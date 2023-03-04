Đồ uống giải độc có thể là một công cụ hữu ích để giảm cân. Chúng thúc đẩy tiêu hóa tốt, cần thiết để giảm cân và tăng tốc độ trao đổi chất, hỗ trợ loại bỏ độc tố và các chất có hại khác khỏi cơ thể. Mặc dù một số cá nhân có thể bị giảm cân nhanh chóng, nhưng có khả năng là do mất chất lỏng và glycogen hơn là giảm mỡ.

Có thể thấy rằng một chế độ ăn uống lành mạnh là rất quan trọng để giảm cân. Tuy nhiên, bạn cũng phải kết hợp với các loại nước uống detox để chúng phát huy hiệu quả tối đa.

Giải độc, đôi khi được gọi là đào thải độc tố hoặc detox, là loại bỏ các hợp chất độc hại khỏi cơ thể sống, thường được thực hiện bởi gan.

Ngay cả khi bạn duy trì một chế độ ăn uống vừa phải với các loại thực phẩm nhẹ và tốt cho sức khỏe , thì việc uống đồ uống giải độc có thể hỗ trợ thêm cho quá trình giải độc của cơ thể và thúc đẩy quá trình giảm cân.

Trong y học, người ta có thể giải độc bằng cách loại bỏ chất độc khỏi cơ thể sau khi chúng được tiêu thụ, sử dụng thuốc giải độc và các kỹ thuật như lọc máu và (trong một số trường hợp) liệu pháp thải sắt.

Ảnh minh họa: Internet

Cơ thể chúng ta có các hệ thống giải độc tự nhiên, chẳng hạn như gan và thận, và các protein nội bào như enzym CYP được tìm thấy trong mạng lưới nội chất hoặc màng trong của ty thể.

Trong các trường hợp suy thận hoặc suy gan, lọc máu có thể tái tạo chức năng của thận và có thể cần phải ghép thận và gan.

Các liệu pháp cai nghiện thường được khuyến nghị do khả năng tiếp xúc với các hóa chất độc hại trong môi trường hoặc thực phẩm, chẳng hạn như kim loại nặng, hóa chất nhân tạo, ô nhiễm và các chất nguy hiểm khác.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cho rằng những liệu pháp này có thể giúp điều trị các tình trạng bệnh lý khác nhau, bao gồm béo phì, rối loạn tiêu hóa, bệnh tự miễn dịch, viêm nhiễm, dị ứng, đầy hơi và mệt mỏi mãn tính.

Nước giải độc để giảm cân

Sức khỏe phụ thuộc vào việc uống đủ nước. Tiêu thụ nước thường được đề xuất như một chiến lược ăn kiêng để giảm cân và ngăn ngừa thừa cân béo phì. Tuy nhiên, không có dữ liệu nào chứng minh cho tuyên bố này, những người ăn kiêng để giảm cân hoặc duy trì cân nặng cho rằng uống nhiều nước hơn có tác dụng giảm cân.

Ảnh minh họa: Internet

Dù vậy, các nghiên cứu khẳng định tác dụng của nước đối với việc giảm cân dao động. Tuy nhiên, chắc chắn rằng việc thay thế nước ép trái cây hoặc đồ uống không dinh dưỡng khác bằng nước hoặc nước ép giải độc có tác động tích cực đến việc giảm cân.

Chế độ ăn uống, tập thể dục và thay đổi hành vi là nền tảng của các phương pháp tiếp cận lối sống để giảm cân vì chúng giúp mọi người tiêu thụ ít calo hơn và tập thể dục nhiều hơn. Trong thức uống giải độc, nước có tỷ lệ vừa đủ, hỗ trợ tiêu hóa đều đặn.

Giảm cân lành mạnh phụ thuộc vào một hệ thống tiêu hóa khỏe mạnh. Ngoài ra, đồ uống giải độc giúp loại bỏ độc tố khỏi cơ thể và tăng đáng kể tốc độ trao đổi chất . Các cá nhân có xu hướng đốt cháy nhiều calo hơn khi nghỉ ngơi và hoạt động tích cực nếu quá trình trao đổi chất của họ “cao” hoặc nhanh chóng.

Đồ uống giải độc tốt nhất để giảm cân

1. Nước quế với mật ong

Tiêu thụ mật ong ngay trước khi đi ngủ có thể làm tăng lượng calo bạn đốt cháy trong những giờ đầu của giấc ngủ. Thành phần này bao gồm tất cả các vitamin, khoáng chất và chất béo thiết yếu cần thiết. Ngoài ra, các hormone thiết yếu có trong mật ong hỗ trợ giảm cân bằng cách giảm cảm giác thèm ăn.

Ảnh minh họa: Internet

Theo các nghiên cứu, là một trong những loại gia vị tốt cho sức khỏe nhất trên thế giới nên quế giúp giảm mỡ nội tạng và có đặc tính chống ký sinh trùng.

Thành phần

Mật ong: 1 muỗng canh hoặc 15ml

Nước: 1 cốc hoặc 250ml

Quế: 1/2 muỗng cà phê hoặc 2,5g

Phương pháp

Đun sôi nước, thêm quế và đun sôi trong 5 phút.

Lấy quế ra khi đun xong.

Khi đồ uống nguội đi, thêm mật ong vào.

Khuấy đồ uống đúng cách và thưởng thức.

2. Đồ uống giải độc ABC (Cà rốt, củ dền và táo)

Nước giải khát ABC (Cà rốt củ dền táo) có hương vị độc đáo.

Ba thành phần của thức uống này phối hợp với nhau để làm cho nó ít calo, nhiều chất xơ và hữu ích trong việc giảm cholesterol xấu đồng thời tăng cường sức khỏe đường ruột. Ngoài ra, bao gồm đồ uống này với kế hoạch ăn kiêng giảm cân sẽ giúp giảm cân.

Ảnh minh họa: Internet

Thành phần

Táo: 1 quả (cỡ vừa)

Cà rốt: 1 củ (cỡ vừa)

Củ dền: 1/2 củ (cỡ vừa)

Nước cốt chanh: 1 muỗng canh

Gừng: 1/2 muỗng cà phê

Nước: 1/4 cốc

Phương pháp

Rửa và cắt tất cả các loại rau và trái cây.

Cho tất cả vào máy xay sinh tố cùng với nước cốt chanh và 177 ml nước.

Lọc chất lỏng và loại bỏ bã và bạn đã có nước trái cây ngay lập tức.

3. Đồ uống giải độc cam và cà rốt

Cà rốt và cam rất giàu vitamin C. Chúng có ít calo, khiến chúng trở thành lựa chọn tuyệt vời cho đồ uống và kết hợp hai loại này sẽ tạo ra một loại đồ uống có vị chua và ngọt giúp xoa dịu cơn khát của bạn và hỗ trợ loại bỏ độc tố. Bạn có thể đưa nó vào kế hoạch giảm cân vì đây là thức uống có hàm lượng calo thấp.

Ảnh minh họa: Internet

Thành phần

Cà rốt: 2 củ tươi (cỡ vừa)

Cam: 2 (cỡ vừa)

Nước: 1/4 cốc

Phương pháp

Đổ 100 ml nước vào cối xay, máy xay sinh tố hoặc máy xay sinh tố. Thêm các phần màu cam, khối cà rốt và chanh.

Xay cho đến khi nhuyễn mịn.

4. Nước giải độc chanh gừng

Thức uống giải độc buổi sáng chanh gừng với nghệ là một loại trà tăng cường miễn dịch và thức uống giải độc tuyệt vời chứa đầy vitamin C, chất chống oxy hóa, đặc tính chống viêm và giải độc giúp nhẹ nhàng làm sạch và kiềm hóa cơ thể.

Nghiên cứu chỉ ra rằng nghệ giúp một người duy trì sức khỏe tổng thể, trong khi lợi ích của chanh hỗ trợ cơ thể tự loại bỏ độc tố. Ngoài ra, loại đồ uống ít calo này có thể là một bổ sung tuyệt vời cho chế độ ăn kiêng giảm cân.

Ảnh minh họa: Internet

Thành phần

Nước cốt chanh: 1 muỗng canh

Nước gừng: 2 muỗng canh

Nước: 1 cốc

Phương pháp

Đổ nước ấm vào cốc.

Cho nước cốt chanh và gừng vào.

Thưởng thức với một hoặc hai muỗng cà phê mật ong chất lượng tốt nếu bạn muốn thêm vị ngọt.

Theo Healthifyme