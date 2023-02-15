Thực hư chuyện ăn bắp cải dễ bị giun sán kí sinh gây u nang thần kinh, chuyên gia nói gì?

Bắp cải là loại rau phổ biến được tiêu thụ ở hầu hết mọi hộ gia đình, nhưng có nhiều quan niệm sai lầm và lầm tưởng liên quan đến loại rau họ cải này, chẳng hạn như ăn bắp cải có thể tạo điều kiện cho sán dây xâm nhập vào cơ thể và gây ra những căn bệnh chết người như bệnh ấu trùng sán lợn thần kinh. Đây là tất cả những gì bạn cần biết về bắp cải và liệu ăn sống có an toàn không?

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng bệnh sán dây thần kinh gây ra sán dây thường xâm nhập vào cơ thể và não do điều kiện vệ sinh không đúng cách và không hợp vệ sinh như phóng uế bừa bãi trong trang trại và tiêu thụ thịt lợn không được kiểm tra, có thể gây tử vong nếu thiếu hiểu biết.

Theo quan niệm sai lầm phổ biến, người ta tin rằng ăn bắp cải sống có thể dẫn đến sự phát triển của sán dây, loại sán dây này có thể làm thay đổi hệ thần kinh và lây nhiễm bệnh sán dây thần kinh lên não.

Bệnh u nang thần kinh là gì?

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Bệnh sán dây thần kinh về cơ bản là một bệnh nhiễm ký sinh trùng của hệ thống thần kinh trung ương xâm nhập vào cơ thể do sán dây lợn Taenia solium.

Sán dây này có thể lây nhiễm sang người trong trường hợp ăn thức ăn chưa nấu chín và quan sát các thực hành vệ sinh kém. Theo báo cáo của WHO, bệnh ấu trùng sán lợn thần kinh là nguyên nhân gây bệnh động kinh có thể phòng ngừa được trên toàn thế giới, nhưng nếu không được điều trị thích hợp, nó có thể gây tử vong.

Những gì các chuyên gia đề nghị

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Theo một báo cáo của nhật báo kỹ thuật số Tribune trích dẫn Giáo sư Gagandeep Singh, Trưởng Khoa Thần kinh, Đại học Y khoa và Bệnh viện Dayanand, Ludhiana, người ta đã đề cập rằng "Sán dây thực tế là do vấn đề vệ sinh, thiếu nhà vệ sinh và thịt (thịt lợn) gây ra nếu việc kiểm tra không được thực hiện. Đây là một phương pháp điều trị kéo dài trong đó bệnh động kinh có thể được kiểm soát thông qua thuốc. Trong một số ít trường hợp, phẫu thuật được thực hiện. Gần đây, chúng tôi đã nhận thấy sự suy giảm các trường hợp mắc bệnh ấu trùng sán lợn do các sáng kiến ​​như Swachh Bharat Abhiyan nhờ đó việc tình trạng đại tiện lộ thiên đã được kiểm tra."

Theo các chuyên gia, đại tiện bừa bãi trong trang trại là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến sán dây và cách dễ nhất để giải quyết vấn đề này là rửa kỹ rau và rau lá xanh và nấu chín kỹ.

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Có thể kết luận rằng ăn bắp cải không dẫn đến việc sinh sản sán dây trong não và cơ thể. Tuy nhiên, điều này có thể xảy ra với bất kỳ loại rau nào được trồng trong điều kiện không hợp vệ sinh, do đó, điều cần thiết là phải làm sạch hoàn toàn rau rồi mới tiêu thụ.

Đối với thịt lợn, hãy đảm bảo rằng bạn tiêu thụ thịt lợn được nuôi tại trang trại, làm sạch và nấu chín đúng cách để tránh những nguy cơ sức khỏe như vậy.

Theo Times of India