5 thực phẩm trứ danh ''thuốc kháng axit tự nhiên'', khắc phục chứng ợ chua đột ngột hiệu quả

Hầu hết mọi người dựa vào thuốc viên và thuốc kháng axit đóng chai để chế ngự "ngọn lửa'" tiêu hóa, nhưng về lâu dài, thuốc nổ không phải là một giải pháp bền vững. Nếu bạn cũng cảm thấy như vậy, thì đây là một số thuốc kháng axit tự nhiên sẽ giúp điều trị chứng ợ nóng đột ngột.

Nguyên nhân có thể do việc ăn quá nhiều, nuốt chửng thức ăn, ăn không đúng giờ, khó tiêu liên tục hoặc rối loạn chuyển hóa, ợ nóng hoặc axit là một chứng bệnh phổ biến, gây khó chịu và có thể gây ra các bệnh nghiêm trọng nếu không được điều trị.

Nhấm nháp sữa lạnh có thể chữa lành chứng trào ngược axit ngay lập tức, điều này là do lượng canxi cao, giúp ngăn ngừa axit tích tụ bằng cách hấp thụ axit.

Trên thực tế, các chuyên gia cho rằng nhấm nháp sữa lạnh sẽ ngay lập tức làm giảm sự khó chịu và đau đớn bằng cách hấp thụ axit tiêu hóa.

Trà hoa cúc

Loại trà làm từ hoa dịu nhẹ này có đặc tính chống viêm giúp chữa lành chứng trào ngược axit và cơn đau do axit tăng đột ngột.

Chuối chín

Ảnh minh họa: Internet

Tiêu thụ chuối chín giàu kali là một cách tuyệt vời để chế ngự các tác nhân gây ra axit đột ngột vì loại quả này có tính kiềm tự nhiên, giúp giảm chứng ợ nóng. Theo Học viện Dinh dưỡng & Ăn kiêng, tiêu thụ chuối chín sẽ chống lại axit tiêu hóa và làm giảm kích ứng ở thực quản.

Húng quế thánh

Húng quế thánh còn được gọi là Tulsi có đặc tính chữa bệnh có thể chữa lành chứng trào ngược axit và cảm giác khó chịu do đầy hơi và chướng bụng. Trên thực tế, đặc tính chống loét của Tulsi giúp giảm nồng độ axit trong dạ dày khi được tiêu thụ hàng ngày dưới dạng trà hoặc lá sống.

Gừng

Ảnh minh họa: Internet

Gừng có đặc tính chống nôn, giúp ngăn ngừa cảm giác buồn nôn và nôn. Nhâm nhi một ly trà gừng không sữa giúp giảm viêm, đau, khó chịu do tính axit. Tuy nhiên, hãy đảm bảo rằng bạn không tiêu thụ quá 3-4 gam gừng mỗi ngày.

Theo Times of India