Chuyên gia dinh dưỡng Lara Whitson từ Hoa Kỳ cho biết: “Chúng tôi coi dưa hấu là một món ăn theo mùa, thú vị cho các bữa tiệc nướng và bãi biển, nhưng nó cũng thực sự tốt cho bạn. Nó ít calo, giữ cho bạn đủ nước và cung cấp nhiều chất dinh dưỡng khác có thể giúp bạn duy trì sức khỏe tốt.”

Dưa hấu ngọt ngào và mọng nước là biểu tượng của mùa hè. Nhìn thoáng qua, bạn có thể cho rằng nó chủ yếu là đường và nước. Nhưng một khi bạn tìm hiểu kỹ và khám phá ra vô số chất dinh dưỡng của nó, bạn sẽ ngạc nhiên về những lợi ích sức khỏe tiềm tàng mà nó mang lại.

Mặc dù thiếu protein và sắt nhưng không nên đánh giá thấp giá trị dinh dưỡng của dưa hấu. Nó cũng thiếu chất béo, natri và cholesterol và được chứng nhận Kiểm tra tim của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ. Ngay cả hạt dưa hấu cũng có lợi ích, với magiê, sắt, chất béo lành mạnh và kẽm.

0 g chất béo.

1 mg natri.

9 g đường.

10 mg canxi.

12mg vitamin C.

15 mg magie.

139 g nước.

(Nguồn: USDA)

Ấn tượng hơn nữa, nó có 170 miligam kali, một khoáng chất thiết yếu hỗ trợ chức năng thần kinh và cơ bắp cũng như cân bằng chất lỏng trong cơ thể bạn. Ngoài vitamin C, nó còn chứa một lượng vitamin A tốt.

Các chất chống oxy hóa chống lại bệnh tật trong dưa hấu như lycopene và cucurbitacin E, có thể giúp bảo vệ bạn khỏi các bệnh như ung thư hoặc tiểu đường . Lycopene cũng làm cho dưa hấu có màu đỏ.

Nghiên cứu cho thấy dưa nói chung là tốt cho bạn, nhưng chúng ta cần nhiều nghiên cứu hơn để hiểu dưa hấu ảnh hưởng cụ thể đến cơ thể bạn như thế nào. Chuyên gia Whitson chia sẻ 9 lợi ích sức khỏe tiềm năng của dưa hấu:

1. Giúp giữ nước

Ngay cả một chút mất nước cũng có thể gây ra hậu quả, gây mệt mỏi, chuột rút cơ bắp và đau đầu. Dưa hấu có 92% là nước, vì vậy đây là cách dễ dàng để cung cấp nước và hỗ trợ cơ thể bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Hãy thử ăn một ít dưa hấu rắc muối sau khi hoạt động thể chất hoặc tập luyện vất vả để bổ sung chất điện giải và carbohydrate cho cơ thể. Thật tuyệt vời với những gì nó có thể làm để phục hồi năng lượng và làm dịu cơn khát của bạn.

2. Duy trì cân nặng khỏe mạnh

Dưa hấu có thể là một lựa chọn tuyệt vời nếu bạn đang cố gắng duy trì hoặc đạt được cân nặng khỏe mạnh, đồng thời chống lại sự cám dỗ của đồ ăn nhẹ ngọt có hàm lượng calo cao hơn. Vì chứa nhiều nước nên dưa hấu có ít calo và có thể khiến bạn no lâu hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Một nghiên cứu năm 2019 trên 33 người được coi là thừa cân hoặc béo phì cho thấy những người ăn dưa hấu thay vì bánh quy ít chất béo hàng ngày trong 4 tuần sẽ ít cảm thấy đói và ít thèm ăn hơn. Ăn dưa hấu có liên quan đến việc giảm trọng lượng cơ thể, chỉ số khối cơ thể (BMI) và tỷ lệ eo-hông, đồng thời giảm huyết áp.

3. Bảo vệ chống lại bệnh tật

Bằng chứng ban đầu cho thấy rằng thường xuyên ăn dưa hấu giúp tăng cường sức khỏe và có thể làm giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như tiểu đường, béo phì, bệnh tim mạch và ung thư. Điều này có thể là nhờ một phần vào chất chống oxy hóa của nó, giúp bảo vệ cơ thể bạn khỏi căng thẳng và ngăn ngừa hoặc làm chậm quá trình tổn thương tế bào.

Trên thực tế, dưa hấu có nhiều lycopene hơn bất kỳ loại trái cây hoặc rau quả nào khác - kể cả cà chua. Nó cũng là nguồn axit amin citrulline cao nhất, tạo ra một phân tử gọi là oxit nitric giúp thư giãn các mạch máu.

Ảnh minh họa: Internet

Lợi ích dinh dưỡng của dưa hấu có thể giúp bạn chống lại huyết áp, cholesterol và viêm nhiễm có thể dẫn đến bệnh tật. Trong một nghiên cứu nhỏ, các nhà nghiên cứu đã tìm thấy chiết xuất dưa hấu làm giảm huyết áp mắt cá chân ở người trung niên bị tăng huyết áp sớm (huyết áp cao) và béo phì.

Chuyên gia Whitson lưu ý: “Chúng tôi biết rằng những người ăn một chế độ ăn uống cân bằng, bổ dưỡng có thể có kết quả sức khỏe tốt hơn, kết hợp với các lựa chọn lối sống và các yếu tố khác. Dưa hấu có thể là một phần của phương trình đó, giúp bạn khỏe mạnh lâu hơn.”

4. Hỗ trợ sức khỏe của mắt

Các chất dinh dưỡng trong dưa hấu phục vụ một mục đích đặc biệt hữu ích khi nói đến đôi mắt của bạn. Chất chống oxy hóa có thể giúp ngăn ngừa hoặc trì hoãn sự hình thành đục thủy tinh thể. Chúng thậm chí có thể làm giảm nguy cơ phát triển thoái hóa điểm vàng liên quan đến tuổi tác, có thể gây mù lòa.

Ảnh minh họa: Internet

Vitamin A trong dưa hấu cũng hỗ trợ sức khỏe giác mạc của bạn. Chỉ một lát dưa hấu vừa phải chứa tới 11% lượng vitamin A bạn cần mỗi ngày.

5. Tăng cường hệ thống miễn dịch

Lượng vitamin C dồi dào (axit ascorbic) trong dưa hấu hỗ trợ hệ thống miễn dịch của bạn, giúp chống lại vi trùng và nhiễm trùng. Nó cũng có thể giúp giảm nguy cơ phát triển ung thư.

6. Giảm đau nhức cơ bắp

Ảnh minh họa: Internet

Một lợi ích của dưa hấu và nước ép dưa hấu có thể giúp cơ thể bạn phục hồi và cảm thấy tốt hơn sau khi tập thể dục. Điều này có thể là nhờ citrulline, giúp sản xuất oxit nitric để cải thiện lưu lượng máu và chức năng cơ bắp.

Citrulline cũng loại bỏ amoniac khỏi cơ thể bạn. Điều này làm giảm lượng chất gọi là lactate tích tụ trong cơ thể bạn khi tập thể dục và có thể dẫn đến đau nhức cơ bắp.

7. Hỗ trợ sức khỏe làn da

Vitamin C trong dưa hấu giúp cơ thể sản xuất collagen, hỗ trợ hệ thống miễn dịch, sức khỏe của tế bào và khả năng chữa lành vết thương. Collagen mang lại sức mạnh và độ đàn hồi cho làn da của bạn và giúp thay thế các tế bào da chết. Điều này có nghĩa là ăn dưa hấu có thể cải thiện làn da của bạn và làm chậm các tác động liên quan đến tuổi tác.

Ảnh minh họa: Internet

Vitamin A được sản xuất bởi beta-carotene trong dưa hấu giúp sửa chữa các tế bào da, ngăn ngừa da khô và bong tróc. Vitamin B6 của nó có thể giúp ngăn ngừa mụn trứng cá. Bạn không sai nếu bạn nghĩ rằng dưa hấu thậm chí có thể là một thành phần tốt cho mặt nạ, đúng là như vậy.

8. Cải thiện tiêu hóa

Các hợp chất thực vật (polyphenol) trong dưa hấu cung cấp vi khuẩn tốt trong ruột. Điều này không chỉ giúp tiêu hóa dễ dàng mà còn có thể tăng cường hệ thống miễn dịch và sản xuất các chất dinh dưỡng thiết yếu trong ruột của bạn.

9. Kiểm soát lượng đường trong máu

Dưa hấu là một lựa chọn thay thế tuyệt vời nếu bạn đang cố gắng giữ mức đường huyết ổn định hoặc giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Nó có ít carbs và tải lượng đường huyết thấp.

Ảnh minh họa: Internet

Điều đó có nghĩa là dưa hấu đi vào máu của bạn và tạo ra ít glucose hơn các loại thực phẩm khác, vì vậy bạn có thể ăn một lát mà không làm tăng lượng đường trong máu.

Theo Cleveland Clinic