là với những gì nên dùng. Nếu bạn nghĩ rằng bạn có thể bỏ bất cứ thứ gì vào sữa, thì bạn có thể đã nhầm. Với sự giúp đỡ của ý kiến ​​chuyên gia, bài viết này sẽ tiết lộ những thực phẩm bạn không nên ăn cùng với sữa.

Người hâm mộ sữa rất hiếm nhưng tình yêu của họ dành cho sữa thì không có giới hạn. Họ có thể lấy một ly sữa và uống cạn bất cứ lúc nào trong ngày. Sữa lắc, sinh tố và ngũ cốc cũng sẽ là một phần quan trọng trong chế độ ăn uống của họ. Bạn có phải là một trong số họ không?

Người ta tin rằng không nên kết hợp protein và sữa vì nó có thể đè nặng lên dạ dày của bạn và thậm chí dẫn đến tăng cân. Chuyên gia dinh dưỡng Anshul Jaibharat cho biết, sữa và thực phẩm giàu protein kết hợp với nhau có thể gây ra các vấn đề về tiêu hóa và nặng nề. Tuy nhiên, nó có thể mang lại lợi ích cho những người muốn tăng cơ bắp và trẻ em đang trong độ tuổi trưởng thành.

2. Cá và thịt

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Bạn có thể đã nghe tất cả các loại lý thuyết và câu chuyện kinh dị về điều gì sẽ xảy ra nếu cá và sữa được tiêu thụ cùng nhau. Thực tế là thịt và cá có tính chất nóng và sữa có tác dụng làm mát. Vì vậy, sự kết hợp của những thực phẩm này có thể gây mất cân bằng hóa học trong cơ thể, có thể gây hại cho sức khỏe.

Chuyên gia dinh dưỡng Shilpa Arora khẳng định: "Không nên tiêu thụ hai loại protein cùng một lúc. Vì sữa cũng rất giàu protein nên bạn nên tránh ăn cá và thịt cùng với sữa."

3. Thực phẩm có múi

Ảnh minh họa: Internet

Bạn đã biết rằng thêm nước cốt chanh vào sữa để sữa đông lại và biến thành phô mai. Đây là tác dụng của việc thêm thực phẩm có múi vào sữa. Bạn có muốn một cái gì đó như thế xảy ra trong bụng của bạn? Chuyên gia dinh dưỡng Shilpa Arora cảnh báo: "Không nên dùng thực phẩm giàu axit, cam quýt và vitamin C cùng với sữa."

4. Một số loại trái cây

Trái cây là loại thực phẩm phổ biến nhất mà chúng ta thêm vào sữa. Nhưng các chuyên gia y tế cảnh báo không nên chỉ sử dụng bất kỳ loại trái cây nào. Điều này có thể gây ngạc nhiên nhưng chuối lắc không hẳn là một thức uống tốt cho sức khỏe.

Ảnh minh họa: Internet

Chuyên gia y học cổ truyền, Tiến sĩ Surya Bhagwati giải thích: "Sữa là một loại protein động vật, được biết là gây ra các vấn đề về tiêu hóa và tính axit khi dùng chung với một số loại trái cây. Chuối và sữa cũng không tương thích và có thể gây ho và cảm lạnh."

Trái cây an toàn để ăn là những loại có đặc tính ngọt và bơ. Xoài, chà là, sung và bơ là những lựa chọn an toàn.

Theo NDTV