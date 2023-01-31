Loại rau này người Việt thường hay ăn rất tốt để giảm cholesterol, là 'tiên dược' cho bệnh tuyến giáp giá lại siêu hời

Dinh dưỡng 31/01/2023 14:01

Rau mùi có thể giúp kiểm soát các vấn đề về tuyến giáp ở bệnh nhân. Chuyên gia y tế đã gợi ý nhiều cách khác nhau để bạn có thể thêm nó vào chế độ ăn uống của mình.

Rau mùi là một trong những loại thảo mộc phổ biến nhất được sử dụng trong nhiều món ăn. Thành phần đơn giản này được sử dụng khá thường xuyên như một thành phần trang trí có rất nhiều lợi ích kèm theo.

Loại rau này người Việt thường hay ăn rất tốt để giảm cholesterol, là 'tiên dược' cho bệnh tuyến giáp giá lại siêu hời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hạt rau mùi cũng được sử dụng làm gia vị, sấy khô hoặc xay. Loại thảo mộc này có liên quan đến lượng đường trong máu vì nó làm giảm nguy cơ lượng đường trong máu cao, đặc biệt là ở những người mắc bệnh tiểu đường loại 2. Nhưng bên cạnh đó, lá và hạt rau mùi được biết là giúp ích cho những người mắc các bệnh tuyến giáp khác nhau.

Tuyến giáp là một tuyến nội tiết nằm ở đáy cổ. Nó là một cơ quan có hình giống con bướm chịu trách nhiệm sản xuất các hormone kiểm soát quá trình trao đổi chất và tăng trưởng.

Nếu có sự mất cân bằng nội tiết tố trong cơ thể, các vấn đề như suy giáp hoặc cường giáp có thể phát sinh. Nói một cách đơn giản, suy giáp có nghĩa là tuyến giáp hoạt động kém và cường giáp có nghĩa là tuyến giáp hoạt động quá mức.

Rau mùi có hữu ích cho tuyến giáp không?

Loại rau này người Việt thường hay ăn rất tốt để giảm cholesterol, là 'tiên dược' cho bệnh tuyến giáp giá lại siêu hời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Y học Ayurveda gợi ý rằng rau mùi giúp một người kiểm soát tình trạng tuyến giáp của họ. Lá và hạt rau mùi có lợi trong việc kiểm soát cả bệnh suy giáp và cường giáp.

Tính chống oxy hóa cao

Loại rau này người Việt thường hay ăn rất tốt để giảm cholesterol, là 'tiên dược' cho bệnh tuyến giáp giá lại siêu hời - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Hạt rau mùi đã được sử dụng cho mục đích y học từ lâu đời. Các hạt có thể có vị hơi khác nhau tùy theo độ tươi, nhưng tất cả những gì chúng ta biết là những hạt này chứa nhiều chất chống oxy hóa. Những chất chống oxy hóa này bảo vệ cơ thể chúng ta khỏi các bệnh, rối loạn như tuyến giáp.

Quản lý cholestrol

Rất nhiều bệnh có liên quan đến tuyến giáp và một số bệnh mới có thể xảy ra do một số rối loạn hiện có. Nồng độ cholesterol toàn phần (TC) cao có thể là một trong những nguyên nhân gây ra tuyến giáp. Hạt rau mùi có thể giúp kiểm soát cholesterol, do đó sẽ giúp giữ cho hormone tuyến giáp ở mức ổn định.

Giảm cân

Loại rau này người Việt thường hay ăn rất tốt để giảm cholesterol, là 'tiên dược' cho bệnh tuyến giáp giá lại siêu hời - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Nước hạt rau mùi giúp kích thích giảm cân khi kết hợp với một cuộc sống năng động và ăn uống sạch sẽ. Giảm cân có thể giúp quản lý tuyến giáp.

Tuy nhiên bạn không nên chỉ phụ thuộc vào rau mùi để điều trị các vấn đề liên quan đến tuyến giáp mà còn phải mong muốn cải thiện lối sống tổng thể của mình.

Các cách tiêu thụ rau mùi

Loại rau này người Việt thường hay ăn rất tốt để giảm cholesterol, là 'tiên dược' cho bệnh tuyến giáp giá lại siêu hời - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Bạn có thể thêm lá rau mùi để trang trí các món ăn hoặc làm tương ớt rau mùi. Cách tốt nhất để thêm hạt rau mùi là thêm hạt rau mùi vào một ít nước và đun sôi trong 15 đến 20 phút. Sau khi nước cạn bớt, bắc ra khỏi bếp và lọc lấy nước. Sau đó, đổ nước rau mùi vào ly và uống. Bạn có thể uống nước này 2-3 lần một tuần và tận hưởng những lợi ích tuyệt vời của nó.

Theo Indiatoday

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