Gắn mác lành mạnh nhưng nhưng thực phẩm này có thể âm thầm gây ngộ độc mà bạn không hay biết

Dinh dưỡng 27/02/2023 12:35

Có một số thực phẩm luôn được cho rằng sẽ tốt cho sức khỏe nhưng ẩn sau đó là các hợp chất có thể khiến cơ thể bị ngộ độc.

Mọi người thường nghĩ rằng một số loại thực phẩm được coi là tốt cho sức khỏe thì nên ăn mà không cần lo lắng gì. Nhưng sự thật là có những nhóm thực phẩm vừa có lợi vừa có hại cho sức khỏe của chúng ta.

Cà phê

Gắn mác lành mạnh nhưng nhưng thực phẩm này có thể âm thầm gây ngộ độc mà bạn không hay biết - Ảnh 1

Một số người dựa vào cà phê để tỉnh táo, tập trung hoặc chỉ để nghỉ ngơi giữa ngày, nhưng các nghiên cứu đã chỉ ra rằng uống quá nhiều cà phê có thể làm trầm trọng thêm bệnh thoái hóa khớp, bệnh khớp và béo phì.

 

Cơm couscous

Gắn mác lành mạnh nhưng nhưng thực phẩm này có thể âm thầm gây ngộ độc mà bạn không hay biết - Ảnh 2

 

Vì ít chất xơ nên nếu couscous được kết hợp với chế độ ăn nhiều chất béo, nó có thể làm tăng khối lượng mỡ và gây béo phì. Couscous cũng có hàm lượng carbohydrate cao, có thể gây tăng đột biến lượng đường trong máu. Nếu bạn bị tiểu đường hoặc có xu hướng mắc bệnh này trong tương lai, bạn nên tránh những loại thực phẩm này.

Cá hồi xông khói

Gắn mác lành mạnh nhưng nhưng thực phẩm này có thể âm thầm gây ngộ độc mà bạn không hay biết - Ảnh 3

 

Là sản phẩm của ô nhiễm nước và quá trình hun khói, cá hồi hun khói được báo cáo là có hàm lượng cao các hydrocacbon thơm đa vòng, có thể gây độc, gây đột biến hoặc gây ung thư.

Kombucha

Gắn mác lành mạnh nhưng nhưng thực phẩm này có thể âm thầm gây ngộ độc mà bạn không hay biết - Ảnh 4

 

Kombucha là một thức uống lên men thịnh hành vì những lợi ích sức khỏe đã được chứng minh của nó. Nhưng đồng thời, đã có một số trường hợp ngộ độc kombucha và suy thận được báo cáo sau khi uống nó, dẫn đến mức tiêu thụ kombucha được khuyến nghị là khoảng 114 g.

Khoai tây

Gắn mác lành mạnh nhưng nhưng thực phẩm này có thể âm thầm gây ngộ độc mà bạn không hay biết - Ảnh 5

 

Khoai tây chiên, luộc hoặc nghiền, bạn ăn chúng theo cách nào không quan trọng, nhưng nếu bạn bắt gặp một củ khoai tây còn xanh, tốt hơn hết là bạn nên bỏ qua hoặc gọt bỏ hoàn toàn phần xanh. Loại củ này có hàm lượng glycoalkaloid cao, một hợp chất độc hại có thể dẫn đến buồn nôn và nôn.

Xoài

Gắn mác lành mạnh nhưng nhưng thực phẩm này có thể âm thầm gây ngộ độc mà bạn không hay biết - Ảnh 6

 

Nếu bạn có tiền sử dị ứng với cây thường xuân độc, tốt hơn hết là bạn nên tránh xa xoài. Cả hai đều có cùng một chất có thể dẫn đến ngứa, đỏ da, nổi mề đay và phồng rộp.

Theo Brightside

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