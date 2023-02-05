Loại hạt này bổ béo lại có chuỗi dinh dưỡng siêu lợi ruột, giúp tăng cơ phục hồi sức, người hay mệt mỏi lại càng nên ăn

Dinh dưỡng 05/02/2023 07:59

Hnahj nhân không chỉ thơm ngon bổ dưỡng mà còn mang lại vô vàn lợi ích sức khỏe khác ai cũng cần.

Một nghiên cứu gần đây liên quan đến những người tham gia vào hoạt động thể chất nặng vào cuối tuần hoặc bán thời gian đã chỉ ra rằng ăn hạnh nhân hàng ngày có thể giúp tăng cường phục hồi cơ bắp của họ. Hạnh nhân đã được tìm thấy để tăng mức độ chất béo có lợi trong máu của họ.

Loại hạt này bổ béo lại có chuỗi dinh dưỡng siêu lợi ruột, giúp tăng cơ phục hồi sức, người hay mệt mỏi lại càng nên ăn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thử nghiệm lâm sàng có sự tham gia của 38 nam giới và 26 phụ nữ trong độ tuổi từ 30 đến 65. Khoảng một nửa trong số họ được chọn ngẫu nhiên vào nhóm ăn kiêng hạnh nhân. Nửa còn lại thuộc về nhóm kiểm soát, thay vì hạnh nhân, họ ăn một thanh ngũ cốc phù hợp với lượng calo hàng ngày.

Các nhà nghiên cứu đã lấy mẫu máu và nước tiểu trước và sau thời gian 4 tuần bổ sung chế độ ăn uống. Các biện pháp đo lường hiệu suất bao gồm một phiên 90 phút bao gồm bài kiểm tra kỵ khí 30 giây, bài kiểm tra chạy con thoi 50 mét và nhảy thẳng đứng, bài tập ép băng ghế dự bị và bài tập sức mạnh cho lưng. Các mẫu máu và nước tiểu cũng được lấy ngay sau 90 phút tập luyện này và sau đó được lấy hàng ngày trong 4 ngày sau đó.

​Những người tham gia báo cáo mức độ đau đớn và mệt mỏi của họ

Loại hạt này bổ béo lại có chuỗi dinh dưỡng siêu lợi ruột, giúp tăng cơ phục hồi sức, người hay mệt mỏi lại càng nên ăn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sau mỗi lần lấy máu, những người tham gia điền vào bảng câu hỏi “Hồ sơ trạng thái tâm trạng” (POMS), trong đó họ đánh giá mức độ đau và cứng khớp mà họ cảm thấy sau khi tập thể dục không quen hoặc làm việc vất vả.

Đúng như dự đoán, bài tập kéo dài 90 phút đã dẫn đến sự gia tăng cảm giác tổn thương cơ bắp và đau nhức cơ bắp của những người tham gia. Điểm POMS cao hơn của họ cho thấy sức sống giảm sút và gia tăng mệt mỏi, lo lắng và trầm cảm.

​Nhóm ăn kiêng hạnh nhân đã ở một vị trí tốt hơn như thế nào?

Loại hạt này bổ béo lại có chuỗi dinh dưỡng siêu lợi ruột, giúp tăng cơ phục hồi sức, người hay mệt mỏi lại càng nên ăn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những người tham gia là nữ và nam ăn 57 gam hạnh nhân mỗi ngày trong một tháng có nhiều chất béo có lợi 12,13-dihydroxy-9Z-octadecenoic acid (12,13-DiHOME) trong máu ngay sau một buổi tập luyện cường độ cao so với những người tham gia kiểm soát đã ăn một thanh ngũ cốc phù hợp với lượng calo hàng ngày.

​Lợi ích thu được bởi những người ăn hạnh nhân

Giáo sư David Nieman, giám đốc Phòng thí nghiệm Hiệu suất Con người của Đại học Bang Appalachian tại Cơ sở Nghiên cứu Bắc Carolina, cho biết những người ăn hạnh nhân “cũng cho biết họ cảm thấy ít mệt mỏi và căng thẳng hơn, sức mạnh của chân sau tốt hơn và giảm tổn thương cơ sau khi tập thể dục” so với những người không ăn hạnh nhân.

Hạnh nhân giúp ích như thế nào

Loại hạt này bổ béo lại có chuỗi dinh dưỡng siêu lợi ruột, giúp tăng cơ phục hồi sức, người hay mệt mỏi lại càng nên ăn - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

"Chúng tôi kết luận rằng hạnh nhân cung cấp một hỗn hợp chất dinh dưỡng và polyphenol độc đáo và phức tạp có thể hỗ trợ phục hồi quá trình trao đổi chất sau khi tập thể dục căng thẳng. Hạnh nhân có lượng protein cao, các loại chất béo lành mạnh, vitamin E, khoáng chất và chất xơ và vỏ màu nâu của hạnh nhân chứa polyphenol kết thúc ở ruột già và giúp kiểm soát tình trạng viêm và stress oxy hóa", chuyên gia Nieman kết luận.

Theo Times of India

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