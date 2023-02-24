5 thực phẩm này trứ danh 'chiến thần diệt mỡ', đốt cháy nhanh chất béo, chị em muốn giảm cân chớ bỏ lỡ

Dinh dưỡng 24/02/2023 09:06

Muốn sở hữu vóc dáng mảnh mai thì việc quan trọng cần chú ý là chế độ ăn uống phù hợp, không cần phải quá khắt khe nhưng những thực phẩm này sẽ là ''cứu tinh" cho vóc dáng của bạn.

Hầu hết chúng ta không ngừng tìm kiếm những cách mới để giảm cân và những gì chúng ta đưa vào cơ thể thường là cách chúng ta bắt đầu.Trong khi tất cả chúng ta có thể cố gắng cắt giảm một cách có ý thức các món ăn mang đi và đồ ăn nhẹ để giảm mỡ bụng. Biết nên tiêu thụ nhiều bữa ăn nào tích cực đốt cháy chất béo và calo cũng rất hữu ích.

5 thực phẩm này trứ danh 'chiến thần diệt mỡ', đốt cháy nhanh chất béo, chị em muốn giảm cân chớ bỏ lỡ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dưới đây là danh sách các loại thực phẩm, gia vị thường tiêu thụ có thể hỗ trợ giảm cân, đốt cháy chất béo và ngăn ngừa các bệnh nghiêm trọng.

Dầu mù tạt

So với các loại dầu ăn khác, loại dầu này có hàm lượng chất béo bão hòa thấp. Sử dụng dầu mù tạt để chuẩn bị bữa tối của bạn. Axit béo, axit béo thiết yếu và chất chống oxy hóa hỗ trợ đốt cháy calo và giảm cân.

Tỏi

5 thực phẩm này trứ danh 'chiến thần diệt mỡ', đốt cháy nhanh chất béo, chị em muốn giảm cân chớ bỏ lỡ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tỏi hoạt động như một chất ức chế sự thèm ăn bằng cách gửi tín hiệu no đến não sau khi tiêu thụ. Allicin, một chất có trong tỏi, có đặc tính kháng khuẩn làm giảm cholesterol và chất béo xấu. Ngay cả lượng đường trong máu cũng có thể được điều chỉnh bằng tỏi. 

Bơ sữa

Chỉ có 2,2 gam chất béo và khoảng 99 calo có trong bơ sữa. Thường xuyên tiêu thụ buttermilk hỗ trợ giảm cân bằng cách cung cấp cho cơ thể tất cả các chất dinh dưỡng cần thiết mà không chứa chất béo và calo.

Nghệ

5 thực phẩm này trứ danh 'chiến thần diệt mỡ', đốt cháy nhanh chất béo, chị em muốn giảm cân chớ bỏ lỡ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Củ nghệ là một chất bổ sung tuyệt vời cho bất kỳ chế độ ăn kiêng nào vì đặc tính đốt cháy chất béo mạnh mẽ của nó. Bằng cách thúc đẩy lưu lượng mật, nghệ giúp cơ thể phân hủy chất béo trong chế độ ăn uống.

Tiêu thụ thường xuyên có thể làm giảm lipoprotein mật độ thấp (LDL), hoặc cholesterol xấu, và huyết áp cao, cải thiện tuần hoàn và ngừng đông máu, do đó làm giảm nguy cơ đau tim. Nó được cho là một chất chống ung thư mạnh mẽ và rất giàu chất chống oxy hóa.

Mật ong

5 thực phẩm này trứ danh 'chiến thần diệt mỡ', đốt cháy nhanh chất béo, chị em muốn giảm cân chớ bỏ lỡ - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Mật ong tự nhiên có thể hỗ trợ giảm cân. Mật ong không chứa tất cả các nguồn chất béo và cung cấp các vitamin và khoáng chất cần thiết. Để phá vỡ lipid và cholesterol, những chất dinh dưỡng này là cần thiết. Là một nguồn dinh dưỡng tốt, mật ong hỗ trợ giảm cân. Chỉ cần chắc chắn rằng bạn sử dụng mật ong nguyên chất và tránh mật ong đã được làm ngọt.

Theo Times of India

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Chúng ta đã sớm biết rằng một chế độ ăn uống lành mạnh góp phần mang lại vẻ ngoài và sức khỏe cho chúng ta.

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