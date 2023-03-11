Mùa hè muốn nhanh đốt cháy calo, lưu lại ngay top 7 đồ uống 'hút mỡ thừa' siêu đỉnh này, vừa sáng da vừa đẹp dáng

Nước dưa leo tượng trưng cho sự tinh khiết, thanh mát và giải độc. Một ly nước dưa chuột là thức uống giải khát không thể bỏ qua trong mùa hè.

Cách chế biến: Gọt vỏ dưa chuột và cắt lát. Thêm những thứ này vào một chai nước. Hãy để dinh dưỡng của dưa chuột khuếch tán vào trong nước. Bạn có thể uống nước này suốt cả ngày. Vứt bỏ các lát dưa chuột trong đêm và đổ đầy lại vào ngày hôm sau.

Nước dưa chuột rất tốt cho sức khỏe và giúp giảm cân. Nó là một bổ sung tuyệt vời cho nước và tăng cường dinh dưỡng . Vì vậy, nếu bạn đang giảm cân, thay vì nước lọc, hãy thêm một vài lát dưa chuột và nhận được lợi ích gấp đôi.

Sữa bơ

Buttermilk dành cho mùa hè cũng như trà dành cho buổi sáng mùa đông. Hầu hết các gia đình đều thích uống một cốc sữa bơ lớn sau mỗi bữa ăn.

Buttermilk là một thức uống lành mạnh và một trong những lợi ích chính của nó là giúp tiêu hóa. Nó chứa vi khuẩn lành mạnh giúp cải thiện hệ vi sinh vật đường ruột. Buttermilk có thể được tiêu thụ nguyên chất hoặc có thể thêm muối và gia vị vào.

Nước cỏ cà ri

Nước cỏ cà ri là một cách lành mạnh để bắt đầu một buổi sáng mùa hè. Nó giúp giảm cân. Nó giúp cơ thể hấp thụ chất dinh dưỡng đúng cách. Để có một khởi đầu khỏe mạnh, hãy ngâm một vài hạt cỏ cà ri trong nước. Vào buổi sáng, loại bỏ hạt và uống nước khi bụng đói.

Nước detox chanh và bạc hà

Ảnh minh họa: Internet

Cũng giống như nước dưa chuột, nước giải độc chanh và bạc hà là một cách tuyệt vời để bắt đầu buổi sáng. Chanh và bạc hà được đánh giá cao vì tính chất sảng khoái của chúng. Thêm những thứ này vào nước thông thường giúp tăng hương vị và tăng hàm lượng dinh dưỡng.

Nếu bạn đang thực hiện nhiệm vụ giảm cân, hãy đưa điều này vào cuộc sống hàng ngày của bạn sẽ giúp cơ thể bạn luôn đủ nước và chứa đầy chất dinh dưỡng.

Nước táo và quế

Ảnh minh họa: Internet

Sự kết hợp giữa táo và quế sẽ vô cùng tuyệt vời. Táo rất giàu chất xơ và quế là một loại gia vị tốt giúp tăng cường trao đổi chất một cách tự nhiên. Do đó, thêm táo và quế vào nước sẽ giúp duy trì quá trình trao đổi chất và cũng giúp bạn no lâu hơn.

Nước bưởi

Bưởi có thể là một bổ sung tốt cho chế độ ăn kiêng giảm cân. Loại trái cây có múi này làm tăng quá trình trao đổi chất, thêm hương vị ngọt tự nhiên cho nước và chứa nhiều chất dinh dưỡng. Tất cả những gì bạn cần là thêm một vài lát bưởi vào một chai nước.

Nước cam

Ảnh minh họa: Internet

Nước cam là một trong những loại nước giải độc tốt nhất mà bạn có thể thử trong mùa hè này. Nó rất giàu vitamin C, làm tăng quá trình trao đổi chất và hầu như không tốn nhiều chi phí để chuẩn bị.

Theo Times of India