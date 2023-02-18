Loại quả này siêu giàu vitamin, ở nước ngoài 'đắt xắt ra miếng', tại chợ Việt giá lại rẻ bèo, cực tốt cho tim, kiểm soát tiểu đường, nhưng 2 đối tượng không nên ăn

Lợi ích của mít bao gồm tốt cho tim, chống viêm và thúc đẩy quá trình lành vết thương.

Oử Việt Nam, mít rất được ưa chuộng và có thể chế biến thành vô vàn món ăn thay thế cho cả thịt. Loại trái cây khổng lồ này có hương vị giữa ngọt và chát, tùy thuộc vào độ chín của nó.

Bên dưới lớp vỏ dày, sần sùi màu xanh lá cây là lớp thịt màu vàng, dai như sợi mà bạn có thể ăn sống hoặc chế biến thành nhiều món ăn khác nhau. (Hạt của nó cũng có thể ăn được.)

Mít có tên khoa học là Artocarpus heterophyllus . Mít là loại trái cây nhiệt đới được trồng ở Châu Á, Châu Phi và Nam Mỹ. Nó thuộc cùng họ thực vật với quả sung và dâu tằm.

Nhưng đối với một số người, mít không an toàn để ăn

Nếu bạn bị dị ứng phấn hoa hoặc phấn hoa bạch dương, hãy tránh mít. Cả hai loại dị ứng này đều có thể có phản ứng chéo với mít.

Mít cũng có nhiều kali, có thể gây hại cho những người mắc bệnh thận mãn tính (CKD) hoặc suy thận cấp tính. Những người mắc các bệnh này có thể bị tăng kali máu nếu họ ăn nhiều kali. Tăng kali máu là sự tích tụ kali trong máu có thể gây suy nhược, tê liệt và đau tim.

Mít có tốt cho sức khỏe không?

Ảnh minh họa: Internet

Giống như nhiều loại trái cây, mít chứa một số chất xơ giúp tiêu hóa tốt và rất ít chất béo. Một phần 100 gram mít có:

95 calo.

2 gam chất đạm.

0,6 gam chất béo.

3 gam chất xơ.

Mít cũng chứa vitamin, khoáng chất và chất phytochemical có lợi cho sức khỏe. Đó là một nguồn tốt của:

Vitamin C.

Pyridoxin (vitamin B6).

Niacin (vitamin B3).

Riboflavin (vitamin B2).

Axit folic (vitamin B9).

Canxi.

Magie .

Kali.

Photpho.

Lợi ích sức khỏe của mít

Ngoài việc là một loại thực phẩm thay thế thịt tuyệt vời và chứa đầy đủ các vitamin thiết yếu, loại trái cây này còn có thể làm được nhiều điều hơn thế nữa.

Nó có thể là một phần của chế độ ăn uống lành mạnh cho tim

Nghiên cứu cho thấy ăn mít có khả năng làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Ảnh minh họa: Internet

Sự kết hợp giữa kali, chất xơ và chất chống oxy hóa có thể có lợi cho sức khỏe tim mạch. Kali chống lại các tác động tiêu cực của natri đối với huyết áp của bạn, trong khi chất xơ góp phần làm giảm mức cholesterol của bạn.

Nó có thể giúp chống viêm

Mít có nhiều vitamin C, mà các nghiên cứu cho thấy có thể giúp ngăn ngừa viêm nhiễm.

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng mít cũng chứa flavonoid và lignan, những hợp chất thực vật có thể giúp chống viêm.

Tất cả những chất chống oxy hóa này có trong mít bảo vệ các tế bào của bạn khỏi viêm và stress oxy hóa, có thể dẫn đến các bệnh mãn tính như bệnh tiểu đường loại 2.

Nó có thể giúp kiểm soát lượng đường trong máu

Mặc dù cần nhiều nghiên cứu hơn để hiểu đầy đủ về lợi ích tiềm năng này, nhưng người ta tin rằng mít có thể giúp kiểm soát lượng đường trong máu của bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Đầu tiên, mít có chỉ số đường huyết (GI) thấp, có nghĩa là ăn mít không ảnh hưởng đến lượng đường trong máu của bạn như các loại thực phẩm khác có chỉ số cao hơn.

Thứ hai, một nghiên cứu cho thấy rằng lá của nó có thể giúp giảm lượng đường trong máu lúc đói. Một nghiên cứu khác cho thấy vỏ mít có thể ngăn chất béo và carbohydrate phức tạp phân hủy thành đường. Cả hai phần nghiên cứu đều có thể có lợi cho việc quản lý bệnh tiểu đường.

Nó có thể thúc đẩy chữa lành vết thương

Nghiên cứu cho thấy chiết xuất từ ​​lá mít có thể thúc đẩy quá trình lành vết thương, trong khi các nghiên cứu khác cho thấy đặc tính chống viêm, kháng khuẩn và kháng nấm của nó có thể góp phần mang lại làn da khỏe mạnh.

Người xưa dùng mít làm thuốc. Trong y học dân gian, người ta đã sử dụng nó vì đặc tính kháng khuẩn và kháng nấm của nó.

Mít thay thế cho thịt ra sao

Khi mít chưa chín, nó có hương vị trung tính, rất hợp với các món mặn. Bạn có thể dùng mít xanh trong món cà ri chay và thay cho đậu phụ hoặc đậu xanh.

Nhưng điểm nổi tiếng nhất của mít là khả năng bắt chước thịt nướng.

Ảnh minh họa: Internet

Kết cấu dạng sợi của mít khiến nó trở thành một loại thực phẩm thay thế thuần chay tốt cho thịt lợn hoặc thịt gà kéo. Nó có dưới 3 gam protein mỗi cốc, khiến nó có hàm lượng protein thấp hơn nhiều so với thịt. Hãy ghi nhớ điều đó khi bạn xem xét các nguồn protein trong chế độ ăn uống của mình.

Hãy tìm những gói có nhãn mít là “non” hoặc “được ngâm trong nước muối”. Những từ này chỉ ra rằng nó chưa chín và thích hợp làm chất thay thế thịt.

Mít chín có hương vị trái cây nhiệt đới ngọt ngào, rất phù hợp để ăn vặt hoặc thêm vào các món ngọt. Khi chín, nó có vị giống như các loại trái cây nhiệt đới khác như chuối, xoài hay dứa.

Nếu bạn đang thử mít chín, hãy thưởng thức nó như bất kỳ loại trái cây nhiệt đới nào khác. Phục vụ món trái cây ngọt này như một món tráng miệng tốt cho sức khỏe hoặc thêm nó vào sinh tố.

Với lượng vitamin và khoáng chất dồi dào, mít có thể là một thực phẩm bổ sung lành mạnh cho chế độ ăn uống của bạn.

Nhiều người thưởng thức mít như một loại thực phẩm thay thế thịt, cho dù họ có ăn chay hay không. Nhiều người đã có xu hướng ăn quá nhiều thịt, vì vậy một loại thịt thay thế tốt cho sức khỏe luôn đáng để thử.

Theo Cleveland Clinic