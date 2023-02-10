Chế độ ăn kiêng này được cả thế giới vinh danh tốt nhất năm 2023 vừa giảm cân nhanh vừa ngừa tiểu đường, đột quỵ: Riêng đối tượng này cần đặc biệt chú ý khi ăn

Chọn thực phẩm 10/02/2023 06:37

Chế độ ăn kiêng phù hợp sẽ giúp bạn nhanh đạt được vóc dáng lý tưởng nhất mà không tổn hao sức khỏe, chế độ ăn Địa Trung Hải là một trong số đó.

Tờ US News and World Report đã xếp hạng phong cách ăn uống Địa Trung Hải là chế độ ăn kiêng tốt nhất cho năm 2023. Đây là năm thứ sáu liên tiếp phong cách ăn kiêng này được tôn vinh.

Chế độ ăn kiêng DASH và chế độ ăn kiêng linh hoạt là hai nhân tố về nhì trong hệ thống xếp hạng.

Chế độ ăn Địa Trung Hải là gì?

Chế độ ăn kiêng lấy tên từ những nơi mà nó được tuân theo nguyên bản, bao gồm 21 quốc gia xung quanh Biển Địa Trung Hải, bao gồm Hy Lạp, Ý, Croatia, Lebanon, Thổ Nhĩ Kỳ và Monaco.

Cơ sở của chế độ ăn Địa Trung Hải là tiêu thụ thực phẩm có nguồn gốc thực vật. Thực phẩm thực vật như trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, đậu, quả hạch rất tốt cho sức khỏe tổng thể. Một số nghiên cứu đã chứng minh rằng chế độ ăn Địa Trung Hải làm giảm nguy cơ biến chứng sức khỏe mãn tính như bệnh tiểu đường.

US News and World Report xếp hạng chế độ ăn Địa Trung Hải đầu tiên trong các chế độ ăn tốt nhất nói chung, chế độ ăn dựa trên thực vật tốt nhất, chế độ ăn tốt nhất cho sức khỏe xương và khớp, chế độ ăn phù hợp với gia đình tốt nhất và chế độ ăn tốt nhất để ăn uống lành mạnh.

Nó cũng xếp chế độ ăn kiêng này tốt thứ hai trong chế độ ăn kiêng tốt nhất cho tim và chế độ ăn kiêng tốt nhất cho bệnh tiểu đường.

Một đĩa thức ăn Địa Trung Hải trông như thế nào?

Một đĩa thức ăn Địa Trung Hải bao gồm nhiều loại thực phẩm.

Nó có trái cây, rau, ngũ cốc, các loại đậu, thảo mộc và gia vị. Nó cho phép các loại thực phẩm phi thực vật như hải sản và cá hai lần một tuần. Thịt đỏ thỉnh thoảng cũng được cho phép.

Ngoài ra, bạn có thể bao gồm vừa phải thịt gia cầm, trứng, phô mai, sữa chua và rượu vang đỏ.

​Ưu điểm của chế độ ăn Địa Trung Hải là gì?

Chế độ ăn Địa Trung Hải làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, đột quỵ, suy giảm nhận thức, mất trí nhớ, tiểu đường loại 2, viêm khớp dạng thấp và trầm cảm.

Chế độ ăn kiêng này được cả thế giới vinh danh tốt nhất năm 2023 vừa giảm cân nhanh vừa ngừa tiểu đường, đột quỵ: Riêng đối tượng này cần đặc biệt chú ý khi ăn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, nó còn đa dạng về mặt dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe, có nhiều hương vị, giàu chất xơ và do đó có tác dụng làm no tự nhiên.

Việc khắc sâu vào chế độ ăn kiêng sẽ dễ dàng hơn vì không có giới hạn đối với thực phẩm hoặc bất kỳ nhóm thực phẩm cụ thể nào.

Nhược điểm của chế độ ăn Địa Trung Hải là gì?

Chế độ ăn kiêng này được cả thế giới vinh danh tốt nhất năm 2023 vừa giảm cân nhanh vừa ngừa tiểu đường, đột quỵ: Riêng đối tượng này cần đặc biệt chú ý khi ăn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Không có nhược điểm rõ ràng nào của chế độ ăn kiêng này khiến nó không phù hợp để đưa vào cuộc sống hàng ngày.

Tuy nhiên, cần đặc biệt chú ý đến khẩu phần ăn và lượng dinh dưỡng khi tuân theo chế độ ăn Địa Trung Hải.

Chi phí có thân thiện không?

Đó là một chế độ ăn uống rất thân thiện với chi phí.

Chế độ ăn kiêng này được cả thế giới vinh danh tốt nhất năm 2023 vừa giảm cân nhanh vừa ngừa tiểu đường, đột quỵ: Riêng đối tượng này cần đặc biệt chú ý khi ăn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Chi phí cho một đĩa thức ăn Địa Trung Hải sẽ phụ thuộc vào loại thức ăn mà bạn muốn ăn. Vì nó chủ yếu là chế độ ăn kiêng dựa trên thực vật nên bạn sẽ không tốn nhiều tiền vì thực phẩm dựa trên thực vật rất dễ tìm thấy.

Nó cũng tiết kiệm chi phí cho những người không ăn chay. Thỉnh thoảng bạn có thể thêm thịt và cá vào chế độ ăn kiêng.

Ai nên tránh chế độ ăn kiêng này?

Chế độ ăn kiêng này được cả thế giới vinh danh tốt nhất năm 2023 vừa giảm cân nhanh vừa ngừa tiểu đường, đột quỵ: Riêng đối tượng này cần đặc biệt chú ý khi ăn - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù hình thức ăn kiêng này phù hợp với tất cả mọi người, nhưng những người bị rối loạn thận nên tham khảo ý kiến ​​bác sĩ trước khi thử vì nó có thể ảnh hưởng đến sự cân bằng điện giải trong cơ thể.

Theo Times of India

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