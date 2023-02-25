Gọt dáng tốc hành với 5 loại nước ép ''rút mỡ'' siêu nhanh, chị em chăm dùng 1 lần/1 tuần dáng mượt da mướt

Nước ép không chỉ chứa ít calo mà còn giúp giải độc cơ thể. Nước trái cây cũng rất hữu ích khi bạn cảm thấy đói hoặc thèm đồ ngọt. Nếu bạn cũng đang cố gắng giảm cân và muốn thêm một số loại nước ép thơm ngon nhưng vẫn thân thiện với việc giảm cân vào chế độ ăn uống của mình, thì đây là một số gợi ý dành cho bạn.

Nước cam được biết đến với đặc tính tăng cường miễn dịch vì nó chứa nhiều vitamin C. Cam cũng là nguồn cung cấp chất xơ và kali dồi dào nên là lựa chọn lý tưởng cho những người đang muốn giảm cân. Cam cũng chứa flavonoid, là hợp chất tự nhiên có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm

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Cà rốt là một loại rau cực kỳ có lợi về mặt giá trị dinh dưỡng vì nó cung cấp các loại vitamin như A, K, C, chất xơ, kali, folate và một số khoáng chất. Nước ép cà rốt không chỉ hỗ trợ giảm cân mà còn cải thiện thị lực, tăng cường tiêu hóa, cải thiện kết cấu da và thậm chí giảm cholesterol

Nước ép dưa hấu

Nước ép dưa hấu có 92% là nước, giúp làm dịu dạ dày và cực kỳ dưỡng ẩm. Vị ngọt tự nhiên của dưa hấu khiến nước ép trở nên thú vị. Được đóng gói với chất chống oxy hóa, Nước ép dưa hấu là lý tưởng cho những ai muốn đưa bất kỳ loại nước ép trái cây nào vào chế độ ăn uống hàng ngày của họ.

Nước bầu

Một loại nước ép hiệu quả khác mà bạn có thể lựa chọn là Nước ép bầu đóng chai. Bầu là một loại rau tổng hợp có lợi cho bệnh nhân tim cũng như bệnh nhân tiểu đường. Nó hỗ trợ giảm cân và đẩy nhanh tốc độ trao đổi chất.

Đảm bảo rằng bầu bạn đang sử dụng hoàn toàn không có vị đắng. Quả bầu chứa các hợp chất độc hại có thể gây ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng. Bạn có thể trộn nước ép bầu với nước ép dưa chuột và nước cốt chanh để tăng hương vị.

Nước ép nam việt quất

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Nước ép nam việt quất chứa nhiều proanthocyanidins, giúp ngăn ngừa nhiễm trùng đường tiết niệu. Nó cũng là một loại nước ép siêu hiệu quả cho những người bị chuột rút nghiêm trọng trong thời kỳ kinh nguyệt.

Theo Times of India