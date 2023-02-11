Phụ nữ dễ bị loãng xương sau tuổi 30: Bổ sung sớm những thực phẩm giàu canxi này, đẹp dáng khỏe xương, tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 11/02/2023 11:00

Loãng xương là một căn bệnh làm yếu và loãng xương, khiến xương trở nên giòn và dễ gãy.

Những gì bạn ăn đóng một vai trò quan trọng đối với sức khỏe của xương, vì cơ thể chúng ta dựa vào các chất dinh dưỡng như canxi và vitamin D để xây dựng và duy trì xương chắc khỏe. Không nhận đủ các chất dinh dưỡng tạo xương này có thể làm tăng đáng kể nguy cơ khối lượng xương thấp.

Phụ nữ dễ bị loãng xương sau tuổi 30: Bổ sung sớm những thực phẩm giàu canxi này, đẹp dáng khỏe xương, tăng cường sức khỏe - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chính phủ khuyến nghị lượng canxi cho phép hàng ngày là 1.000 mg nếu bạn ở độ tuổi từ 15 đến 1.200 mg nếu bạn trên 51 tuổi. Và tất cả phụ nữ trong độ tuổi từ 13 đến 70 nên nhận 600 IU vitamin D mỗi ngày.

Thật không may, nhiều người trong chúng ta không có đủ canxi và vitamin D trong chế độ ăn uống của mình. Nhưng tin tốt là có rất nhiều loại thực phẩm ngon mà bạn có thể chọn để giúp xương khỏe mạnh.

Phụ nữ dễ bị loãng xương sau tuổi 30: Bổ sung sớm những thực phẩm giàu canxi này, đẹp dáng khỏe xương, tăng cường sức khỏe - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cùng điểm danh 8 thực phẩm hỗ trợ xương chắc khỏe này

Sữa chua

Ăn sữa chua bất cứ lúc nào trong ngày để bổ sung canxi. Bạn cũng sẽ nhận được một loạt các chất dinh dưỡng khác, bao gồm protein giúp xương chắc khỏe và vitamin B cung cấp năng lượng.

Phô mai

Phô mai tự nhiên chứa canxi và thường được bổ sung vitamin D. Với rất nhiều loại để lựa chọn, việc tìm ra một (hoặc một số!) bạn thích có thể là một thử nghiệm thú vị.

Sữa

Phụ nữ dễ bị loãng xương sau tuổi 30: Bổ sung sớm những thực phẩm giàu canxi này, đẹp dáng khỏe xương, tăng cường sức khỏe - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Uống sữa không chỉ dành cho trẻ em. Uống một ly sữa là một cách dễ dàng để mọi người ở mọi lứa tuổi củng cố xương. Hãy tìm loại sữa được bổ sung vitamin D để tăng gấp đôi các chất dinh dưỡng tạo xương.

Rau xanh

Phụ nữ dễ bị loãng xương sau tuổi 30: Bổ sung sớm những thực phẩm giàu canxi này, đẹp dáng khỏe xương, tăng cường sức khỏe - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Các sản phẩm từ sữa không phải là nguồn dinh dưỡng duy nhất giúp xương chắc khỏe. Các loại rau lá xanh như cải xoăn, rau bina, cải rổ đều có hàm lượng canxi cao và rất bổ dưỡng.

Cá hồi

Các loại cá béo như cá hồi, cá ngừ và cá thu là một trong những nguồn cung cấp vitamin D tốt nhất trong chế độ ăn uống. Phục vụ một ít cá hồi nướng với rau xanh xào cho bữa tối giúp xương chắc khỏe.

Nước cam

Phụ nữ dễ bị loãng xương sau tuổi 30: Bổ sung sớm những thực phẩm giàu canxi này, đẹp dáng khỏe xương, tăng cường sức khỏe - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Nhiều nhãn hiệu nước cam có bổ sung canxi và vitamin D, cùng với các chất dinh dưỡng như kali và folate.

Bơ hạnh nhân

Bơ hạnh nhân cung cấp một lượng canxi cao trong mỗi khẩu phần. Nó cũng chứa đầy đủ chất đạm và chất béo không bão hòa đơn tốt cho bạn và không chứa cholesterol. Thưởng thức bơ hạnh nhân trên một miếng bánh mì nguyên hạt, phết lên một quả chuối hoặc với những lát táo để chấm.

Trứng

Trứng cung cấp một lượng vitamin D tốt cho sức khỏe. Nhưng nếu bạn chọn món trứng tráng có lòng trắng trứng, bạn sẽ không nhận được lợi ích này vì vitamin D chỉ có trong lòng đỏ. Trứng tráng là một cơ hội tuyệt vời để ăn trứng và ăn một số loại rau cùng một lúc.

Phụ nữ dễ bị loãng xương sau tuổi 30: Bổ sung sớm những thực phẩm giàu canxi này, đẹp dáng khỏe xương, tăng cường sức khỏe - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn lo lắng rằng chỉ thay đổi chế độ ăn uống có thể không đủ để giữ cho xương của bạn chắc khỏe, hãy nói chuyện với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn. Bạn có thể cùng nhau thảo luận về các lựa chọn để hỗ trợ sức khỏe của xương và ngăn ngừa loãng xương.

Theo Healthywomen

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