Điểm danh top 4 loại nước ép xanh 'hút mỡ' nhanh, gom dáng gọn, tăng đàn hồi da trẻ trung mướt mát

Nước trái cây này có thể bao gồm ít nhất 2 thành phần hoặc nhiều nhất là 7-8. Hơn nữa, bạn có thể thêm gia vị, mật ong, nước cốt chanh hoặc gia vị để tạo hương vị cho chất lỏng.

Lối sống và chế độ ăn uống ngày nay đã làm tăng số người thừa cân hoặc béo phì trên khắp thế giới. Gần đây, đã có sự gia tăng các chế độ ăn kiêng giảm cân như chế độ ăn kiêng thiếu calo, chế độ ăn keto và nước trái cây. Thuật ngữ 'Juicing' được sử dụng khi một người tiêu thụ nước ép trái cây hoặc rau củ tốt cho sức khỏe thay vì tiêu thụ một bữa ăn.

Bạn có thể tìm thấy nhiều chế độ ăn kiêng giảm cân trên internet, tạp chí và các bài báo, được cho là một chế độ hành động nhanh chóng. Tuy nhiên, những chế độ ăn kiêng này không bền vững trong thời gian dài và có thể gây bất lợi cho sức khỏe của một người.

Điều quan trọng cần lưu ý là ép trái cây là một bước bổ sung trong hành trình giảm cân. Để đạt được cân nặng khỏe mạnh, cần phải thực hiện nhiều bước hơn nữa. Nước ép thường là một cách tốt để giảm cân vì nó khiến bạn ăn ít calo hơn mức đốt cháy. Do đó, nó có thể dẫn đến mất nước và khối lượng cơ trong cơ thể. Nước trái cây kết hợp với tập thể dục thường xuyên và chế độ ăn uống lành mạnh là cần thiết để đạt được hiệu quả giảm cân lành mạnh.

Cách tự nhiên và lành mạnh duy nhất để giảm cân là thay đổi lối sống không lành mạnh và áp dụng những lối sống lành mạnh. Tính nhất quán là rất quan trọng; thực hiện những thay đổi nhỏ mỗi ngày có thể tạo ra tác động đáng kể.

Có một số loại nước trái cây và phương pháp chuẩn bị. Chúng ta sẽ thảo luận về 4 loại nước ép giảm cân phổ biến, bổ dưỡng và giá cả phải chăng nhất.

Nước ép xanh cổ điển để giảm cân

Ảnh minh họa: Internet

Một trong những loại nước ép giảm cân phổ biến nhất là nước ép xanh. Nước trái cây xanh chứa nhiều vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa.

Nước trái cây xanh có thể có các thành phần khác nhau như trái cây xanh, rau lá và rau họ cải. Thông thường, đây là rau bina, táo xanh, cần tây, cải xoăn và nhiều loại khác. Có nhiều dạng nước ép xanh.

Lợi ích sức khỏe của nước ép xanh để giảm cân

1. Loại bỏ chất gây ung thư ra khỏi cơ thể

Các loại rau lá xanh trong nước ép xanh có chứa chất phytochemical hoạt tính sinh học.

Ảnh minh họa: Internet

Chúng được gọi là isothiocyanate và sulforaphane. Nghiên cứu cho thấy rằng các hợp chất này giúp sản xuất các enzym loại bỏ chất gây ung thư và các hóa chất độc hại khác khỏi cơ thể.

2. Cung cấp chất chống oxi hóa cho cơ thể

Các chất chống oxy hóa có trong nước trái cây xanh hoạt động như những chất nhặt rác cho các gốc tự do có hại trong cơ thể.

Các gốc tự do này có khả năng phản ứng cao và nổi tiếng là nguyên nhân gây đột biến DNA. Chúng có thể gây ra nhiều loại ung thư. Do đó, chất chống oxy hóa là cần thiết để giải độc cơ thể của những loài phản ứng này.

3. Giải độc cơ thể

Ảnh minh họa: Internet

Uống nước trái cây xanh dẫn đến giảm cân và giải độc. Nước trái cây xanh cung cấp nhiều chất dinh dưỡng, vitamin và chất chống oxy hóa. Nó tạo cảm giác no đồng thời hạn chế lượng calo. Chế độ ăn kiêng thâm hụt calo giúp thúc đẩy quá trình giảm cân, đặc biệt bằng cách giảm lượng chất béo có trong cơ thể.

Rất nhiều chất độc trong cơ thể chúng ta được chuyển thành chất béo. Do đó, khi lượng chất béo giảm đi thì độc tố cũng giảm theo. Nước ép làm tăng sản xuất nước tiểu, góp phần giải độc.

4. Lợi ích cho da và mắt

Các hợp chất như beta-carotene, lutein và quercetin thúc đẩy sửa chữa da và mắt. Ngoài ra, hàm lượng vitamin cao như vitamin A và C có lợi cho da.

5. Giảm viêm

Dưa chuột chủ yếu giúp giảm viêm và sưng. Theo nghiên cứu , dưa chuột ức chế hoạt động của các enzym gây viêm. Ngoài ra, do hàm lượng nước cao, dưa chuột là nguồn cung cấp nước tuyệt vời cho cơ thể.

Công thức nước ép giảm cân tốt nhất

1. Nước ép dưa chuột cải bó xôi

Cải bó xôi (có thể thay bằng cải xoăn): 1 bó

Chanh (gọt vỏ và thái lát): 1-2

Gừng (gọt vỏ và đập dập): khoảng 1.5 cm

Dưa chuột (cắt thành dải): 1-2

Táo xanh (thái lát): 2 quả lớn

Mật ong (không bắt buộc): 1 muỗng cà phê

Phương pháp

Ảnh minh họa: Internet

Rửa tất cả các loại trái cây và rau quả.

Trộn các thành phần trong một máy ép trái cây.

Lọc qua rây

Thêm mật ong để làm ngọt (tùy chọn)

2. Nước ép táo ngò

Lá mồng tơi lớn (thái nhỏ): 2

Một nắm rau mùi tươi

Táo: 1 lớn

Chanh bóc vỏ: 2

Mật ong (tùy chọn)

Phương pháp

Ảnh minh họa: Internet

Rửa tất cả các thành phần tốt.

Thêm từng loại vào máy ép trái cây.

Trộn nó trong khoảng 10 phút.

Rót nước ép vào ly.

Bạn cũng có thể thêm mật ong để làm ngọt.

3. Nước ép cần tây lê giảm cân

Cần tây xắt nhỏ: 1

Lá mồng tơi: 2 lá lớn

Hạt thì là: 1 muỗng canh

Gừng (gọt vỏ và đập dập): khoảng 1 cm

Lê (gọt vỏ và xắt nhỏ): 2 trái

Mật ong (tùy chọn)

Phương pháp

Ảnh minh họa: Internet

Rửa sạch nguyên liệu.

Cho tất cả mọi thứ vào máy ép trái cây và xay trong 10 phút.

Lọc nước trái cây vào ly.

Thêm mật ong để làm ngọt.

4. Nước ép cà rốt củ dền táo (Nước ép ABC)

Đúng như tên gọi, loại nước ép này kết hợp cà rốt, củ dền và táo. Kết quả là, nó tương đối ngọt và ngon.

Táo (thái nhỏ): 2

Củ cải đường (gọt vỏ và xắt nhỏ): nửa củ

Cà rốt (gọt vỏ, xắt nhỏ): 2 củ

Gừng nghiền: 1 cm

Chanh: 1/2 quả

Muối biển: 1 nhúm

Mật ong: 1 thìa cà phê (không bắt buộc)

Phương pháp

Ảnh minh họa: Internet

Rửa sạch nguyên liệu.

Cho các thứ đã cắt nhỏ cùng với gừng vào máy ép trái cây.

Trộn trong 10 phút.

Lọc vào ly và thêm 1-2 muỗng nước cốt chanh.

Thêm một muỗng cà phê mật ong để làm ngọt (tùy chọn).

Theo Healthifyme