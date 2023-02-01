Lợi ích bất ngờ của phần thường bị bỏ đi trên súp lơ, giàu vitamin lại cực nhiều chất xơ, đặc biệt tốt cho phụ nữ sau mãn kinh

Súp lơ rất bổ dưỡng và được biết đên với danh xưng 'viên ngọc của thiên nhiên' nhờ nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Tuy nhiên, chúng ta thường loại bỏ thân và lá của loại rau mùa đông này, mà không nhận ra rằng cả hai đều có lợi ích dinh dưỡng.

Giàu protein

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Chúng chứa nhiều protein và khoáng chất rất quan trọng đối với sự tăng trưởng và phát triển của trẻ em. Chúng hỗ trợ phát triển chiều cao, cân nặng và haemoglobin.

Chứa nhiều chất xơ

Chúng cũng rất giàu chất xơ, khiến chúng thích hợp cho chế độ ăn kiêng giảm cân. Bạn có thể tiêu thụ chúng dưới dạng salad, món hầm, súp hoặc thậm chí là đồ ăn nhẹ với nước sốt. (

Chứa nhiều vitamin A

Theo các nghiên cứu, lá cũng rất giàu vitamin A, giúp tăng hiệu quả nồng độ retinol trong huyết thanh, có lợi cho việc duy trì sức khỏe của mắt và ngăn ngừa thị lực kém.

Chứa nhiều chất chống oxy hóa

Ảnh minh họa: Internet

Chúng cũng rất giàu chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ khỏi tác hại của gốc tự do và stress oxy hóa, làm giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính.

Giàu canxi

Lá cũng rất giàu canxi và được coi là tốt cho phụ nữ vì chúng giúp giảm các biến chứng của phụ nữ sau mãn kinh.

Theo Times of India

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/loi-ich-bat-ngo-cua-phan-thuong-bi-bo-di-tren-sup-lo-giau-vitamin-lai-cuc-nhieu-chat-xo-dac-biet-tot-cho-phu-nu-sau-man-kinh-551342.html