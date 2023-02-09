Loại thảo dược này là chất kích hoạt giảm cân, lọc máu và tăng cường miễn dịch đỉnh cao, giá cực rẻ tại chợ Việt, dùng đúng cách hiệu quả gấp đôi

Dinh dưỡng 09/02/2023 18:10

Củ nghệ vừa giúp làm đẹp da, trị sẹo mụn lại là yếu tố để giảm cân an toàn nếu biết cách sử dụng hợp lý.

Chúng ta đều biết về những lợi ích mà cơ thể chúng ta nhận được khi thêm nghệ vào chế độ ăn uống. Thường được coi là một chất kích hoạt giảm cân, lọc máu và tăng cường miễn dịch, nghệ có một vị trí đặc biệt trong hệ thống y học cổ đại và đến hiện tại vẫn được tôn sùng. Củ nghệ được đề cập đặc biệt mỗi khi người ta nói về y học Ayurveda và các loại thuốc Ayurveda.

Loại thảo dược này là chất kích hoạt giảm cân, lọc máu và tăng cường miễn dịch đỉnh cao, giá cực rẻ tại chợ Việt, dùng đúng cách hiệu quả gấp đôi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chúng ta tin tưởng vào nghệ đến mức sử dụng nó trong mọi khía cạnh của cuộc sống, có thể là pha với nước ấm hoặc sử dụng nó như một loại mặt nạ đắp mặt hoặc thậm chí xức lên cơ thể bằng bột nghệ để tránh nhiễm trùng.

Nhưng bạn có biết tiêu thụ nghệ quá mức có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe không? Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về những rủi ro sức khỏe khác nhau do tiêu thụ quá nhiều nghệ:

Quá nhiều nghệ có thể gây hại?

Cũng giống như mọi loại gia vị và thảo mộc khác, nghệ nên được tiêu thụ với số lượng hạn chế. Hay nói cách khác, tinh bột nghệ chỉ hữu ích cho cơ thể khi cơ thể được cung cấp một lượng nhất định.

Việc sử dụng nghệ trong thực phẩm cũng khá ít, về cơ bản chưa đến một thìa bột nghệ được sử dụng trong thực phẩm khi nấu ăn.

Bạn nên tiêu thụ bao nhiêu củ nghệ trong một ngày?

Loại thảo dược này là chất kích hoạt giảm cân, lọc máu và tăng cường miễn dịch đỉnh cao, giá cực rẻ tại chợ Việt, dùng đúng cách hiệu quả gấp đôi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo một số báo cáo về sức khỏe, lý tưởng nhất là một người có thể tiêu thụ khoảng 500 miligam nghệ mỗi ngày; trong khi nó có thể lên tới 1-3 gam, nhưng một lượng cao hơn mức này có thể gây rủi ro.

Lượng nghệ mà một người có thể tiêu thụ cũng phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe hiện có của một cá nhân.

​Điều gì xảy ra khi bạn tiêu thụ nhiều nghệ hơn?

Khi bạn tiêu thụ nhiều nghệ hơn, một số vấn đề sức khỏe bắt đầu xuất hiện.

Mức độ của các biến chứng phụ thuộc vào lượng nghệ mà một người đã ăn. Các triệu chứng nhẹ của việc tiêu thụ quá nhiều nghệ là đau dạ dày, tiêu chảy, trào ngược axit, chóng mặt và nhức đầu.

Ăn một lượng lớn nghệ trong thời gian dài có thể làm tăng nguy cơ hình thành sỏi thận vì nó làm tăng nồng độ oxalate trong nước tiểu.

Loại thảo dược này là chất kích hoạt giảm cân, lọc máu và tăng cường miễn dịch đỉnh cao, giá cực rẻ tại chợ Việt, dùng đúng cách hiệu quả gấp đôi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, không có tác dụng phụ nghiêm trọng của nghệ khi nó được áp dụng cho da. Nó thường để lại một màu hơi vàng trên da sau khi sử dụng, đó là lý do tại sao rất ít nghệ được sử dụng trong các gói mặt. Củ nghệ thường an toàn trên da.

Ai nên tránh sử dụng nghệ?

Những người có vấn đề về túi mật, rối loạn chảy máu, rối loạn trào ngược dạ dày thực quản nên tiêu thụ nghệ càng ít càng tốt.

Những người mắc bệnh tiểu đường cũng nên thận trọng khi dùng nghệ vì chất curcumin trong nghệ được biết là làm giảm đáng kể lượng đường trong máu.

Những người bị thiếu sắt nên tránh tiêu thụ nghệ vì nó làm giảm gần 20% khả năng hấp thụ sắt.

Tinh bột nghệ giúp giảm cân như thế nào

Loại thảo dược này là chất kích hoạt giảm cân, lọc máu và tăng cường miễn dịch đỉnh cao, giá cực rẻ tại chợ Việt, dùng đúng cách hiệu quả gấp đôi - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Người ta tin rằng nguyên tố curcumin có trong củ nghệ có thể ngăn chặn sự phát triển của các mô mỡ.

Một số nghiên cứu đã được thực hiện về tác dụng của nghệ trong việc giảm cân và chỉ số khối cơ thể. Theo một nghiên cứu, curcumin có thể ức chế enzyme 11-beta-hydroxysteroid dehydrogenase kích hoạt cortisol, mức độ cao hơn trong tế bào mỡ (tế bào mỡ dự trữ năng lượng) gây ra béo phì.

Nó cũng kiểm soát lượng đường và ngăn ngừa tình trạng kháng insulin do chất béo không được giữ lại trong cơ thể.

Các lợi ích sức khỏe khác của củ nghệ

Ngoài việc kiểm soát cân nặng, nghệ còn giúp cải thiện sức khỏe tổng thể của cơ thể, giảm đầy hơi, loại bỏ giun ra khỏi cơ thể, giúp tiêu hóa và cũng được biết là có tác dụng giảm đau ở bệnh nhân viêm khớp.

Theo Times of India

Loại trái cây này trứ danh 'quả vàng' cho làn da mịn màng, dưỡng nhan siêu đỉnh lại giúp hạ huyết áp, lợi cho tim, đến ung thư còn 'xa lánh'

Loại trái cây này trứ danh 'quả vàng' cho làn da mịn màng, dưỡng nhan siêu đỉnh lại giúp hạ huyết áp, lợi cho tim, đến ung thư còn 'xa lánh'

Lựu rất giàu vitamin và khoáng chất khác nhau, có tác dụng tốt cho sức khỏe của bạn. Ngoài ra, chúng còn chứa polyphenol và flavonoid có tác dụng chống oxy hóa mạnh mẽ.

Xem thêm
Từ khóa:   lợi ích của củ nghệ thực phẩm giúp giảm cân tác dụng của nghệ

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 7 phút trước
'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 7 giờ 28 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 7 giờ 31 phút trước
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Đời sống 7 giờ 37 phút trước
Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 7 giờ 39 phút trước
Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 7 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích tăng cường sức khỏe từ loại rau cải quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích tăng cường sức khỏe từ loại rau cải quen thuộc

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe