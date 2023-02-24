Sau tuổi 30 muốn giữ xuân sắc, sức khỏe dài lâu đừng quên những lưu ý đặc biệt này

Dinh dưỡng 24/02/2023 09:05

Dinh dưỡng rất quan trọng ở mọi lứa tuổi, nhưng đặc biệt là khi chúng ta già đi.

Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) và Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh đã đưa ra các hướng dẫn cập nhật vào năm ngoái, tập trung vào dinh dưỡng để sống khỏe mạnh ở mọi giai đoạn, từ trẻ sơ sinh đến tuổi trưởng thành hoặc người lớn từ 60 tuổi trở lên.

Sau tuổi 30 muốn giữ xuân sắc, sức khỏe dài lâu đừng quên những lưu ý đặc biệt này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

5 lời khuyên giúp bạn ăn uống tốt và cải thiện dinh dưỡng khi bạn già đi:

Biết một đĩa thức ăn lành mạnh trông như thế nào

Sau tuổi 30 muốn giữ xuân sắc, sức khỏe dài lâu đừng quên những lưu ý đặc biệt này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chế độ dinh dưỡng tốt có thể giúp người lớn tuổi cảm thấy tốt nhất và khỏe mạnh. Bao gồm nhiều trái cây, rau, ngũ cốc và sữa trong chế độ ăn uống của bạn.

Một mẹo khác cực kỳ quan trọng, đặc biệt là đối với sức khỏe của bạn, theo một nhận xét trên LinkedIn vào ngày 4 tháng 1 từ Cơ quan Trung ương Massachusetts về Người cao tuổi, Inc: "thực hiện những thay đổi nhỏ nhưng nhất quán."

Tìm kiếm các chất dinh dưỡng quan trọng trong thực phẩm bạn ăn

Nếu có thể, hãy hạn chế tiêu thụ đường bổ sung, chất béo bão hòa và natri. Hương vị thực phẩm với các loại thảo mộc và gia vị có thể giúp bạn giảm lượng đường, muối và chất béo bão hòa.

Hãy đọc nhãn dinh dưỡng để trở thành người mua sắm thông minh

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) có một công cụ giúp bạn đưa ra những lựa chọn thực phẩm sáng suốt có thể có tác động tích cực đến sức khỏe và thể chất của bạn. Theo FDA, quá nhiều hoặc quá ít chất dinh dưỡng có thể làm tăng nguy cơ mắc một số bệnh mãn tính , chẳng hạn như bệnh tim và huyết áp cao.

Sau tuổi 30 muốn giữ xuân sắc, sức khỏe dài lâu đừng quên những lưu ý đặc biệt này - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Các dịch vụ giao bữa ăn có thể giải quyết rất nhiều công việc cho bạn và có thể hữu ích cho những người lớn tuổi đang tìm kiếm các bữa ăn cân bằng, được chia sẵn theo khẩu phần, dễ thực hiện và giao ngay trước cửa nhà họ.

Sử dụng khẩu phần khuyến nghị (và chú ý đến lượng calo khi bạn có thể)

Nói chung, phụ nữ trên 60 tuổi cần khoảng 1.600-2.200 calo mỗi ngày, trong khi nam giới cần khoảng 2.000-2.600 calo mỗi ngày. Lượng calo của bạn phụ thuộc vào tôi, thay đổi theo độ tuổi, giới tính, chiều cao, cân nặng và mức độ hoạt động thể chất của bạn.

Giữ nước

Người lớn từ 60 tuổi trở lên có nguy cơ mất nước cao hơn vì một số lý do, bao gồm cả việc giảm mức độ khát một cách tự nhiên và thay đổi thành phần cơ thể. Uống nhiều nước là một phần đơn giản nhưng quan trọng để duy trì sức khỏe tốt, đặc biệt là khi chúng ta già đi.

Sau tuổi 30 muốn giữ xuân sắc, sức khỏe dài lâu đừng quên những lưu ý đặc biệt này - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Các lựa chọn đồ uống tốt khác bao gồm trái cây không đường hoặc nước ép rau ít natri, sữa ít béo (hoặc không béo) hoặc đồ uống đậu nành tăng cường. Chất lỏng cũng có thể được lấy từ thực phẩm chứa nước, chẳng hạn như súp và trái cây và rau quả.

Theo Ncoa

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