Sử dụng nước lá đinh lăng thế nào để chữa mất ngủ?

Chọn thực phẩm 24/02/2023 09:31

Cây đinh lăng có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe cho chúng ta vì thế được mệnh danh là "nhân sâm" của người nghèo.

 

Đinh lăng được đại danh y Hải Thượng Lãn Ông gọi là “sâm của người nghèo” vì chất dinh dưỡng của nó gần bằng với nhân sâm của Hàn Quốc.

Sử dụng nước lá đinh lăng thế nào để chữa mất ngủ? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lá đinh lăng từ lâu được mọi người sử dụng để đun nước uống hàng ngày. Theo các chuyên gia y tế, nước lá cây đinh lăng chứa một số chất rất tốt cho sức khỏe như lysine, methionine, glucozit, vitamin C, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B6 hỗ trợ chữa mất ngủ, an thần, cảm sốt, chữa đau nhức và bồi bổ cơ thể.

1. Một số tác dụng chữa bệnh của đinh lăng phải kể đến như là:

Chữa lành vết thương

Với các vết thương ở ngoài da bị chảy máu thì bạn có thể lấy một ít lá đinh lăng rửa sạch, giã nát và đắp trực tiếp lên vết thương sẽ giúp cầm máu và nhanh lành vết thương.

Lợi sữa

Lá đinh lăng được biết đến là một bài thuốc cực hay giúp lợi sữa cho sản phụ và giảm tình trạng căng tức sữa. Các sản phụ có thể lấy 1 nắm lá đinh lăng tươi rửa sạch và đun sôi rồi lấy nước uống khi còn ấm, lưu ý là không nên uống lạnh. Ngoài ra, các mẹ bỉm cũng có thể phơi khô lá đinh lăng rồi sao vàng và hãm với nước sôi như nước chè uống hàng ngày để giúp lợi sữa.

Chữa bệnh tiêu hóa

Lá đinh lăng sắc nước uống cũng có thể giúp chữa các bệnh đường tiêu hóa như khó tiêu, đầy hơi, tiêu chảy. Một số người còn sử dụng lá đinh lăng để chữa bệnh trĩ.

Sử dụng nước lá đinh lăng thế nào để chữa mất ngủ? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bệnh thận

Đinh lăng có tác dụng lợi tiểu và hỗ trợ điều trị bệnh thận, đặc biệt là bệnh sỏi thận. Những người bị mắc bệnh thận có thể uống nước ép lá đinh lăng để giúp thanh lọc thận hiệu quả.

Chữa chứng mồ hôi trộm ở trẻ: Trẻ nhỏ nếu thường xuyên bị ra nhiều mồ hôi trộm thì mẹ có thể dùng lá đinh lăng phơi khô rồi lót vào gối hoặc trải xuống giường cho trẻ nằm sẽ giúp cải thiện chứng mồ hôi trộm ở trẻ sau một thời gian.

Chữa sưng đau cơ khớp

Lấy 1 nắm lá đinh lăng tươi giã nhuyễn và đắp trực tiếp lên chỗ sưng đau và khi lá khô thì thay lá mới, đắp liên tục như vậy sẽ giúp cho vết sưng đau nhanh chóng dịu đi.

Chữa mất ngủ

Ngoài những tác dụng trên thì lá đinh lăng còn được biết đến là một dược liệu có tác dụng chữa mất ngủ rất tốt và hiệu quả.

2. Uống nhiều nước lá cây đinh lăng có tốt không?

Nước lá cây đinh lăng có rất nhiều công dụng và có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, không nên quá lạm dụng nước lá cây đinh lăng hằng ngày thay cho nước lọc vì nó có thể gây ra các tác dụng phụ và có hại cho sức khỏe.

Cụ thể trong lá cây đinh lăng chứa chất Saponin khiến bạn mệt mỏi, nôn mửa và hoa mắt chóng mặt. Đồng thời, chất Saponin có thể phá hủy hồng cầu, gây rối loạn tiêu hóa ở những người có hội chứng ruột kích thích,...Vì vậy, bạn chỉ nên uống nước lá cây đinh lăng với một lượng vừa phải, trong một thời gian nhất định và không nên sử dụng hàng ngày.

3. Vậy có nên dùng lá đinh lăng chữa mất ngủ hay không?

Trong các bài thuốc chữa mất ngủ theo Y học cổ truyền thì dùng lá đinh lăng chữa mất ngủ được nhiều người lựa chọn áp dụng và đạt được hiệu quả.

Theo Đông y, lá đinh lăng có vị nhạt, hơi đắng và có tính bình, có tác dụng an thần và điều trị chứng mất ngủ.

Sử dụng nước lá đinh lăng thế nào để chữa mất ngủ? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Còn theo Y học hiện đại, lá đinh lăng có chứa nhiều chất dinh dưỡng như vitamin B1, B2, B6, vitamin C và 1 số axit amin mà cơ thể người không thể tổng hợp được.

Ngoài ra, đinh lăng còn chứa hàm lượng cao các hoạt chất saponin triterpen, tanin, glycosid... Những hoạt chất này có khả năng tăng cường năng lượng, xua tan mệt mỏi, hỗ trợ chống oxy hóa, chống viêm, làm tăng mức độ dẫn truyền của thần kinh. Khi mức độ dẫn truyền thần kinh trong tăng cao thì nó sẽ khiến chúng ta cảm thấy buồn ngủ và ngủ sâu giấc hơn và sau khi thức dậy thì bạn còn cảm thấy sảng khoái và tỉnh táo hơn.

Với thắc mắc “có nên dùng lá đinh lăng chữa mất ngủ không?” thì câu trả lời là có thể.

4. Những điều cần lưu ý khi uống nước cây đinh lăng tươi

Nước lá cây đinh lăng tuy tốt nhưng khi uống bạn cần lưu ý những điều dưới đây:

- Trong lá đinh lăng chứa nhiều saponin, nên nếu lạm dụng sử dụng quá nhiều rất dễ gặp phải một số tác dụng phụ chóng mặt, hoa mắt, khó chịu, mệt mỏi,... Vì thế, tùy vào từng trường hợp cụ thể mà cân nhắc liều lượng sử dụng cho phù hợp, không được uống kéo dài.

Sử dụng nước lá đinh lăng thế nào để chữa mất ngủ? - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

- Trẻ em không nên uống nước lá đinh lăng mà chỉ nên dùng ngoài da vì hệ cơ quan của trẻ chưa phát triển hoàn thiện, nếu lạm dụng uống nước lá đinh lăng có thể ảnh hưởng xấu tới tổng trạng cũng như hệ tim mạch.

- Tuy là dược liệu thiên nhiên ít độc nhưng khi dùng với liều lượng nhiều vẫn có nguy cơ bị ngộ độc, nhất là ở phổi, gan, dạ dày, tim, ruột.

- Thai phụ trong 3 tháng đầu không nên uống lá đinh lăng để tránh ảnh hưởng đến thai nhi.

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