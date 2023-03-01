Top 4 siêu thực phẩm giàu protein hỗ trợ đốt cháy calo, bài trừ mỡ thừa tuyệt đỉnh

Dinh dưỡng 01/03/2023 17:22

Nghiên cứu cho thấy rằng ăn nhiều protein hơn có thể ngăn chặn cơn đói của bạn trong nhiều giờ sau bữa ăn và bạn sẽ không ăn vặt không cần thiết.

Nếu bạn đang tập thể dục để giảm cân, bạn có thể đã nghe người khác khuyên bạn nên đảm bảo tiêu thụ đủ protein trong chế độ ăn hàng ngày. Đó là một trong những lý do tại sao tất cả những người thích tập gym đều mang theo một cốc protein shake. Mặc dù protein shake tốt cho sức khỏe nếu được tiêu thụ với số lượng phù hợp và đúng thời điểm, nhưng có một số loại thực phẩm bạn có thể đưa vào chế độ ăn uống hàng ngày để nhận được nhiều protein.

Top 4 siêu thực phẩm giàu protein hỗ trợ đốt cháy calo, bài trừ mỡ thừa tuyệt đỉnh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lượng protein cao hơn cũng có thể làm tăng số lượng calo bạn đốt cháy trong quá trình tập luyện.

Một nghiên cứu về chế độ ăn kiêng kéo dài 6 tháng trên 65 phụ nữ thừa cân và béo phì cho thấy nhóm ăn nhiều protein giảm trung bình 43% chất béo so với nhóm ăn nhiều carb. 35% phụ nữ trong nhóm ăn nhiều protein đã giảm được ít nhất 10 kg. Dưới đây là một số thực phẩm giàu protein có thể giúp bạn giảm cân mà không cảm thấy yếu hay mệt mỏi.

Cá hồi

Top 4 siêu thực phẩm giàu protein hỗ trợ đốt cháy calo, bài trừ mỡ thừa tuyệt đỉnh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cá hồi rất giàu protein và chất béo omega-3. 100 gam cá hồi nuôi chỉ có 206 calo. Hơn nữa, cá hồi hoang dã thậm chí còn ít hơn với 182 calo. Ăn cá hồi thường xuyên, chẳng hạn như vào bữa tối sớm với gạo lứt, có thể giúp bạn kiểm soát cân nặng vì nó giúp bạn kiềm chế cơn đói trong thời gian dài, tăng cường trao đổi chất và giảm mỡ bụng.

Trứng

Trứng có lượng calo thấp và giàu protein. Nếu đang ăn kiêng nghiêm ngặt, bạn cũng có thể bỏ lòng đỏ trứng và chỉ ăn lòng trắng trứng. Ăn trứng có thể giúp bạn giảm cân và sẽ là một thực phẩm hoàn hảo để đưa vào bữa sáng hàng ngày của bạn, đặc biệt nếu bạn đang tập luyện cường độ cao.

Top 4 siêu thực phẩm giàu protein hỗ trợ đốt cháy calo, bài trừ mỡ thừa tuyệt đỉnh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nghiên cứu cho thấy trứng có thể thúc đẩy hoạt động trao đổi chất và tăng cảm giác no. Trứng cũng là nguồn cung cấp vitamin D và sắt dồi dào.

Sữa chua Hy Lạp

Cùng với chế độ ăn uống cân bằng, lành mạnh của bạn, ăn sữa chua Hy Lạp sẽ cung cấp cho bạn protein và chất béo lành mạnh, giúp tăng cường trao đổi chất và hỗ trợ giảm cân. Hàm lượng protein cao, sữa chua Hy Lạp cung cấp gần gấp đôi lượng protein trong mỗi khẩu phần so với các loại sữa chua khác.

Top 4 siêu thực phẩm giàu protein hỗ trợ đốt cháy calo, bài trừ mỡ thừa tuyệt đỉnh - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Một cốc sữa chua Hy Lạp chứa khoảng 17 gam protein. Bạn cũng có thể thêm quả mọng, granola và bột quế vào cốc sữa chua của mình để có một bữa ăn nhẹ lành mạnh vào buổi tối.

Đậu nành

Nó là một siêu thực phẩm giàu protein, chất xơ và một chất dinh dưỡng gọi là phytoestrogen. Phytoestrogen bắt chước tác dụng của estrogen trong cơ thể và có thể có lợi cho phụ nữ trong thời kỳ mãn kinh.

Nó cũng là một loại thực phẩm tuyệt vời để giảm cân vì một cốc edamame chứa 8 gam chất xơ và 17 gam protein, hoàn hảo để đưa vào chế độ ăn uống hàng ngày của bạn. Chỉ với 180 calo trong mỗi khẩu phần 1 cốc, loại thực phẩm giàu chất xơ, giàu protein này sẽ giúp bạn có cảm giác no lâu.

Theo Times of India

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