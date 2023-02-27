5 thực phẩm tồi tệ nhất có thể khiến thận 'tổn thương', da đầy mụn mà chị em vẫn thường ăn

Thận cũng giúp duy trì sự cân bằng lành mạnh của nước, muối và khoáng chất trong máu của chúng ta, điều cần thiết cho sức khỏe tốt. Tuy nhiên, một lối sống không phù hợp bao gồm lựa chọn thực phẩm không lành mạnh có thể cản trở sức khỏe và hoạt động của thận.

Bạn có thể đã học về vai trò và tầm quan trọng của thận trong các chức năng của cơ thể trong các bài học khoa học ở trường. Tuy nhiên, chúng ta thường suy nghĩ hay quan tâm đến sức khỏe của thận như thế nào? Nếu không, chúng ta sẽ tăng nguy cơ mắc các bệnh và vấn đề về thận trong tương lai. Bệnh tiểu đường và tăng huyết áp cũng có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh thận.

Dưới đây là một số mặt hàng thực phẩm mà bạn nên ngừng ăn:

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Các loại thịt đã qua chế biến như thịt xông khói, xúc xích và bánh mì kẹp thịt là mối đe dọa lớn đối với sức khỏe thận của bạn. Chúng chứa nhiều natri và lượng natri dư thừa thường xuyên có thể làm tăng huyết áp và tạo thêm căng thẳng cho thận của bạn.

Nghiên cứu cũng cho thấy rằng ăn nhiều protein động vật hơn protein thực vật có thể làm tăng tốc độ tiến triển của bệnh thận.

Nước ngọt

Soda có hàm lượng đường cao và hầu như không giảm giá trị dinh dưỡng. Những thứ này bổ sung thêm calo vào chế độ ăn uống của bạn, có thể dẫn đến tăng cân. Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng tiêu thụ nước ngọt có ga có liên quan đến các tình trạng sức khỏe như loãng xương (xương trở nên yếu và giòn), bệnh thận, hội chứng chuyển hóa và các vấn đề về răng.

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Đã đến lúc bằng mọi giá tránh uống nước ngọt có ga và quay lại uống nước lọc hoặc đồ uống có hương vị tốt cho sức khỏe hơn như nước chanh tươi.

Bữa ăn nhiều đồ đông lạnh

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng thực phẩm chế biến như bữa ăn đông lạnh và bữa tối có thể nấu bằng lò vi sóng có thể góp phần vào sự phát triển của bệnh tiểu đường loại 2. Chế biến nhiều có nghĩa là bữa ăn của bạn có thể chứa đầy chất béo ẩn, đường hoặc natri. Luôn luôn tốt hơn nếu chuẩn bị thực phẩm tươi và nguyên chất và tránh thực phẩm đông lạnh mà bạn có thể chiên hoặc hâm nóng để ăn ngay.

Nếu bạn phải ăn thực phẩm đông lạnh, hãy chọn những loại có ghi "ít natri" hoặc "không thêm natri" trên nhãn. Bạn cũng có thể cố gắng cân bằng những thứ này bằng cách thêm trái cây và rau tươi từ nhà bếp của mình.

Khoai tây chiên

Nếu bạn đang tiêu thụ khoai tây từ thực phẩm đóng gói như khoai tây chiên hoặc tại chuỗi thức ăn nhanh dưới dạng khoai tây chiên, thì có thể nói rằng những dạng khoai tây chiên này không có lợi gì cho quả thận quý giá của bạn.

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Thực phẩm chiên rán nên tránh để bảo vệ tim và thận của bạn khỏi bệnh tật. Khoai tây cũng chứa nhiều kali, nên hạn chế tối đa nếu bạn đang mắc các bệnh về thận.

Mayonnaise

Việc bạn sử dụng sốt mayonnaise cho món salad hoặc bánh mì sandwich có thể làm giảm giá trị của các bữa ăn đóng gói rau củ tốt cho sức khỏe của bạn. Chỉ một muỗng canh sốt mayonnaise chứa 103 calo. Cùng với đó, mayo thường có nhiều chất béo bão hòa.

Một lần nữa, nếu bạn không thể tránh được, hãy chọn loại sốt mayonnaise không béo hoặc ít calo, nhưng đảm bảo rằng những loại này không chứa nhiều natri và đường. Tốt nhất là thay thế sốt mayonnaise bằng sữa chua Hy Lạp hoặc sữa đông siêu tốt cho sức khỏe.

Theo Times of India