Chúng ta tin tưởng vào nghệ đến mức sử dụng nó trong mọi khía cạnh của cuộc sống, có thể là pha với nước ấm hoặc sử dụng nó như một loại mặt nạ đắp mặt hoặc thậm chí xức lên cơ thể bằng bột nghệ để tránh nhiễm trùng.

Chúng ta đều biết về những lợi ích mà cơ thể chúng ta nhận được khi thêm nghệ vào chế độ ăn uống. Thường được coi là một chất kích hoạt giảm cân, lọc máu và tăng cường miễn dịch, nghệ có một vị trí đặc biệt trong hệ thống y học cổ đại và đến hiện tại vẫn được tôn sùng. Củ nghệ được đề cập đặc biệt mỗi khi người ta nói về y học Ayurveda và các loại thuốc Ayurveda.

Nhưng bạn có biết tiêu thụ nghệ quá mức có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe không? Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về những rủi ro sức khỏe khác nhau do tiêu thụ quá nhiều nghệ:

Cũng giống như mọi loại gia vị và thảo mộc khác, nghệ nên được tiêu thụ với số lượng hạn chế. Hay nói cách khác, tinh bột nghệ chỉ hữu ích cho cơ thể khi cơ thể được cung cấp một lượng nhất định.

Việc sử dụng nghệ trong thực phẩm cũng khá ít, về cơ bản chưa đến một thìa bột nghệ được sử dụng trong thực phẩm khi nấu ăn.

Bạn nên tiêu thụ bao nhiêu củ nghệ trong một ngày?

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Theo một số báo cáo về sức khỏe, lý tưởng nhất là một người có thể tiêu thụ khoảng 500 miligam nghệ mỗi ngày; trong khi nó có thể lên tới 1-3 gam, nhưng một lượng cao hơn mức này có thể gây rủi ro.

Lượng nghệ mà một người có thể tiêu thụ cũng phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe hiện có của một cá nhân.

​Điều gì xảy ra khi bạn tiêu thụ nhiều nghệ hơn?

Khi bạn tiêu thụ nhiều nghệ hơn, một số vấn đề sức khỏe bắt đầu xuất hiện.

Mức độ của các biến chứng phụ thuộc vào lượng nghệ mà một người đã ăn. Các triệu chứng nhẹ của việc tiêu thụ quá nhiều nghệ là đau dạ dày, tiêu chảy, trào ngược axit, chóng mặt và nhức đầu.

Ăn một lượng lớn nghệ trong thời gian dài có thể làm tăng nguy cơ hình thành sỏi thận vì nó làm tăng nồng độ oxalate trong nước tiểu.

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Tuy nhiên, không có tác dụng phụ nghiêm trọng của nghệ khi nó được áp dụng cho da. Nó thường để lại một màu hơi vàng trên da sau khi sử dụng, đó là lý do tại sao rất ít nghệ được sử dụng trong các gói mặt. Củ nghệ thường an toàn trên da.

Ai nên tránh sử dụng nghệ?

Những người có vấn đề về túi mật, rối loạn chảy máu, rối loạn trào ngược dạ dày thực quản nên tiêu thụ nghệ càng ít càng tốt.

Những người mắc bệnh tiểu đường cũng nên thận trọng khi dùng nghệ vì chất curcumin trong nghệ được biết là làm giảm đáng kể lượng đường trong máu.

Những người bị thiếu sắt nên tránh tiêu thụ nghệ vì nó làm giảm gần 20% khả năng hấp thụ sắt.

Tinh bột nghệ giúp giảm cân như thế nào

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Người ta tin rằng nguyên tố curcumin có trong củ nghệ có thể ngăn chặn sự phát triển của các mô mỡ.

Một số nghiên cứu đã được thực hiện về tác dụng của nghệ trong việc giảm cân và chỉ số khối cơ thể. Theo một nghiên cứu, curcumin có thể ức chế enzyme 11-beta-hydroxysteroid dehydrogenase kích hoạt cortisol, mức độ cao hơn trong tế bào mỡ (tế bào mỡ dự trữ năng lượng) gây ra béo phì.

Nó cũng kiểm soát lượng đường và ngăn ngừa tình trạng kháng insulin do chất béo không được giữ lại trong cơ thể.

Các lợi ích sức khỏe khác của củ nghệ

Ngoài việc kiểm soát cân nặng, nghệ còn giúp cải thiện sức khỏe tổng thể của cơ thể, giảm đầy hơi, loại bỏ giun ra khỏi cơ thể, giúp tiêu hóa và cũng được biết là có tác dụng giảm đau ở bệnh nhân viêm khớp.

Theo Times of India