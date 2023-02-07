Không cần mỹ phẩm thượng hạng, mỗi ngày uống 1 ly nước ép này da dẻ hồng hào, giảm huyết áp cao, bài trừ cholesterol xấu, đặc biệt tốt cho phát đẹp

Dinh dưỡng 07/02/2023 06:56

Cần tây rất giàu protein và chứa cellulose giúp tiếp thêm sinh lực cho dạ dày, giúp giảm huyết áp, cải thiện làn da và nó cũng hỗ trợ nhu động ruột đều đặn.

Cần tây có thể được chiên, hấp hoặc dùng làm nhân cho bánh bao và bánh hấp. Trong những năm gần đây, nước ép cần tây đã trở nên phổ biến trên toàn thế giới. Nhiều người nổi tiếng như các ca sĩ, diễn viên hàng đầu thế giới cũng thích uống nước ép cần tây để tốt cho hệ tiêu hóa và chống lão hóa.

Giá trị dinh dưỡng của cần tây

Không cần mỹ phẩm thượng hạng, mỗi ngày uống 1 ly nước ép này da dẻ hồng hào, giảm huyết áp cao, bài trừ cholesterol xấu, đặc biệt tốt cho phát đẹp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cần tây có giá trị dinh dưỡng cao, giàu vitamin, chất xơ, protein, caroten, canxi, kali, phốt pho và sắt. Trong số này, hàm lượng canxi và sắt của nó cao hơn cà chua khoảng 15 lần và hàm lượng vitamin E thuộc hàng tốt nhất trong các loại rau nấu tại nhà.

 

Nước ép cần tây có tác dụng gì?

Làm ẩm ruột

Cần tây có nhiều chất xơ và giàu vitamin. Uống nước ép cần tây có thể thúc đẩy nhu động ruột và có tác dụng nhuận tràng. Các độc tố trong cơ thể được loại bỏ khỏi cơ thể, nước da và tình trạng da mặt cũng sẽ được cải thiện.

Làm đẹp da

Không cần mỹ phẩm thượng hạng, mỗi ngày uống 1 ly nước ép này da dẻ hồng hào, giảm huyết áp cao, bài trừ cholesterol xấu, đặc biệt tốt cho phát đẹp - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chất sắt có trong nước ép cần tây giúp da dẻ hồng hào.

Cần tây có hàm lượng sắt cao, có thể bổ máu, làm da dẻ hồng hào. Những người khác sẽ nhận thấy sự cải thiện về chất lượng làn da của bạn. Cần tây cũng có thành phần kiềm có tác dụng làm dịu, vì vậy uống nước ép cần tây cũng có thể ổn định tâm trạng của bạn.

Đặc tính chống oxy hóa và chống ung thư

Cần tây rất giàu vitamin C và beta-carotene, thuộc họ flavonoid. Beta-carotene và vitamin C có thể chống lại quá trình oxy hóa, loại bỏ các gốc tự do gây hại cho cơ thể và giảm nguy cơ ung thư.

Giúp hạ huyết áp

Không cần mỹ phẩm thượng hạng, mỗi ngày uống 1 ly nước ép này da dẻ hồng hào, giảm huyết áp cao, bài trừ cholesterol xấu, đặc biệt tốt cho phát đẹp - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Uống nước ép cần tây thường xuyên có thể giúp giảm huyết áp tốt.

Cần tây có thể giúp hạ huyết áp. Nó làm như vậy bằng cách giúp bài tiết các ion natri dư thừa trong cơ thể và chuyển hóa lượng muối dư thừa. Cần tây chứa các thành phần chống tăng huyết áp có tính axit, có thể chống lại phản ứng tăng cường do nicotin và theophylline của hoa trà gây ra, đồng thời giúp hạ huyết áp.

Giúp giảm cholesterol

Không cần mỹ phẩm thượng hạng, mỗi ngày uống 1 ly nước ép này da dẻ hồng hào, giảm huyết áp cao, bài trừ cholesterol xấu, đặc biệt tốt cho phát đẹp - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Cần tây giàu chất xơ có thể bao bọc chất béo, chuyển hóa chất béo dư thừa, giúp giảm cholesterol trong cơ thể, hỗ trợ ngăn ngừa bệnh tim mạch và xơ cứng động mạch. Bạn thậm chí có thể dễ dàng giảm vài cân sau khi uống nước ép cần tây trong một tuần.

Lợi ích phụ nữ mang thai và trẻ em đang lớn

Cần tây rất giàu khoáng chất, đặc biệt là sắt và canxi, vì vậy trẻ em đang phát triển và phụ nữ mang thai sẽ được lợi nếu uống nước ép cần tây thường xuyên.

Cách mua và bảo quản cần tây

Không cần mỹ phẩm thượng hạng, mỗi ngày uống 1 ly nước ép này da dẻ hồng hào, giảm huyết áp cao, bài trừ cholesterol xấu, đặc biệt tốt cho phát đẹp - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Cần tây khi mua nên có màu xanh tươi, cuống lá dày, thân hơi tròn, mặt trong hơi lõm, thân ngắn khỏe, lá xanh và thưa. Loại cần tây này có chất lượng tốt. Khi chọn cần tây, hãy véo phần cuống của cần tây. Cái nào dễ gãy thì mềm; nếu không, nó đã già.

Cần tây nên được bảo quản theo chiều dọc để bảo quản nhiều chất diệp lục hơn. Chất diệp lục giúp tạo máu nên có giá trị dinh dưỡng cao đối với cơ thể chúng ta.

Chống chỉ định của cần tây

Không cần mỹ phẩm thượng hạng, mỗi ngày uống 1 ly nước ép này da dẻ hồng hào, giảm huyết áp cao, bài trừ cholesterol xấu, đặc biệt tốt cho phát đẹp - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Không nên ăn cần tây với tôm, rong biển, giấm, dưa chuột, bí đỏ, nghêu, thịt gà, thịt thỏ, thịt rùa mai mềm, đậu tương, rau cúc, cua, nghêu.

Uống nước ép cần tây không thích hợp với người tỳ vị hư nhược, bởi theo y học cổ truyền, cần tây có tính hàn.

Uống nước ép cần tây có khả năng hạ huyết áp, vì vậy những người bị huyết áp thấp không nên uống vì sẽ gây chóng mặt.

Theo Nspirement

Chặn đứng tình trạng lưu thông máu kém cùng 9 loại thực phẩm giàu chất sắt, tăng lưu lượng huyết sắc tố hữu hiệu

Chặn đứng tình trạng lưu thông máu kém cùng 9 loại thực phẩm giàu chất sắt, tăng lưu lượng huyết sắc tố hữu hiệu

Các vấn đề về tuần hoàn thường được điều trị bằng thuốc, nhưng ăn một số loại thực phẩm cũng có thể giúp tối ưu hóa lưu lượng máu.

Xem thêm
Từ khóa:   lợi ích của nước ép cần tây thực phẩm giảm cholesterol thức uống giúp giảm cân

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Sao quốc tế 1 giờ 29 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm sự 2 giờ 21 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 55 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 16 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 21 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 11 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích tăng cường sức khỏe từ loại rau cải quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích tăng cường sức khỏe từ loại rau cải quen thuộc

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe