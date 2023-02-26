6 loại nước ép nâng tầm vẻ đẹp, 'bơm collagen' hiệu quả cho da sáng bật tông chỉ trong 1 tháng

Làn da trắng sáng cần được chăm sóc từ bên trong, những lợi ích dinh dưỡng sẽ được hấp thụ đầy đủ nếu bạn chọn dùng nước ép hoa quả để bổ sung cho làn da.

Nước cam đứng đầu vì nó là một nguồn Vitamin C phong phú, và bất cứ thứ gì giàu Vitamin C thường rất tốt để làm sáng tông màu da. Melanin làm da sẫm màu bị nước cam làm chậm lại. Hãy uống nước ép trái cây này thường xuyên. Không chỉ cho làn da sáng, mà còn cho tiêu hóa tích cực.

Ảnh minh họa: Internet

Bạn cũng có thể làm hỗn hợp đắp mặt bằng cách thêm nửa cốc nước ép trái cây vào Fuller's Earth (Multani Mitti). Có thể sử dụng mặt nạ nước ép trái cây này bất cứ khi nào vào mùa hè. Nó có hiệu quả chăm sóc da rám nắng, mụn đầu đen và mang lại một làn da trắng và rạng rỡ. Cam cũng hấp thụ bụi bẩn và dầu khiến da trông mệt mỏi và xỉn màu.

2. Nước nho

Giàu Vitamin A và C, nước nho đứng thứ hai trong danh sách vì nước nho cực kỳ hiệu quả trong việc giữ lại collagen. Collagen giúp giữ cho làn da đàn hồi và dẻo dai. Ngoài ra, nước ép nho còn chứa Retinol chăm sóc làn da bị tổn thương, giúp loại bỏ sắc tố và các mảng tối.

Vì nó có Kali, nước ép nho cũng hữu ích trong việc tối ưu hóa quá trình lưu thông máu mang lại làn da sáng mịn không tì vết.

3. Nước ép táo

Quả táo được coi là cực kỳ tốt cho sức khỏe. Nước ép táo trì hoãn quá trình lão hóa. Nước ép táo rất giàu chất chống oxy hóa, do đó giúp tăng cường khả năng chống lại các tác nhân gây bít tắc lỗ chân lông của làn da bạn. Uống nước ép táo vào buổi tối để mang lại vẻ rạng rỡ tự nhiên cho khuôn mặt của bạn.

Chất sắt có trong Táo có thể khiến bạn bị đau bụng dữ dội nếu tiêu thụ mà không ăn gì. Khoáng chất có trong Táo đảm bảo rằng làn da của bạn sáng suốt cả năm.

4. Nước xoài

Ảnh minh họa: Internet

Xoài có lượng Vitamin A dồi dào và Vitamin A rất cần thiết trong việc duy trì một làn da mềm mại và hoàn hảo. Vì vậy, những người có làn da khô và da thường có thể uống nước ép xoài và thoa lên mặt để làm cho làn da của bạn trở nên trắng sáng tự nhiên. Vitamin A là tác nhân tự nhiên để làm đẹp da mặt và mang lại vẻ tươi sáng cho khuôn mặt của bạn.

5. Nước ép đu đủ

Nếu không có gì hiệu quả và không có loại nước ép trái cây nào có hiệu quả đối với làn da của bạn, thì hãy uống nước ép đu đủ. Nước ép đu đủ khi thoa lên vùng thâm quầng mắt sẽ cho bạn kết quả tức thì. Nó hoạt động tốt trên các sắc tố và mở lỗ chân lông.

Với việc tiêu thụ thường xuyên và áp dụng nước ép trái cây Đu đủ, bạn cũng sẽ quên đi những chuyến đi khủng khiếp đến các tiệm spa nặn mụn. Bạn cũng có thể làm mặt nạ làm trắng da bằng nước ép trái cây này nếu bạn có làn da khô hoặc da thường.

Ảnh minh họa: Internet

Thoa nước ép đu đủ lên mặt sau khi trộn với bột gỗ đàn hương và để yên trong mười lăm phút để có làn da mịn màng và trắng sáng. Rửa sạch mặt với nước lạnh. Kết quả sẽ khiến bạn bất ngờ. Đu đủ tích cực chống lại các tế bào ung thư. Ngoài ra, nó còn ức chế các tế bào chịu trách nhiệm cho sự phát triển của ung thư. Nếu gia đình bạn có tiền sử bị ung thư hoặc khối u nào đó, hãy uống và ăn đu đủ cũng như dùng nước ép đu đủ như một loại toner.

6. Nước ép dưa hấu

Nước ép dưa hấu một nguồn nước ngọt tự nhiên và hoạt động như một loại nước hoa hồng hiệu quả và một phương thuốc hữu ích để làm sáng làn da của bạn. Nó chủ yếu được tạo thành từ nước, do đó giúp hydrat hóa làn da của bạn, giữ nhiệt độ thấp và có thể bôi lên vết bỏng nắng.

Ảnh minh họa: Internet

Các khoáng chất loại bỏ độc tố khỏi cơ thể một cách hiệu quả và khi thoa lên mặt, nó sẽ nuốt tất cả bụi bẩn và chữa cháy nắng. Bạn cũng có thể thoa nước ép lên mặt bằng cách trộn với bột mì. Tạo một hỗn hợp sền sệt, thoa lên và để khô trước khi rửa sạch bằng nước lạnh để có làn da tươi sáng lâu dài.

Theo Vanitynoapologies