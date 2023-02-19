Mặt khác, một chế độ ăn uống nghèo nàn có thể gây mệt mỏi, giảm khả năng ra quyết định và thời gian phản ứng chậm. Một chế độ ăn uống tồi tệ thực sự có thể làm trầm trọng thêm và thậm chí gây ra căng thẳng và trầm cảm.

Chúng ta thường không biết rằng một chế độ ăn uống lành mạnh cũng có tác động đáng kể đến sức khỏe tinh thần của chúng ta. Một chế độ ăn uống cân bằng, lành mạnh có thể giúp chúng ta suy nghĩ rõ ràng hơn và cảm thấy tỉnh táo hơn. Ngoài ra, nó cải thiện khoảng chú ý và tập trung.

​Một số loại thực phẩm có thể có tác động tiêu cực đến sức khỏe tâm thần theo nhiều cách khác nhau. Dưới đây là một vài ví dụ:

Thực phẩm chế biến sẵn thường chứa nhiều đường, muối và chất béo không lành mạnh, có thể khiến lượng đường trong máu tăng đột biến và dẫn đến tâm trạng thất thường và dễ cáu kỉnh. Ngoài ra, tiêu thụ quá nhiều đường có liên quan đến trầm cảm và lo lắng.

Ảnh minh họa: Internet

Đường và các bữa ăn chế biến sẵn có thể gây viêm khắp cơ thể và não, có thể góp phần gây ra các rối loạn tâm trạng như lo lắng và trầm cảm. Khi lo lắng hoặc chán nản, chúng ta thường tìm đến các bữa ăn chế biến sẵn để lấy lại tinh thần nhanh chóng.

Trong thời gian bận rộn hoặc khó khăn, một tách cà phê sẽ thay thế một bữa sáng đầy đủ, trái cây và rau quả tốt cho sức khỏe được thay thế cho thức ăn nhanh nhiều chất béo, nhiều calo. Khi bạn cảm thấy chán nản, một cốc kem sẽ biến thành bữa tối.

Caffein

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Tiến sĩ Rohini Patil, Chuyên gia dinh dưỡng và Giám đốc điều hành của Nutracy Lifestyle cho biết: “Tiêu thụ quá nhiều caffein có thể dẫn đến cảm giác lo lắng, hồi hộp và cáu kỉnh. Nó cũng có thể làm gián đoạn giấc ngủ, điều này có thể làm trầm trọng thêm cảm giác lo lắng và trầm cảm. Chất kích thích caffein làm gián đoạn chu kỳ giấc ngủ và khiến bạn cảm thấy tràn đầy sinh lực. Ngoài ra, nó làm giảm sự hấp thụ các vitamin quan trọng giúp điều chỉnh tâm trạng. Bạn có thể muốn tránh uống nước tăng lực vì chúng chứa lượng caffein tương đương với 10 lon Coce. Điều quan trọng là điều độ, vì vậy hãy chọn đồ uống của bạn một cách cẩn thận. Thay vào đó, hãy thử các loại trà thảo dược như bạc hà, hoa oải hương hoặc dầu chanh. Những đồ uống nóng này giúp làm dịu và sảng khoái.”

Rượu bia

Uống quá nhiều rượu có thể dẫn đến trầm cảm và lo lắng và có thể làm gián đoạn chất lượng giấc ngủ. Uống rượu thường xuyên gây rối loạn giấc ngủ và tăng lượng đường trong máu, đặc biệt nếu uống khi bụng đói.

Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng rượu quá mức có thể gây mất nước về thể chất và các triệu chứng nôn nao, có thể gây lo lắng. Mất nước, thiếu ngủ, thiếu vitamin B và quá trình giải độc rượu đều là những triệu chứng của tình trạng nôn nao, khi kết hợp lại, có thể gây lo lắng và căng thẳng.

Thực phẩm giàu chất béo

Tiêu thụ một chế độ ăn nhiều chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa có thể làm tăng nguy cơ trầm cảm và lo lắng. Chất béo bão hòa, chẳng hạn như chất béo trong bơ, sữa nhiều chất béo và thịt nguội, có thể làm tắc động mạch và giảm lưu lượng máu đến não, làm suy giảm khả năng hoạt động tốt nhất của não.

Ảnh minh họa: Internet

Sự kết hợp của những chất béo có hại và đường thậm chí còn tồi tệ hơn! Theo các nghiên cứu, chế độ ăn nhiều đường bổ sung và chất béo bão hòa có liên quan nhất quán đến mức độ lo lắng cao hơn.

Gluten

Một số người nhạy cảm với gluten, một loại protein có trong lúa mì, lúa mạch và lúa mạch đen và tiêu thụ nó có thể dẫn đến viêm não, có liên quan đến rối loạn tâm trạng như trầm cảm và lo lắng.

Một nghiên cứu đáng kể cho thấy những người mắc chứng lo âu nên nghĩ đến việc loại bỏ hoặc giảm lượng gluten nạp vào để xem liệu các triệu chứng của họ có thể cải thiện hay không. Gluten là vấn đề đối với những người không nhạy cảm với celiac ngoài bệnh celiac.

Tiến sĩ Patil khuyên: ''Điều quan trọng cần lưu ý là những thực phẩm này có thể không tự gây ra các vấn đề về sức khỏe tâm thần nhưng tiêu thụ chúng quá mức hoặc với số lượng lớn có thể phá vỡ sự cân bằng hóa chất và hormone trong cơ thể, từ đó có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của chúng ta. Ăn một chế độ ăn uống cân bằng, với nhiều trái cây, rau và ngũ cốc, có thể giúp tăng cường sức khỏe và hạnh phúc tổng thể và có thể giúp giảm nguy cơ mắc các vấn đề về sức khỏe tâm thần.''

Theo Times of India