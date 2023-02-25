Ngoài đường, những thực phẩm này là 'kẻ thù không đội trời chung' với bệnh nhân tiểu đường

Dinh dưỡng 25/02/2023 13:36

Nhiều người coi đường là nguyên nhân gây ra bệnh tiểu đường và bỏ qua các loại thực phẩm có lợi cho bệnh tiểu đường khác mà họ tiêu thụ thường xuyên.

Đường được coi là nguyên nhân chủ yếu gây ra bệnh tiểu đường

Bất cứ khi nào cuộc thảo luận về bệnh tiểu đường, chúng ta thường kiểm tra lượng đường của mình. 

Ngoài đường, những thực phẩm này là 'kẻ thù không đội trời chung' với bệnh nhân tiểu đường - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ đường mà có một số thực phẩm làm rối loạn lượng đường trong máu trong cơ thể. Nếu bạn bị tiểu đường, bạn cần biết những kẻ thù không đội trời chung của mình:

Đồ ăn nhẹ đóng gói

Ngoài đường, những thực phẩm này là 'kẻ thù không đội trời chung' với bệnh nhân tiểu đường - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trên thực tế, đồ ăn nhẹ đóng gói không có vị muối là nguyên nhân chính gây ra bệnh tiểu đường. Chúng được làm bằng bột tinh chế và nhanh chóng làm tăng lượng đường trong máu trong cơ thể.

Luôn đọc hàm lượng carbohydrate trong các gói đó nhưng lưu ý rằng một số đồ ăn nhẹ có thể chứa nhiều carb hơn những gì được đề cập trên gói.

Nếu bạn muốn ăn vặt giữa các bữa ăn, thay vào đó hãy nhai một nắm các loại hạt.

Tái cây khô

Trái cây đã có hàm lượng đường rất lớn. Những loại khô có dạng đường đậm đặc hơn.

Một ví dụ đơn giản có thể cho bạn thấy các loại trái cây sấy khô có nhiều carb hơn như thế nào. Nho khô chứa 115 gram carbs, cao hơn nhiều so với cùng một lượng nho.

Nếu bạn thích ăn trái cây sấy khô hoặc nếu trái cây sấy khô là nguồn tiêu thụ trái cây duy nhất của bạn thì hãy chọn những loại trái cây ít đường.

Đồ uống có cồn

Đồ uống có cồn rất giàu đường và carbs. Đây là lý do tại sao những người mắc bệnh tiểu đường được khuyên nên giảm uống bia và rượu.

Ngoài đường, những thực phẩm này là 'kẻ thù không đội trời chung' với bệnh nhân tiểu đường - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Có một bất lợi khác đối với việc tiêu thụ rượu. Uống nhiều rượu thường kết hợp với thuốc trị tiểu đường.

Nước trái cây

Mặc dù trái cây với số lượng vừa phải sẽ tốt cho bệnh tiểu đường, nhưng nên uống nước ép trái cây một cách thận trọng.

Ngoài đường, những thực phẩm này là 'kẻ thù không đội trời chung' với bệnh nhân tiểu đường - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Cũng giống như trái cây sấy khô, nước ép trái cây cũng có một lượng đường trái cây đậm đặc làm tăng lượng đường trong máu một cách nhanh chóng.

Mặc dù nước ép trái cây chứa nhiều vitamin và khoáng chất, nhưng lượng đường cao khiến nó không phù hợp với bệnh nhân tiểu đường.

Đồ chiên rán

Thực phẩm chiên rán chứa quá nhiều calo có thể làm cho lượng đường trong máu hỗn loạn.

Những thực phẩm này ban đầu làm tăng lượng đường trong máu và vì chất béo mất nhiều thời gian hơn để tiêu hóa nên khiến lượng đường trong máu tăng cao.

Ngoài đường, những thực phẩm này là 'kẻ thù không đội trời chung' với bệnh nhân tiểu đường - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ béo, chúng còn chứa nhiều chất béo chuyển hóa, là tác nhân gây ra các bệnh khác.

Carbs đã qua chế biến

Bằng mọi giá nên tránh các loại carb tinh chế như bánh mì trắng và thực phẩm chế biến từ những loại này. Những thực phẩm này có hàm lượng chất xơ thấp và làm tăng lượng đường trong máu ở bệnh nhân tiểu đường.

Lựa chọn các lựa chọn thay thế tự nhiên và lành mạnh hơn trong số này. Chọn thực phẩm ngũ cốc nguyên hạt và trái cây và rau theo mùa.

Theo Times of India

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