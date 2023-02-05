Ăn trái cây và uống nước ép: Đâu mới là cách lý tưởng để 'hủy diệt' mỡ bụng cứng đầu, giảm cân bứt tốc?

Dinh dưỡng 05/02/2023 07:59

Đối với những người tìm đến vóc dáng hoàn chỉnh sẽ khó lòng bỏ qua traiscaay và nước ép trái cây.

Trái cây rất ngon, tươi mát và chứa nhiều vitamin, khoáng chất cũng như chất chống oxy hóa. Bạn có thể ăn trực tiếp hoặc uống dưới dạng nước ép. Trái cây cũng có thể được kết hợp cho dù đó là hỗn hợp trái cây với một ít nước cốt chanh hay một ly nước ép trái cây hỗn hợp với một ít muối mỏ. Nhưng khi nói đến việc lựa chọn giữa trái cây hay nước ép, bạn nên chọn cái nào? 

Lợi ích của việc ăn cả trái cây

Ăn trái cây và uống nước ép: Đâu mới là cách lý tưởng để 'hủy diệt' mỡ bụng cứng đầu, giảm cân bứt tốc? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ăn toàn bộ trái cây cung cấp cho cơ thể bạn rất nhiều chất xơ, có thể giúp cải thiện tiêu hóa, kiểm soát cân nặng và kiểm soát lượng đường trong máu. Ăn trái cây tươi ở dạng nguyên trái cũng nuôi dưỡng cơ thể bạn với nhiều vitamin, khoáng chất, chất chống oxy hóa và chất phytochemical. Ăn trái cây với số lượng vừa phải cũng có liên quan đến việc giảm nguy cơ béo phì và các bệnh mãn tính.

Trái cây giảm cân

Ăn trái cây và uống nước ép: Đâu mới là cách lý tưởng để 'hủy diệt' mỡ bụng cứng đầu, giảm cân bứt tốc? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ăn một chế độ ăn nhiều trái cây và rau quả có liên quan đến việc giảm trọng lượng cơ thể. Trái cây chứa ít calo và hàm lượng chất xơ giúp bạn no nhanh chóng mà không tiêu thụ quá nhiều.

Các loại trái cây có thể hỗ trợ giảm cân bao gồm quả mọng, táo, lê, cam quýt và nho. Nói chung, bạn nên ăn một chế độ ăn uống cân bằng giàu trái cây, nhiều rau, protein nạc và ngũ cốc nguyên hạt.

Lợi ích và tác hại của nước ép trái cây

Ăn trái cây và uống nước ép: Đâu mới là cách lý tưởng để 'hủy diệt' mỡ bụng cứng đầu, giảm cân bứt tốc? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nước ép trái cây được làm từ chất lỏng của một hoặc nhiều loại trái cây. Nó có thể là một cách thuận tiện để tiêu thụ trái cây.

Tuy nhiên, nước trái cây thiếu chất xơ có trong cả trái cây và có thể không giữ được tất cả các chất dinh dưỡng và chất chống oxy hóa của cả trái cây. Nó cũng có thể chứa nhiều đường và calo, đặc biệt nếu bạn đang uống nước trái cây đóng gói.

Có nên uống nước ép để giảm cân?

Mặc dù uống nước trái cây được coi là 'tốt cho sức khỏe' nhưng không có nghiên cứu chính thức nào cho thấy nước ép giúp giảm cân. Nước ép trái cây có thể không phải là lựa chọn lý tưởng để giảm cân.

Uống nước trái cây thay vì ăn toàn bộ trái cây có thể dẫn đến việc tiêu thụ nhiều calo hơn. Thay vì giúp đỡ, điều này có thể làm cho việc giảm cân trở nên khó khăn hơn.

Ăn trái cây và uống nước ép: Đâu mới là cách lý tưởng để 'hủy diệt' mỡ bụng cứng đầu, giảm cân bứt tốc? - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Cả trái cây và nước ép trái cây đều có thể là một phần của chế độ ăn uống lành mạnh. Tuy nhiên, toàn bộ trái cây được coi là một lựa chọn tốt hơn. Nếu bạn chọn uống nước trái cây, hãy chắc chắn rằng bạn chọn nước trái cây tươi không thêm đường.

Tốt hơn là vắt nó ở nhà và giữ lại hàm lượng chất xơ càng nhiều càng tốt. Ưu tiên chọn trái cây nguyên quả như một bữa ăn nhẹ hoặc trong món salad hoặc là một phần của bữa ăn trong chế độ ăn hàng ngày của bạn.

Theo Times of India

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