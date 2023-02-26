Vừa giàu vitamin lại nhiều dưỡng chất, loại rau này quả đúng 'xứ giả thiên nhiên', tốt cho huyết áp, giảm cholesterol cao lại 'rút mỡ thừa' siêu đỉnh

Trong tình huống như vậy, cần phải thay đổi chế độ ăn uống và lối sống phù hợp để ngăn ngừa tăng cân. Tiêu thụ nhiều rau có thể có lợi cho việc giảm cân. Bắp cải là một trong những loại rau như vậy.

Nguyên nhân chính dẫn đến tăng cân là do ăn uống sai cách và lối sống không điều độ. Cân nặng tăng lên trông thật tồi tệ, nhưng cũng có thể gây ra nhiều vấn đề nghiêm trọng. Do tăng cân quá mức nên nguy cơ mắc bệnh tiểu đường và các bệnh liên quan đến tim mạch cũng tăng cao.

Bắp cải có thể chứng minh là rất hữu ích trong việc giảm cân. Cùng với việc giảm cân, các chất dinh dưỡng trong bắp cải còn cung cấp dinh dưỡng cho cơ thể. Vì vậy, hãy tìm hiểu chi tiết bắp cải có lợi cho việc giảm cân như thế nào.

Bắp cải rất có lợi cho sức khỏe. Các chất dinh dưỡng như vitamin A, vitamin C, sắt, chất xơ, kẽm, phốt pho, magiê, folate, niacin và canxi được tìm thấy trong bắp cải. Bắp cải có chứa chất chống oxy hóa và các hợp chất như vậy, giúp ngăn ngừa nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như ung thư.

Ảnh minh họa: Internet

Ăn bắp cải giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Nó cũng giúp kiểm soát huyết áp và giảm cholesterol. Ăn bắp cải làm tăng khả năng miễn dịch và cơ thể vẫn khỏe mạnh.

Vì sao bắp cải tốt cho việc giảm cân

Tiêu thụ bắp cải có thể chứng minh là rất có lợi cho việc giảm cân. Nó rất ít calo, được coi là phù hợp để giảm cân. Theo nghiên cứu, trong 100g bắp cải có khoảng 25 calo. Bắp cải rất giàu nước và chất xơ, giúp giữ cho đường ruột khỏe mạnh.

Ảnh minh họa: Internet

Bằng cách ăn bắp cải, dạ dày sẽ cảm thấy no trong một thời gian dài. Điều này làm giảm sự thèm ăn để bạn có thể tránh ăn quá nhiều. Chất xơ trong bắp cải loại bỏ táo bón và đẩy nhanh quá trình trao đổi chất, giúp giảm cân.

Bắp cải có chứa một loại axit amin gọi là glutamine, đây là một chất chống viêm tuyệt vời. Nó ngăn ngừa viêm nhiễm và giảm cân diễn ra dễ dàng. Lượng chất béo trong bắp cải cũng rất ít nên dễ dàng giảm cân.

Làm thế nào để sử dụng bắp cải giúp giảm cân?

Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn muốn giảm cân, thì việc ăn bắp cải có thể mang lại lợi ích cho bạn. Bạn có thể bổ sung nước ép bắp cải, súp, rau luộc hoặc cháo trong chế độ ăn uống của mình. Nhưng hãy nhớ rằng bắp cải chỉ nên được tiêu thụ sau khi rửa kỹ.

Ảnh minh họa: Internet

Trên thực tế, côn trùng thường chui vào bắp cải, có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe. Nhưng trước khi tiêu thụ nó cho bất kỳ bệnh nào, xin vui lòng tham khảo ý kiến ​​​​bác sĩ của bạn

Theo Times of India