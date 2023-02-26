Bổ sung thêm loại chất nhiều ích lợi này vừa giảm viêm vừa giúp tuần hoàn tốt, tạm biệt các gốc tự do 'cấp tốc'

Cho dù bạn đã nghe nói về chúng trên tin tức hay đã thấy chúng được liệt kê như một thành phần trong ngũ cốc ăn sáng của bạn, thì omega-3 vẫn tiếp tục thu hút sự quan tâm của những người quan tâm đến việc ăn uống lành mạnh, nhờ vào rất nhiều nghiên cứu về lợi ích dinh dưỡng của chúng.

Các vận động viên nên biết rằng lợi ích chính của axit béo omega-3 là khả năng chống viêm. Tập thể dục là một hình thức giảm căng thẳng tốt cho cơ thể chúng ta. Nhưng tập thể dục cũng dẫn đến việc sản xuất các chất gây viêm được gọi là các gốc tự do, có thể làm hỏng các tế bào của cơ thể bạn.