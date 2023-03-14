Bật mí 3 công thức chế biến món cà rốt ngon bổ, 'rút mỡ thừa' siêu đỉnh, giảm cân bứt tốc nàng không nên bỏ lỡ

Cà rốt là một trong những loại rau tốt cho sức khỏe nhất chúng ta có thể ăn cả năm. Chúng chứa nhiều 'beta-carotene', một chất dinh dưỡng quan trọng để duy trì thị lực khỏe mạnh. Những loại rau củ này có thể được chế biến theo cách mặn và ngọt, mặc dù chúng thường tốt cho sức khỏe nhất khi ăn sống, nhưng chúng cực kỳ linh hoạt khi nấu ăn.

Không phải số cân bạn giảm được quyết định sức khỏe của bạn, mà là chất lượng cuộc sống mà bạn đạt được! Một lối sống lành mạnh giúp bạn coi trọng nhiều khía cạnh hơn trong cuộc sống của mình.

Dưới đây là cách tận dụng tối đa cà rốt trong mùa này với 3 công thức nấu ăn hấp dẫn do Tiến sĩ Pooja Shelat, Chuyên gia dinh dưỡng, Bệnh viện Sterling phụ trách:

1 muỗng cà phê dầu ô liu

1 củ hành tây, xắt nhỏ

2 tép tỏi, băm nhỏ

2 chén cà rốt thái lát

1 muỗng canh gừng nạo

4 chén nước dùng gà hoặc rau

Muối và hạt tiêu cho vừa ăn

Ảnh minh họa: Internet

Phương pháp

Đun nóng dầu ô liu trong một cái nồi lớn trên lửa vừa. Thêm hành tây và tỏi và xào trong khoảng 5 phút, hoặc cho đến khi mềm. Khuấy cùng cà rốt thái lát và gừng nạo trong nồi. Đổ nước dùng vào nồi và đun sôi. Để súp sôi trong 20 đến 25 phút hoặc cho đến khi cà rốt mềm.

Sử dụng máy xay sinh tố hoặc máy xay ngâm để xay súp cho đến khi mịn. Nêm nếm với muối và hạt tiêu. Dọn súp nóng, rắc hành lá lên trên.

Dưa chua cà rốt

Thành phần:

4 cốc cà rốt thái lát

1 chén giấm táo

1 cốc nước

2 thìa cà phê muối

1 muỗng cà phê hạt mù tạt

1 muỗng cà phê hạt thì là

1/2 muỗng cà phê hạt carom

2 tép tỏi, băm nhỏ

2 muỗng cà phê thì là khô

Ảnh minh họa: Internet

Phương pháp

Để làm dung dịch ngâm chua, hãy kết hợp giấm táo, nước, muối, hạt mù tạt, hạt thì là, hạt carom và tỏi trong một cái nồi lớn.

Cho cà rốt thái lát vào nồi cùng với nước ngâm chua và đảo đều để cà rốt được phủ đều. Giảm nhiệt và nấu cà rốt cho đến khi hơi mềm. Tắt bếp và để cà rốt nguội trong chất lỏng.

Sau khi nguội, thêm thì là khô và khuấy đều. Trước khi dùng, cho cà rốt và nước ép vào lọ và để trong tủ lạnh ít nhất 24 giờ. Dưa chua có thể được làm lạnh trong tối đa một tháng.

Salad cà rốt

Thành phần:

4 cốc cà rốt nạo

1/2 chén nho khô hoặc nam việt quất khô

1/2 chén hạt xắt nhỏ (chẳng hạn như quả óc chó hoặc hạnh nhân)

2 muỗng canh rau mùi tây hoặc rau mùi tươi xắt nhỏ

2 muỗng canh dầu ô liu

2 thìa nước cốt chanh

Muối và hạt tiêu cho vừa ăn

Ảnh minh họa: Internet

Phương pháp

Cho cà rốt bào nhỏ, nho khô hoặc nam việt quất khô, hạnh nhân/quả óc chó cắt nhỏ và rau mùi tây hoặc rau mùi thái nhỏ vào một bát trộn. Đánh đều dầu ô liu, nước cốt chanh, muối và hạt tiêu trong một bát nhỏ. Đổ nước sốt lên hỗn hợp cà rốt và trộn đều. Trước khi phục vụ món ăn, đậy nắp và làm lạnh món salad trong ít nhất một giờ để hương vị hòa quyện.

Ảnh minh họa: Internet

Cà rốt có một số lợi ích tiềm năng ngoài uy tín bảo vệ thị lực của chúng. Do hàm lượng vitamin và khoáng chất cao, chúng giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, thúc đẩy làn da khỏe mạnh, giảm cholesterol, cải thiện sức khỏe răng miệng, bảo vệ tim và nâng cao sức khỏe tim mạch.

Do đó, hãy thêm những công thức nấu ăn này vào danh sách của bạn để gặt hái một số lợi ích sức khỏe đáng kinh ngạc này!

Theo Times of India