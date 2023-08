Ảnh minh họa: Internet

Dâu tây là siêu thực phẩm giàu chất dinh dưỡng nhất. Một quả dâu chứa nhiều vitamin C hơn một quả cam và đó là lý do chúng được ví như vàng lỏng cho làn da của bạn. Vitamin C rất quan trọng cho việc sản xuất collagen giúp cải thiện độ đàn hồi và mềm mại của da, giúp bạn trông trẻ trung và tươi tắn.

2. Trứng

Ảnh minh họa: Internet

Ăn một quả trứng mỗi ngày chắc chắn là một điều tốt. Chúng chứa các axit amin và chất chống oxy hóa lutein và zeaxanthin, không chỉ bảo vệ da khỏi tia UV có hại mà còn có khả năng sản sinh tế bào da mới.

3. Dứa

Niềm vui nhiệt đới này là một trong những loại trái cây yêu thích của chúng ta. Ngoài việc chứa nhiều vitamin C, dứa còn chứa các enzyme giúp làm giảm các đốm đồi mồi, nếp nhăn và mang lại cho bạn làn da mềm mại. Bạn thậm chí có thể thoa trực tiếp lên da để có tác dụng tương tự.

4. Chanh

Ảnh minh họa: Internet

Chúng rất giàu axit ascorbic - một chất chống oxy hóa tự nhiên. Và bằng cách ăn chúng, chị em có thể ngăn chặn các gốc tự do phát triển. Những thứ khó chịu là nguyên nhân khiến da lão hóa và tổn thương da. Chỉ cần vắt một quả chanh vào một ít nước và thưởng thức đồ uống sáng da này.

5. Cà chua

Giữ cho làn da của bạn căng và sáng chỉ bằng cách ăn loại trái cây màu đỏ này. Nó tạo ra collagen trong da sẽ giúp mang lại cho bạn làn da sáng tự nhiên.

6. Quả bơ

Ảnh minh họa: Internet

Các chất béo tốt có trong bơ có thể làm giảm mẩn đỏ trên da và rất quan trọng để duy trì độ ẩm tốt. Chúng cũng rất giàu chất chống oxy hóa, vậy bạn có biết điều đó có nghĩa là gì không? Nó giúp bạn tạm biệt làn da lão hóa, nhăn nheo.

7. Tỏi

Tỏi là một loại kháng sinh tự nhiên có một số siêu năng lực đáng kinh ngạc. Nó làm sạch máu của bạn, loại bỏ bất kỳ tạp chất nào có thể bị tắc trong da của bạn, điều này khiến nó trở thành sản phẩm bắt buộc đối với bất kỳ ai có vấn đề về mụn trứng cá. Chất chống oxy hóa của nó giúp làm chậm quá trình lão hóa.

8. Quả óc chó

Quả óc chó chứa các axit béo thiết yếu tạo nên một phần rất lớn trong màng tế bào của chúng ta. Những lớp màng này là những gì giữ cho làn da của chúng ta cảm thấy mềm mại, ẩm ướt và đầy đặn.

9. Cải bó xôi

Ảnh minh họa: Internet

Loại lá xanh này chứa nhiều beta-carotene, chất chuyển hóa thành vitamin A tăng cường cho da. Điều này có nghĩa là có rau bina như một loại thực phẩm chính trong chế độ ăn uống của bạn có thể làm giảm da khô, ngứa, cũng như mang lại cho bạn làn da mịn màng và rạng rỡ hơn.

10. Trái nhàu

Miranda Kerr tin rằng loại trái cây này rất tốt cho làn da của cô ấy, và nếu nó đủ tốt cho cô ấy thì nó cũng đủ tốt cho bạn. Nó có thể là một loại trái cây trông kỳ lạ, nhưng thịt màu trắng và vàng của nó chứa các hợp chất được biết là có đặc tính chữa bệnh tuyệt vời cho da. Bạn có thể dùng nó dưới dạng nước trái cây hoặc dạng bột ở dạng viên nang tại các cửa hàng thực phẩm tốt cho sức khỏe.

Theo Stuff