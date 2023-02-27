Cảm lạnh, sổ mũi kèm đờm họng, đừng quên bổ sung những món ăn này cho miễn dịch thêm 'hàng rào bảo vệ'

Bạn có thể không thèm ăn những món từng thích vào lúc này, nhưng bạn vẫn phải ăn thứ gì đó để tăng miễn dịch. Các loại thực phẩm phù hợp có thể giúp tăng cường hệ thống miễn dịch và cải thiện các triệu chứng của bạn sớm hơn, trong khi các loại thực phẩm không phù hợp có thể khiến bạn cảm thấy tồi tệ hơn.

Một bát súp gà bốc khói là điều nên có khi bạn bị cảm lạnh, không phải chỉ vì mẹ hay bà của bạn nói như vậy. Nó giúp bạn ngậm nước, bổ dưỡng, làm dịu và các nghiên cứu cho thấy rằng nó có tác dụng chống viêm có thể giúp ích cho các triệu chứng cảm lạnh.

2. Ớt sừng

Có thể bạn muốn thêm gia vị cho bữa ăn của mình một chút. Ớt có một thứ gọi là capsaicin, một thành phần có thể làm dịu các triệu chứng của bạn. Điều này hoạt động giống như thuốc thông mũi và long đờm, có nghĩa là nó có thể phá vỡ chất nhầy và giảm ho và nghẹt mũi.

3. Gừng

Một tách trà gừng nóng có thể là người bạn tốt nhất của bạn khi bạn đang điều trị cảm lạnh. Loại rễ mạnh mẽ này có tác dụng giảm đau và chống viêm giúp chống lại vi rút. Gừng làm thông nghẹt mũi, giảm ho và làm dịu cổ họng, vậy tại sao bạn lại không thử?

4. Nấm

Chúng không chỉ ngon mà nấm còn có những đặc tính tốt cho sức khỏe. Chúng là chất tăng cường miễn dịch và là nguồn giàu selen, magiê và kẽm. Đặc tính kháng vi-rút mạnh của chúng làm cho chúng trở thành một loại thực phẩm chống cảm lạnh tuyệt vời.

5. Nam việt quất

Những quả nam việt quả nhỏ bé, nhưng rất mạnh mẽ. Những viên đá quý màu đỏ ruby ​​này chứa nhiều vitamin C và chất chống oxy hóa gọi là quercetin có thể giúp tăng cường hệ thống miễn dịch của bạn một cách xứng đáng.

Trong một nghiên cứu từ Đại học Florida, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những người uống nước ép nam việt quất có ít triệu chứng cảm lạnh hơn những người không uống nước ép này.

Theo Brightside