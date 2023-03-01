Hay bị dị ứng, da nổi mẩn ngứa đừng quên bổ sung những thực phẩm chiến binh này, tăng cường miễn dịch, tạm biệt phát ban

Tuy nhiên, hầu hết chúng ta không hiểu mình nên ăn gì khi bị dị ứng như vậy. Thuốc là một cách để loại bỏ chúng, nhưng điều quan trọng là phải quan tâm đến lối sống cũng như lựa chọn thực phẩm khi chúng ta đối mặt với những dị ứng như vậy, vì chúng ta không bao giờ biết điều gì có thể kích hoạt nó nhiều hơn.

Từ bụi bẩn đến thực phẩm và một số loại thuốc và thậm chí cả côn trùng, chúng ta có thể bị dị ứng với bất cứ thứ gì. Điều này có thể gây ngứa dữ dội, cảm giác bỏng rát, các vấn đề về da và thậm chí đau họng trong trường hợp dị ứng với bụi.

Theo một nghiên cứu được công bố trên trang web NCBI, khi chúng ta tiêu thụ thực phẩm chống dị ứng cùng với thuốc chống dị ứng, nó sẽ dẫn đến sự phục hồi nhanh chóng khi một người bị dị ứng. Dưới đây là một số loại thực phẩm nhất định nên có trong chế độ ăn uống để thoát khỏi dị ứng.

Ảnh minh họa: Internet

Theo một số nghiên cứu, lượng curcumin có trong nghệ rất hữu ích khi làm giảm các triệu chứng dị ứng. Vì vậy, bạn có thể đưa nghệ vào chế độ ăn uống hàng ngày như rau nấu chín, đậu lăng và thậm chí thử uống sữa nghệ vào ban đêm.

Tiêu thụ hành tây

Ảnh minh họa: Internet

Hành tây có đặc tính chống dị ứng, có tác dụng làm giảm các vấn đề dị ứng. Ngoài ra, một số hóa chất như vậy được tìm thấy trong hành tây có tác dụng làm giảm các vấn đề do dị ứng trong cơ thể.

Ăn cà chua thường xuyên

Cà chua chứa carotenoids, có tác dụng ngăn chặn sự giải phóng histamin trong cơ thể, giúp kiểm soát dị ứng đồng thời giảm các triệu chứng. Nó có thể được ăn sống dưới dạng salad hoặc rau.

Trái cây giàu vitamin C

Ảnh minh họa: Internet

Trái cây họ cam quýt được biết là giàu vitamin C, có tác dụng làm tăng axit ascobic huyết tương. Điều này mang lại nhiều lợi ích trong việc kiểm soát vấn đề dị ứng và các triệu chứng của nó.

Bao gồm gừng trong chế độ ăn uống

Ảnh minh họa: Internet

Một chất hóa học có trong gừng, được gọi là gingerol, có tác dụng kiểm soát dị ứng trong cơ thể và giữ cho hệ thống miễn dịch khỏe mạnh. Hãy nghiền nhỏ pha trà, vắt lấy nước cốt hoặc dùng trong các món ăn đã nấu chín để giảm bớt các vấn đề do dị ứng gây ra.

Theo Times of India