Loại hạt này là món ăn vặt yêu thích của hội chị em nhưng đâu ngờ cũng là thực phẩm cực giàu chất chống oxi hóa, 'tiêu diệt' mỡ thừa thần tốc, chăm ăn 'gọt dáng' siêu đỉnh

Hạt dẻ cười đã được coi là có lợi cho sức khỏe trong nhiều thế kỷ bởi các xã hội trên toàn thế giới. Họ tạo ra những món ăn nhẹ thuần chay tuyệt vời cung cấp 6 gam protein cho mỗi khẩu phần. Loại protein thực vật giàu chất dinh dưỡng linh hoạt này, thường được tiêu thụ như một món ăn nhẹ hoặc thành phần được chế biến tối thiểu, không chỉ mang lại nhiều lợi ích sức khỏe khác nhau (tiêu thụ theo khẩu phần) mà còn giúp kiểm soát sự thèm ăn và kiểm soát cân nặng lành mạnh.

Ăn hạt dẻ cười hàng ngày giúp tăng cường coenzyme Q10 cung cấp năng lượng và cũng bảo vệ khỏi lão hóa sớm. 5 cách đơn giản để đưa quả hồ trăn vào chế độ ăn uống của bạn:

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Hạt dẻ cười giúp bạn no trong nhiều giờ. Đó là một bổ sung tuyệt vời của một chút giòn cho bột yến mạch buổi sáng của bạn. Một sự cân bằng hoàn hảo giữa ngọt và mặn với kết cấu giòn!

Bữa ăn nhẹ buổi tối

Hạt dẻ cười là một món ăn nhẹ tuyệt vời khiến chúng ta cảm thấy no lâu hơn. Nó có chất xơ, khoáng chất và chất béo không bão hòa có thể giúp kiểm soát lượng đường trong máu, huyết áp và cholesterol của bạn. Chất xơ này cũng có thể có tác động tích cực đến ruột.

Trộn vào súp hoặc trà gia vị

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Quả hồ trăn nhiều mặt có thể được thêm vào súp để làm đặc súp hoặc có thể được thêm vào cốc chai nóng hàng ngày của bạn, cung cấp dinh dưỡng và hương vị.

Làm salad giòn hơn

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Hạt dẻ cười trộn với các loại thảo mộc và trái cây là một ví dụ hoàn hảo về một bữa ăn cân bằng lành mạnh với các chất dinh dưỡng có khả năng chống oxy hóa rất cao.

Trộn vào bột bánh mì

Một ổ bánh mì hồ trăn tốt cho sức khỏe, bạn có thể cảm thấy ngon miệng khi ăn nó. Đó là phần đệm hoàn hảo cho cà phê hoặc trà.

Theo Times of India