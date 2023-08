Phụ nữ muốn đẹp da cứ chăm ăn loại trái cây này, vừa dưỡng nhan tuyệt đỉnh, vừa giúp hạ huyết áp, kiểm soát đường huyết hiệu quả

1. Chất xơ cải thiện hệ tiêu hóa, phòng chống bệnh tật

Với 3 gam (g) chất xơ , một quả chuối cung cấp gần 10% nhu cầu bạn cần trong một ngày, dựa trên chế độ ăn 2.000 calo hàng ngày, theo hướng dẫn chế độ ăn uống của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA).

Bạn nghe thấy từ “chất xơ” và có lẽ tự động nghĩ đến quá trình tiêu hóa. Đó là sự thật - chất xơ rất tốt cho đường ruột của bạn. Nó giúp giữ cho mọi thứ di chuyển trong ruột của bạn và hầu hết chúng ta có thể cần ăn nhiều hơn.

Nhưng chất xơ cũng tác động đến sức khỏe của bạn theo những cách khác. Các nhà nghiên cứu đã xem xét dữ liệu từ gần 200 nghiên cứu cho thấy những người ăn 25 đến 29 g chất xơ mỗi ngày đã giảm tới 30% nguy cơ:

Ung thư đại trực tràng.

Bệnh tim.

Huyết áp cao.

Cholesterol cao.

Đột quỵ.

Bệnh tiểu đường loại 2.

2. Vitamin C cho sức khỏe miễn dịch tốt hơn

Vitamin C (axit ascorbic) là một chất dinh dưỡng giúp cơ thể bạn hấp thụ chất sắt và tăng cường khả năng chống lại bệnh tật của hệ thống miễn dịch. Người lớn cần 75 đến 90 miligam (mg) mỗi ngày. Một quả chuối cung cấp khoảng 10 mg vitamin C.

Vitamin C là một trong nhiều chất chống oxy hóa bạn có thể nhận được từ thực phẩm. Chất chống oxy hóa rất quan trọng vì chúng loại bỏ các gốc tự do trong cơ thể bạn. Các gốc tự do có thể tích tụ và làm hỏng các tế bào của bạn, dẫn đến bệnh tật. Nhưng các chất chống oxy hóa như vitamin C sẽ kiểm soát các gốc tự do.

3. Vitamin B6 để cải thiện quá trình trao đổi chất và hơn thế nữa

Cơ thể bạn cần vitamin B6 để:

Quy định về sự thèm ăn.

Chức năng hệ thống miễn dịch.

Các quá trình trao đổi chất.

Sức khỏe hệ thần kinh.

Điều hòa giấc ngủ.

Một quả chuối sẽ cung cấp cho bạn 1/4 đến 1/3 lượng vitamin B6 bạn cần trong một ngày.

4. Kali tốt cho sức khỏe nội tạng và hạ huyết áp

USDA khuyến nghị lượng kali hàng ngày cho người lớn là 4.700 đến 5.000 mg. Một quả chuối cung cấp cho bạn khoảng 422 mg, hoặc ít hơn 10% nhu cầu mỗi ngày của bạn.

Kali, một khoáng chất, có tác dụng rất nhiều đối với cơ thể bạn. Nó cần thiết cho chức năng thích hợp của:

Trái tim.

Thận.

Cơ bắp.

Thần kinh.

Nhận đủ kali cũng giữ cho huyết áp của bạn ở mức khỏe mạnh. Kali làm giảm huyết áp, cân bằng natri làm tăng huyết áp.

Kali cũng có lợi cho hệ thống mạch máu, mạng lưới mạch máu và mạch bạch huyết chạy qua các mô và cơ quan của cơ thể và giảm nguy cơ:

Bệnh tim.

Suy thận.

Đột quỵ.

5. Magiê để cải thiện huyết áp, lượng đường trong máu

Một quả chuối cỡ trung bình cung cấp khoảng 32 mg khoáng chất magie, đáp ứng khoảng 8% đến 10% nhu cầu magie hàng ngày của bạn.

Magiê tham gia vào nhiều quá trình trong cơ thể bạn, bao gồm:

Huyết áp.

lượng đường trong máu.

Xây dựng protein.

Duy trì xương.

Chức năng cơ bắp.

Chức năng thần kinh.

Chuối và tinh bột kháng

Chuối xanh hoặc chưa chín có nhiều tinh bột kháng. Cơ thể bạn không thể tiêu hóa tinh bột kháng. Thay vào đó, nó là một prebiotic thúc đẩy sự phát triển của vi khuẩn tốt trong ruột kết. Prebiotic cải thiện sức khỏe tiêu hóa và có thể hữu ích nếu bạn đang bị tiêu chảy.

Chuyên gia chia sẻ: “Tôi thường nghe các bệnh nhân nói rằng họ tránh ăn chuối vì họ nghe nói loại trái cây này có quá nhiều đường. Khi chuối chín, phần lớn tinh bột kháng chuyển hóa thành đường. Nhưng lợi ích sức khỏe của chất chống oxy hóa và chất xơ vượt xa đường tự nhiên. Đối với những người lo lắng về lượng đường trong máu, hãy kết hợp chuối với một nguồn protein như bơ đậu phộng hoặc que phô mai để kiểm soát tốt hơn."

Một lời cảnh báo nhỏ về chuối chưa chín: ''Nếu bạn không quen ăn tinh bột kháng, hãy bắt đầu từ từ để cơ thể quen dần. Homan cho biết thêm, một số người có thể bị táo bón, đầy hơi và chướng bụng lúc đầu.''

Ngoài tất cả những lợi ích sức khỏe của chuối, chúng còn rẻ hơn nhiều loại trái cây khác.

