Ai hay đau xương mỏi khớp chớ quên bổ sung loại chất béo cực lợi này, chống viêm hiệu quả lại giúp tăng cường đề kháng

Dinh dưỡng 22/02/2023 07:08

Rất có thể, bạn đã nghe nói về axit béo omega-3 và thực tế là chúng là một phần quan trọng trong chế độ ăn uống lành mạnh.

Cho dù bạn đã nghe nói về chúng trên tin tức hay đã thấy chúng được liệt kê như một thành phần trong ngũ cốc ăn sáng, thì omega-3 vẫn tiếp tục được những người quan tâm đến việc ăn uống lành mạnh quan tâm, nhờ có rất nhiều nghiên cứu về lợi ích dinh dưỡng của chúng. 

Ai hay đau xương mỏi khớp chớ quên bổ sung loại chất béo cực lợi này, chống viêm hiệu quả lại giúp tăng cường đề kháng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Các vận động viên nên biết rằng lợi ích chính của axit béo omega-3 là khả năng chống viêm. Tập thể dục là một hình thức giảm căng thẳng tốt cho cơ thể chúng ta. Nhưng tập thể dục cũng dẫn đến việc sản xuất các chất gây viêm được gọi là các gốc tự do, có thể làm hỏng các tế bào của cơ thể bạn.

Axit béo omega-3 giúp chống viêm và giảm đau khớp và đau liên quan đến viêm khớp. Chúng cũng giúp giữ cho lớp niêm mạc động mạch của bạn trơn tru và trong suốt, cho phép lượng máu giàu oxy tối đa đến được các cơ đang hoạt động của bạn.

Ai hay đau xương mỏi khớp chớ quên bổ sung loại chất béo cực lợi này, chống viêm hiệu quả lại giúp tăng cường đề kháng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn vẫn thắc mắc liệu có nên bổ sung chất béo omega-3 vào chế độ ăn uống của mình hay không thì câu trả lời là có. Axit béo omega-3 là một phần của họ chất béo không bão hòa đa. Chúng là chất béo thiết yếu, có nghĩa là cơ thể chúng ta không thể sản xuất chúng, vì vậy chúng ta phải lấy chúng thông qua chế độ ăn uống.

Các loại chất béo omega-3

Có ba loại axit béo omega-3 đến từ các nguồn thực phẩm khác nhau. Chúng ta hãy xem các loại và nguồn này và bạn nên có bao nhiêu để có thể giúp bạn.

Hai loại thường được viết tắt là EPA và DHA. Các nguồn thực phẩm tốt nhất của EPA và DHA là cá.

Một số loại cá giàu EPA và DHA hơn những loại khác. Cá hồi, cá trích, cá mòi, cá thu, cá ngừ vây xanh và cá ngừ albacore là nguồn cung cấp chất béo omega-3 tuyệt vời.

nếu bạn không thích cá? Hãy thử bổ sung dầu cá như một giải pháp thay thế

Ai hay đau xương mỏi khớp chớ quên bổ sung loại chất béo cực lợi này, chống viêm hiệu quả lại giúp tăng cường đề kháng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Loại chất béo omega-3 thứ ba là ALA, được tìm thấy trong thực vật. ALA được chuyển đổi thành EPA và DHA trong cơ thể bạn, vì vậy nó cần được tiêu thụ với số lượng cao hơn để nhận được những lợi ích tương tự như khi bạn ăn cá. ALA có trong hạt lanh, quả óc chó, dầu hạt cải và đậu nành.

Bạn có thể đáp ứng nhu cầu chất béo omega-3 hàng ngày của mình bằng cách:

Ai hay đau xương mỏi khớp chớ quên bổ sung loại chất béo cực lợi này, chống viêm hiệu quả lại giúp tăng cường đề kháng - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet
  • Ăn ít nhất 3 ounce cá giàu omega-3 hai lần một tuần. Sau khi tập luyện vất vả, hãy chọn nó như một phần của bữa ăn phục hồi sau tập luyện của bạn.
  • Thêm 2 muỗng canh hạt lanh xay hàng ngày vào ngũ cốc hoặc sinh tố nóng của bạn.
  • Thêm quả óc chó vào món salad và sữa chua hoặc ăn riêng như một bữa ăn nhẹ.
  • Hãy bổ sung dầu cá hàng ngày có chứa 600 đến 1.000 miligam EPA và DHA.

Theo Clevelandclinic

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