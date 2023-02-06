Hãy nghĩ về gan giống như một bộ lọc giữ cho cơ thể sạch sẽ. Nó làm sạch máu khỏi chất độc và giúp cơ thể chống lại nhiễm trùng bằng cách tạo ra các yếu tố miễn dịch (hoặc protein và tế bào) và loại bỏ vi khuẩn khỏi máu. Đó là một phần của hệ thống giải độc tích hợp trong cơ thể.

Các chức năng chính của gan là xử lý và chuyển hóa máu và sản xuất mật để mang đi các chất thải.

Không có một loại thực phẩm duy nhất nào hỗ trợ sức khỏe của gan, nhưng một chế độ ăn uống cân bằng có thể giúp giữ cho gan của bạn ở trạng thái tốt nhất. Điều đó có nghĩa là hãy lấp đầy đĩa của bạn bằng rau, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, đậu và cá béo.

Gan cũng tạo ra cholesterol và protein giúp mang chất béo đi khắp cơ thể và chuyển hóa lượng đường dư thừa (glucose) thành glycogen — dạng dự trữ glucose trong cơ thể. Điều đó làm cho gan của bạn trở thành một phần quan trọng của quá trình tiêu hóa.

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Thực phẩm có chứa chất xơ chẳng hạn như rau, đậu và các loại hạt có thể giúp chức năng gan tối ưu. Cũng nên thông minh khi chọn thực phẩm có chất béo không bão hòa lành mạnh hơn, bao gồm chất béo không bão hòa đơn và chất béo omega-3, thay vì thực phẩm có chất béo bão hòa hoặc chất béo chuyển hóa.

Khi lựa chọn đồ uống, nước luôn là lựa chọn thông minh để cung cấp nước không đường. Cà phê và trà có chứa chất chống oxy hóa hỗ trợ sức khỏe của gan và cũng có tác dụng dưỡng ẩm.

Nên hạn chế thực phẩm và đồ uống có thể gây hại cho gan khi tiêu thụ quá mức, chẳng hạn như rượu và thực phẩm có nhiều đường và chất béo bão hòa. Điều đó có nghĩa là cắt giảm thực phẩm chiên rán, thịt mỡ và đồ uống có đường.

Chế độ ăn nhiều đường đặc biệt là loại có trong đồ uống ngọt có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD). Đây là tình trạng chất béo dư thừa tích tụ trong gan và có thể dẫn đến tổn thương gan và các bệnh mãn tính khác.

Những thực phẩm tốt nhất cho gan

1. Rau họ cải

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Nếu bạn yêu thích bông cải xanh, bạn thật may mắn. Loại rau họ cải này cùng với súp lơ, cải bruxen và cải bẹ xanh rất tốt cho gan của bạn. Chúng là một nguồn chất xơ, hỗ trợ sức khỏe của gan. Thêm vào đó, chúng có chứa chất chống oxy hóa và chất phytochemical có thể giúp ngăn ngừa ung thư gan.

2. Quả mọng

Thật thông minh khi thêm quả việt quất, dâu tây và quả mâm xôi vào bữa ăn chính và đồ ăn nhẹ của bạn vì chúng rất giàu chất xơ. Các loại quả mọng cũng chứa nhiều chất chống oxy hóa, bao gồm cả anthocyanin. Các nghiên cứu trong ống nghiệm và trên động vật đã liên kết các chất chống oxy hóa mạnh mẽ trong quả mọng với việc giảm tổn thương gan.

Các chất chống oxy hóa cũng có thể giúp làm chậm sự phát triển của các tế bào gan ung thư . Các nghiên cứu về con người vẫn còn thiếu, vì vậy vẫn chưa có bằng chứng chắc chắn về các mối liên hệ này. Nghiên cứu đang được tiến hành.

3. Nho

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Giống như quả mọng, nho chứa chất xơ và chất chống oxy hóa. Cụ thể, nho có chứa chất chống oxy hóa gọi là resveratrol, có thể giúp ngăn ngừa tổn thương gan thêm ở những người bị NAFLD.

Các nghiên cứu cho thấy những người bị NAFLD dùng chất bổ sung resveratrol làm từ chiết xuất nho có thể ít bị viêm hơn. Căng thẳng oxy hóa có liên quan đến sự tiến triển của NAFLD, nhưng chất chống oxy hóa từ thực phẩm và chất bổ sung có thể giúp chống lại quá trình này.

4. Các loại hạt

Với lượng chất béo không bão hòa dồi dào có lợi cho sức khỏe, các loại hạt là sự bổ sung tốt cho chế độ ăn uống của bạn. Cụ thể, một nghiên cứu gần đây cho thấy rằng bổ sung 28 gam quả óc chó vào chế độ ăn Địa Trung Hải hàng ngày có thể làm giảm nguy cơ phát triển NAFLD.

Một nghiên cứu khác cho thấy chế độ ăn uống với lượng hạt cao hơn có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc NAFLD, đặc biệt là ở nam giới.

5. Đậu

Tổ chức Gan Hoa Kỳ khuyến nghị giảm chất béo bão hòa và thịt đỏ trong chế độ ăn uống của bạn. Một cách tuyệt vời để làm điều đó là thỉnh thoảng thay thế thịt đỏ bằng đậu, đậu lăng và đậu xanh. Những loại đậu này có ít chất béo bão hòa và là nguồn cung cấp chất xơ, là sự kết hợp tuyệt vời để bảo vệ sức khỏe của gan.

6. Cá béo

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Cá có dầu hoặc béo, chẳng hạn như cá hồi và cá hồi, là nguồn cung cấp chất béo omega-3 tốt. NAFLD có liên quan đến chế độ ăn quá nhiều chất béo omega-6 và quá ít chất béo omega-3, vì vậy ăn nhiều dầu cá có thể giúp điều chỉnh sự cân bằng này. Chất béo omega-3 có thể làm chậm sự tiến triển của NAFLD.

7. Cà phê

Cà phê tốt cho sức khỏe của gan, nhưng nó hoạt động tốt nhất khi bạn không thêm nhiều đường vì lượng đường dư thừa có hại cho gan của bạn. Cà phê có đặc tính chống viêm và chống oxy hóa, và cả cà phê khử caffein và caffein dường như đều có lợi.

Các nghiên cứu cho thấy rằng diterpenes trong cà phê có thể giúp giải độc, có lợi cho những người bị xơ gan và xơ gan.

8. Trà

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Trà, cụ thể là trà xanh, có chứa các hợp chất hoạt tính sinh học có tác dụng chống oxy hóa và chống viêm. Các nghiên cứu cho thấy rằng các hợp chất này, bao gồm catechin, cũng có thể giúp giảm nguy cơ NAFLD.

Catechin trong trà xanh cũng có thể giúp ngăn ngừa ung thư gan. Mặc dù trà xanh tốt cho sức khỏe, nhưng cần lưu ý rằng các chất bổ sung trà xanh, khi uống quá nhiều sẽ có liên quan đến tổn thương gan.

Theo Goodrx