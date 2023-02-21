Vừa bổ máu vừa có lợi cho huyết áp, uống loại nước ép này hàng ngày dẻ dẻ hồng hào lại tốt tim mạch

Dinh dưỡng 21/02/2023 19:09

Củ cải đường rất tốt cho sức khỏe của bạn khi ăn như một phần của chế độ ăn uống lành mạnh.

Mọi người thích những lời khuyên sức khỏe đơn giản và dễ hiểu. Vì vậy, thật dễ dàng để tham gia vào nhóm thực phẩm tốt cho sức khỏe khi một kết quả nghiên cứu có thể đưa ra một giải pháp tự nhiên, đơn giản cho bệnh cao huyết áp : Uống một cốc nước ép củ dền mỗi ngày.

Vừa bổ máu vừa có lợi cho huyết áp, uống loại nước ép này hàng ngày dẻ dẻ hồng hào lại tốt tim mạch - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dinh dưỡng nước củ dền

Theo nghiên cứu của tạp chí Hypertension của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, huyết áp giảm khoảng 10 mm Hg ở những bệnh nhân cao huyết áp uống một cốc nước ép củ dền hàng ngày. Lý do được đưa ra: Nước ép củ cải đường có chứa nitrat trong chế độ ăn uống, có thể giúp thư giãn các thành mạch máu và cải thiện lưu lượng máu.

Vừa bổ máu vừa có lợi cho huyết áp, uống loại nước ép này hàng ngày dẻ dẻ hồng hào lại tốt tim mạch - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, có một số vấn đề với nghiên cứu này:

Nó chỉ liên quan đến 15 người (tám phụ nữ và bảy nam giới có huyết áp tâm thu từ 140 đến 159 milimét thủy ngân (mm Hg). (Họ không có các biến chứng y tế khác và không dùng thuốc huyết áp).

Những người tham gia nghiên cứu chỉ được theo dõi huyết áp trong 24 giờ sau khi uống 250 mL nước củ dền hoặc nước có chứa một lượng nitrat thấp.

Đó có thể không phải là một cỡ mẫu đủ lớn cũng như một ngày nào đó không phải là khoảng thời gian hạ huyết áp đủ dài để được coi là một nghiên cứu thực sự dứt khoát.

Vừa bổ máu vừa có lợi cho huyết áp, uống loại nước ép này hàng ngày dẻ dẻ hồng hào lại tốt tim mạch - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, trong khi nitrat trong chế độ ăn uống được tìm thấy trong nước củ cải đường, có thể làm giảm huyết áp, thì kết quả chỉ là tạm thời. Việc giảm huyết áp từ nitrat đơn giản là không bền vững, như đã được xác nhận trong các nghiên cứu trong nhiều năm. Hiệu ứng biến mất trong một vài ngày.

Bạn nên ăn gì khác

Các chuyên gia sức khỏe khuyến khích bệnh nhân của mình ăn thực phẩm giàu chất dinh dưỡng như rau và trái cây như một phần của kế hoạch rộng lớn hơn để giảm huyết áp cao.

Vừa bổ máu vừa có lợi cho huyết áp, uống loại nước ép này hàng ngày dẻ dẻ hồng hào lại tốt tim mạch - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Củ cải đường rất tốt cho bạn, chúng rất giàu folate, kali, vitamin C, chất xơ và chất chống oxy hóa. Bản thân chúng không phải là một giải pháp. Các chuyên gia sức khỏe luôn khuyến khích bạn ăn nhiều rau lá xanh như một phần của cách tiếp cận lối sống rộng rãi hơn, điều cuối cùng sẽ cải thiện sức khỏe tim mạch của bạn.

Mặc dù một cốc nước ép củ cải đường mỗi ngày có thể không phải là một ý tưởng tồi, nhưng sẽ không bao giờ chắc chắn rằng nó có thể giúp bác sĩ tim tránh xa bạn nếu chỉ dùng mỗi chúng.

Theo Clevelandclinic

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