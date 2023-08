Không cần mỹ phẩm thượng hạng, mỗi ngày uống 1 ly nước ép này da dẻ hồng hào, giảm huyết áp cao, bài trừ cholesterol xấu, đặc biệt tốt cho phát đẹp

Làm đẹp da

Ảnh minh họa: Internet

Chất sắt có trong nước ép cần tây giúp da dẻ hồng hào.

Cần tây có hàm lượng sắt cao, có thể bổ máu, làm da dẻ hồng hào. Những người khác sẽ nhận thấy sự cải thiện về chất lượng làn da của bạn. Cần tây cũng có thành phần kiềm có tác dụng làm dịu, vì vậy uống nước ép cần tây cũng có thể ổn định tâm trạng của bạn.

Đặc tính chống oxy hóa và chống ung thư

Cần tây rất giàu vitamin C và beta-carotene, thuộc họ flavonoid. Beta-carotene và vitamin C có thể chống lại quá trình oxy hóa, loại bỏ các gốc tự do gây hại cho cơ thể và giảm nguy cơ ung thư.

Giúp hạ huyết áp

Ảnh minh họa: Internet

Uống nước ép cần tây thường xuyên có thể giúp giảm huyết áp tốt.

Cần tây có thể giúp hạ huyết áp. Nó làm như vậy bằng cách giúp bài tiết các ion natri dư thừa trong cơ thể và chuyển hóa lượng muối dư thừa. Cần tây chứa các thành phần chống tăng huyết áp có tính axit, có thể chống lại phản ứng tăng cường do nicotin và theophylline của hoa trà gây ra, đồng thời giúp hạ huyết áp.

Giúp giảm cholesterol

Ảnh minh họa: Internet

Cần tây giàu chất xơ có thể bao bọc chất béo, chuyển hóa chất béo dư thừa, giúp giảm cholesterol trong cơ thể, hỗ trợ ngăn ngừa bệnh tim mạch và xơ cứng động mạch. Bạn thậm chí có thể dễ dàng giảm vài cân sau khi uống nước ép cần tây trong một tuần.

Lợi ích phụ nữ mang thai và trẻ em đang lớn

Cần tây rất giàu khoáng chất, đặc biệt là sắt và canxi, vì vậy trẻ em đang phát triển và phụ nữ mang thai sẽ được lợi nếu uống nước ép cần tây thường xuyên.

Cách mua và bảo quản cần tây

Ảnh minh họa: Internet

Cần tây khi mua nên có màu xanh tươi, cuống lá dày, thân hơi tròn, mặt trong hơi lõm, thân ngắn khỏe, lá xanh và thưa. Loại cần tây này có chất lượng tốt. Khi chọn cần tây, hãy véo phần cuống của cần tây. Cái nào dễ gãy thì mềm; nếu không, nó đã già.

Cần tây nên được bảo quản theo chiều dọc để bảo quản nhiều chất diệp lục hơn. Chất diệp lục giúp tạo máu nên có giá trị dinh dưỡng cao đối với cơ thể chúng ta.

Chống chỉ định của cần tây

Ảnh minh họa: Internet

Không nên ăn cần tây với tôm, rong biển, giấm, dưa chuột, bí đỏ, nghêu, thịt gà, thịt thỏ, thịt rùa mai mềm, đậu tương, rau cúc, cua, nghêu.

Uống nước ép cần tây không thích hợp với người tỳ vị hư nhược, bởi theo y học cổ truyền, cần tây có tính hàn.

Uống nước ép cần tây có khả năng hạ huyết áp, vì vậy những người bị huyết áp thấp không nên uống vì sẽ gây chóng mặt.

Theo Nspirement