Mãng cầu mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe vì nó chứa chất chống oxy hóa và giàu chất dinh dưỡng như magiê và kali.

Ngoài ra, nhiều nghiên cứu và nghiên cứu đã chứng minh lợi ích sức khỏe tiềm năng của nó. Dưới đây là một số lợi ích sức khỏe được biết đến của loại quả này.

1. Cải thiện sức khỏe tim mạch

Mãng cầu là một trong số ít loại trái cây chứa tỷ lệ kali và natri cân đối. Nó giúp điều chỉnh và kiểm soát sự dao động của huyết áp trong cơ thể.

Ảnh minh họa: Internet

Hàm lượng magie cao trong trái cây giúp thư giãn các cơ trơn của tim, do đó ngăn ngừa đột quỵ và đau tim. Hơn nữa, trái cây có chất xơ và niacin giúp giảm lượng cholesterol xấu đồng thời tăng lượng cholesterol tốt trong cơ thể.

Nó ngăn chặn các gốc tự do ảnh hưởng đến chất béo và giúp ngăn chặn sự hấp thụ cholesterol trong ruột.

2. Mãng cầu giúp chống mệt mỏi

Mệt mỏi có thể do một số yếu tố, bao gồm lối sống hàng ngày cũng như bệnh tật.

Chuyên gia đã chứng minh rằng 100 gam mãng cầu chứa 101 kilocalories, chiếm khoảng 5% mức khuyến nghị trong chế độ ăn uống. Vì vậy, trái cây sẽ giúp bạn tiếp tục các hoạt động hàng ngày mà không gặp bất kỳ rắc rối nào.

3. Mãng cầu tăng cường thị lực

Mãng cầu là một nguồn giàu vitamin C và riboflavin, hai chất dinh dưỡng thiết yếu nhất cho đôi mắt khỏe mạnh.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, chúng còn giúp chống lại các gốc tự do gây hại cho tế bào. Khi chúng ta già đi, thị lực yếu là một vấn đề phổ biến. Hiện nay khi chúng ta dán mắt vào màn hình, điều quan trọng là phải chăm sóc tốt cho đôi mắt của bạn.

Các chất dinh dưỡng thiết yếu trong những thứ này giúp mắt bạn không bị khô cho phép chúng hoạt động bình thường.

4. Có đặc tính chống ung thư tự nhiên

Chúng cũng rất giàu flavonoid giúp điều trị nhiều loại khối u và ung thư. Loại quả này chứa các nguyên tố như alkaloid và acetogenin có thể làm giảm nguy cơ suy thận và ung thư.

Nghiên cứu cho thấy, đặc tính chống oxy hóa của mãng cầu có tác dụng chống lại các tế bào gây ung thư mà không ảnh hưởng đến các tế bào khỏe mạnh.

Ảnh minh họa: Internet

Hơn nữa, bullatacin và asimicin là hai hợp chất chống oxy hóa có đặc tính chống giun sán và chống ung thư. Chúng giúp chống lại tác động của các gốc tự do, do đó tránh được ung thư.

5. Giảm nguy cơ viêm khớp

Mãng cầu là một nguồn magiê phong phú. Khi được tiêu thụ, magie giúp cân bằng lượng nước trong cơ thể, do đó loại bỏ axit khỏi khớp.

Điều này cuối cùng giúp giảm các triệu chứng viêm khớp và thấp khớp. Theo các chuyên gia, ăn trái cây thường xuyên cũng giúp chống lại chứng yếu cơ. Bên cạnh đó, mãng cầu còn chứa canxi rất cần thiết cho sức khỏe của xương.

6. Mãng cầu cho sức khỏe não bộ tốt hơn

Nó chứa rất nhiều vitamin B phức tạp. Phức hợp vitamin B kiểm soát mức hóa chất tế bào thần kinh GABA (gamma-aminobutyric) trong não của bạn.

Điều này ảnh hưởng đến những cảm xúc khác nhau, bao gồm trầm cảm, khó chịu, căng thẳng và căng thẳng. Do đó, phức hợp vitamin B giúp bạn bình tĩnh lại, đặc biệt là khi bạn đang căng thẳng về điều gì đó hoặc đang chán nản.

Theo các chuyên gia, đây là một loại thực phẩm tuyệt vời để bảo vệ chống lại bệnh Parkinson. Bạn có biết rằng 100g mãng cầu chứa 0,6g Vitamin B6 không? Đó cũng là 15-20% giá trị khuyến nghị hàng ngày.

7. Bài thuốc chữa bệnh viêm nhiễm

Thật thú vị, mãng cầu là loại trái cây rất được khuyến khích cho những người mắc các bệnh viêm nhiễm như bệnh gút và viêm khớp dạng thấp.

Ảnh minh họa: Internet

Các chất chống oxy hóa có trong trái cây có thể giúp hạn chế cơn đau liên quan đến các bệnh và tình trạng viêm nhiễm tự động. Ngoài ra, lá của quả có đặc tính chống viêm.

8. Mãng cầu giữ cho làn da trẻ trung và làm chậm quá trình lão hóa

Ăn mãng cầu đã được chứng minh là có tác dụng kích thích và tăng cường sản xuất collagen trong cơ thể. Collagen là một loại protein mang lại cho da độ đàn hồi, căng mọng và mịn màng. Khi chúng ta già đi, quá trình sản xuất collagen trở nên chậm lại.

Điều này dẫn đến sự hình thành các nếp nhăn trên da, da chảy xệ và da nhăn nheo. Do đó, nó dày lên và kích thích sản xuất collagen, do đó làm giảm nếp nhăn. Ngoài ra, các hợp chất có trong mãng cầu làm chậm quá trình phân hủy collagen, cải thiện độ đàn hồi của da.

Sự hiện diện của các chất chống oxy hóa trong trái cây đảm bảo rằng các dấu hiệu như nhược điểm và đốm đồi mồi sẽ bị trì hoãn. Cuối cùng, nó cần thiết cho quá trình tái tạo tế bào da, giữ cho làn da luôn trẻ trung.

9. Ngừa thiếu máu

Thiếu máu xảy ra do rối loạn bên trong cơ thể. Nó dẫn đến việc cơ thể có lượng huyết sắc tố hoặc tế bào hồng cầu trong cơ thể ít hơn bình thường.

Ảnh minh họa: Internet

Các tế bào hồng cầu sử dụng huyết sắc tố để vận chuyển oxy và cho phép cơ thể thực hiện nhiều chức năng. Do đó, lượng tế bào hồng cầu hoặc huyết sắc tố thấp hơn dẫn đến máu thiếu một lượng oxy thích hợp.

Điều này khiến phổi và tim phải làm việc nhiều hơn để tạo ra nhiều oxy hơn. Haematinic là một tên gọi khác của mãng cầu giúp giải quyết các tình trạng như thiếu máu.

Theo Healthifyme