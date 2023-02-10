Những loại thực phẩm giàu canxi hơn cả sữa, bổ xương khỏe khớp, ngon bổ lại rẻ, đừng nên bỏ qua

Dinh dưỡng 10/02/2023 19:47

Canxi là một khoáng chất vô cùng cần thiết cho cơ thể. Nó không chỉ giúp xương chắc khỏe và cải thiện sức khỏe răng miệng mà còn điều chỉnh nhịp tim và sự co cơ.

Những loại thực phẩm giàu canxi hơn cả sữa, bổ xương khỏe khớp, ngon bổ lại rẻ, đừng nên bỏ qua - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Không đủ canxi trong cơ thể có thể dẫn đến một tình trạng gọi là hạ canxi máu. Các triệu chứng bao gồm lú lẫn, co thắt cơ, chuột rút, tê tay, chân và mặt, và xương yếu. Trong khi các sản phẩm hàng ngày như sữa, sữa chua, phô mai là nguồn cung cấp canxi tốt nhất, đây là một số lựa chọn thay thế thuần chay để điều trị tình trạng thiếu canxi.

 

Sữa đậu nành

Các sản phẩm từ sữa là nguồn cung cấp canxi tốt nhất. Không có nghi ngờ gì về điều đó. Tuy nhiên, những người không uống sữa hoặc ăn thuần chay có thể chọn sữa đậu nành hoặc sữa hạnh nhân, vì chúng được bổ sung canxi.

Các loại rau lá xanh

Những loại thực phẩm giàu canxi hơn cả sữa, bổ xương khỏe khớp, ngon bổ lại rẻ, đừng nên bỏ qua - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Các loại rau lá xanh như rau bina, cải xoăn, cải ngọt và cải thìa rất giàu canxi. Chúng là một nguồn tuyệt vời cung cấp canxi có khả năng hấp thụ cao, có thể hỗ trợ sức khỏe răng và xương của bạn. Chúng cũng chứa một lượng phong phú vitamin A, vitamin K, vitamin E, vitamin C, beta-carotene, folate, vitamin B1, B2, B3, B5 và B6, rất có lợi cho sức khỏe tổng thể.

Đậu 

Nếu bạn đang tìm kiếm một nguồn canxi thân thiện với người ăn chay, thì đậu và các loại đậu nên là thực phẩm bạn nên chọn. Ngoài ra, chúng còn chứa chất xơ và protein, tốt cho tiêu hóa và có thể tăng mức năng lượng.

Đậu hũ

Những loại thực phẩm giàu canxi hơn cả sữa, bổ xương khỏe khớp, ngon bổ lại rẻ, đừng nên bỏ qua - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đậu phụ rất giàu canxi. Trong khi đậu phụ truyền thống chứa 176 mg canxi trên 100 g, thì đậu phụ có canxi chứa 350 mg canxi trên mỗi khẩu phần. Được làm từ đậu nành, nó thân thiện với người ăn chay và là nguồn cung cấp chất xơ, vitamin và khoáng chất tuyệt vời. Đậu phụ cũng rất giàu protein.

Quả hạch

Các loại hạt là món ăn nhẹ rất bổ dưỡng có chứa một lượng nhỏ canxi. Tuy nhiên, hạnh nhân đặc biệt chứa hàm lượng canxi cao, cung cấp 97 mg mỗi 1/4 cốc 35 gam. Bên cạnh đó là các loại hạt Brazil cung cấp 6% lượng khuyến nghị trong chế độ ăn uống (RDI) trên 35 gam. Ngoài ra, chúng còn có chất xơ, chất béo lành mạnh và protein.

Theo Times of India

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