Một chế độ ăn uống lành mạnh có thể giúp lưu thông máu của bạn mà không cần dùng thuốc.

Một chế độ ăn uống bổ dưỡng rất quan trọng đối với sức khỏe của bạn. Cung cấp cho cơ thể bạn tất cả các chất dinh dưỡng cần thiết không chỉ ngăn ngừa bệnh tật mà còn giữ cho cơ thể và các cơ quan của bạn hoạt động như một cỗ máy được điều chỉnh tốt.

Hãy thử những loại thực phẩm lành mạnh này, được biết là giúp cải thiện lưu thông máu và sức khỏe tổng thể. Chúng thậm chí có thể giúp ngăn ngừa các tình trạng nghiêm trọng như đau tim , huyết khối tĩnh mạch sâu và huyết áp cao.

Cá béo

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Các loại cá béo như cá hồi, cá thu, cá hồi, cá trích và cá bơn chứa đầy axit béo omega-3.

Quả hạnh

Các loại hạt được coi là một món ăn nhẹ hoàn hảo hoặc phủ lên trên món salad. Hạnh nhân chứa nhiều vitamin E và chất béo lành mạnh, đồng thời chúng cũng có đặc tính chống oxy hóa. Một chế độ ăn giàu hạnh nhân đã được tìm thấy trong một nghiên cứu để cải thiện lưu lượng máu.

Chuối

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Chứa nhiều kali, chuối có thể giúp cải thiện lưu lượng máu bằng cách giảm huyết áp . Quá nhiều natri trong chế độ ăn uống của bạn có thể gây ra huyết áp cao, nhưng kali giúp thận loại bỏ lượng natri dư thừa ra khỏi cơ thể, sau đó sẽ đi qua nước tiểu của bạn. Điều này giúp thư giãn các mạch máu và cho phép máu lưu thông.

Củ cải đường

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Củ dền là siêu thực phẩm giàu nitrat. Nitrat tốt cho bạn vì cơ thể bạn biến nó thành oxit nitric, có thể làm giãn mạch máu và cải thiện lưu lượng máu đến các mô và cơ quan khắp cơ thể. Một lợi ích tuyệt vời khác: nước củ cải đường có thể làm giảm huyết áp tâm thu của bạn.

Cà rốt

Một chế độ ăn nhiều trái cây và rau quả có nhiều lợi ích cho sức khỏe và cà rốt có thể có tác động tích cực đến sức khỏe tim mạch. Uống nước ép cà rốt hàng ngày làm giảm huyết áp tâm thu. Có thể nước ép cà rốt bảo vệ hệ thống tim mạch bằng cách tăng tổng trạng thái chống oxy hóa.

Quế

Một loại gia vị yêu thích được rắc lên trên bát bột yến mạch hoặc đồ uống nóng, quế đã được chứng minh là có tác dụng làm giãn mạch máu và hạ huyết áp, giúp tăng lưu lượng máu.

Trái cây họ cam quýt

Vitamin C là một chất dinh dưỡng thiết yếu để duy trì sức khỏe và trái cây họ cam quýt là một cách tuyệt vời để đưa nó vào chế độ ăn uống của bạn. Trái cây có múi như cam, bưởi và chanh chứa nhiều chất chống oxy hóa có thể làm giảm viêm, ngăn ngừa cục máu đông và cải thiện lưu thông máu.

Gừng

Gừng đã trở thành một loại gia vị phổ biến nhờ tác dụng chống oxy hóa và chống viêm, cũng như khả năng điều trị bệnh tim mạch nhưng vẫn cần nghiên cứu thêm. Một số nghiên cứu cho thấy gừng có thể giúp giảm huyết áp, cholesterol và lượng đường trong máu.

Hạt hoa hướng dương

Hạt hướng dương tuy bé nhỏ nhưng chứa rất nhiều chất dinh dưỡng cần thiết. Hạt hướng dương rất đáng chú ý vì chúng chứa nhiều chất béo lành mạnh, protein, chất xơ, chất phytochemical, selen, đồng, magie và vitamin E.

Là nguồn cung cấp magie dồi dào, hạt hướng dương cũng làm giảm huyết áp, do đó cải thiện lưu lượng máu. Tuy nhiên, hãy chắc chắn rằng hạt hướng dương của bạn không ướp muối, vì muối sẽ có tác động tiêu cực đến huyết áp của bạn.

Nghệ

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Loại gia vị phổ biến này có đặc tính chống viêm nhờ một hợp chất gọi là curcumin. Curcumin được cho là có tác dụng khởi động quá trình sản xuất oxit nitric, giúp các mạch máu của bạn mở rộng và giúp máu lưu thông khắp cơ thể dễ dàng hơn.

Quả óc chó

Quả óc chó không chỉ là một món ăn nhẹ lành mạnh mà còn là nguồn cung cấp axit alpha-linolenic, một loại axit béo omega-3 , có thể giúp máu lưu thông dễ dàng hơn. Ngoài ra, ăn quả óc chó thường xuyên cũng có thể cải thiện sức khỏe của mạch máu và hạ huyết áp.

Theo Medicinenet