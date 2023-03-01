Kết hợp mật ong kiểu này, sử dụng hàng tuần chẳng mấy chốc 'dẹp sạch' mỡ thừa, đón dáng chuẩn chỉnh

Với nhiều lợi ích cho sức khỏe , mật ong là một chất thay thế tuyệt vời cho đường tinh luyện dành cho những người muốn kiểm soát cân nặng, nhưng điều quan trọng là phải sử dụng đúng cách để tận dụng tối đa các đặc tính tốt cho sức khỏe của nó.

Mật ong là một chất làm ngọt tự nhiên có thể có lợi cho việc giảm cân nếu được sử dụng đúng cách, vì nó giúp giảm cảm giác thèm đồ ngọt khác và cung cấp nhiều vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa.

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Bắt đầu ngày mới với mật ong chứa tinh chất hoặc kết hợp với quả Garcinia cambogia mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe, trong đó đáng chú ý nhất là nó có thể giúp bạn giảm cân. Theo các nghiên cứu cho thấy, Garcinia Cambogia cũng có thể giúp cải thiện quá trình trao đổi chất, điều này có thể góp phần mang lại mức năng lượng cao hơn trong suốt cả ngày.

Bạn có thể uống mật ong với nước ấm khi bụng đói để khởi động quá trình trao đổi chất. Điều này có thể giúp giảm cảm giác thèm ăn và đói suốt cả ngày, dẫn đến giảm mức tiêu thụ calo tổng thể.

Thay mật ong cho đường

Anjenay Aggrawal, chuyên gia sommelier mật ong, người sáng lập Royal Bee Naturals Pvt. Ltd, cho biết: “So với đường, mật ong chứa ít calo hơn, nhưng vị ngọt của nó vẫn đủ đậm để khiến nó trở thành lựa chọn tuyệt vời cho những người muốn thỏa mãn sở thích hảo ngọt mà không làm tăng đáng kể lượng calo nạp vào. Điều này có nghĩa là bằng cách thay thế đường bằng mật ong, bạn có thể sẽ hấp thụ ít calo hơn so với khi sử dụng đường thường.”

Ảnh minh họa: Internet

Hơn nữa, mật ong có thể được sử dụng thay cho đường tinh luyện trong cà phê, ngũ cốc, trà và các loại đồ uống khác cần được làm ngọt trước khi tiêu thụ.

Mật ong giúp tiêu hóa dễ dàng

Mật ong được biết đến rộng rãi để tăng cường chức năng của hệ thống tiêu hóa, do nó có chứa các enzym hỗ trợ quá trình tiêu hóa thức ăn bằng cách phá vỡ các carbohydrate có trong thực phẩm. Tiêu thụ mật ong có nhiều lợi ích cho sức khỏe, đặc biệt là khi cải thiện tiêu hóa.

Sau bữa tối, dùng một ít thìa mật ong rất có lợi. Đặc biệt là sau một bữa ăn thịnh soạn, nó giúp giảm trọng lượng tĩnh tích tụ trong hệ thống tiêu hóa của bạn.

​Sử dụng mật ong trước khi tập luyện thể chất

Mật ong có tác dụng kỳ diệu trong việc đẩy nhanh mức năng lượng của cơ thể bạn và bạn có thể nỗ lực nhiều hơn trong khi tập thể dục nếu bạn có nhiều năng lượng hơn. Do đó, một cách tuyệt vời để tăng mức năng lượng của bạn là tiêu thụ mật ong trước hoặc trong khi tập thể dục, giúp cơ thể bạn có thêm năng lượng cần thiết để tập luyện ở cường độ cao hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn ăn một thìa cà phê mật ong trước khi tập luyện, bạn sẽ nỗ lực nhiều hơn và cảm thấy tràn đầy năng lượng trong suốt quá trình tập luyện. Điều này sẽ tạo điều kiện cho bạn tận dụng tối đa chế độ tập luyện và tối đa hóa lợi ích sức khỏe.

Dùng mật ong để giảm cơn đói

Ảnh minh họa: Internet

“Mật ong chứa lượng đường tự nhiên dồi dào, có thể mang lại cảm giác thỏa mãn, giảm cảm giác thèm ăn những món ăn vặt không tốt cho sức khỏe, vì mật ong còn được biết là có khả năng dập tắt cơn thèm ăn. Mặc dù bạn không nên tước đoạt thức ăn của mình, nhưng điều quan trọng là phải xem kích thước phần ăn. Do đó, một thìa mật ong có thể cung cấp cho cơ thể năng lượng cần thiết để hoạt động mà không làm mất cân bằng dinh dưỡng”, Aggrawal nói.

Thời gian và sự kết hợp quan trọng khi tiêu thụ mật ong

Mật ong rất giàu Vitamin và Khoáng chất. Các chất dinh dưỡng sống của mật ong hữu cơ thô giúp tăng khả năng đốt cháy chất béo của cơ thể bằng cách đẩy nhanh quá trình trao đổi chất. Để đốt cháy nhiều calo hơn, Dt. Vidhi Chawla, người sáng lập Fisico Diet Clinic, khuyên nên uống mật ong vào buổi sáng và ngay trước khi đi ngủ.

Các hợp chất quan trọng trong mật ong giúp giảm cân bằng cách hạn chế cảm giác thèm ăn. Do đó, mật ong là thực phẩm tốt nhất để giảm cân. Bạn có thể cho một thìa mật ong vào ly nước hoặc tách trà xanh để tiêu thụ.

Mặc dù mật ong thường được coi là thực phẩm giảm cân, nhưng ăn quá nhiều mật ong hàng ngày có thể khiến lượng calo tăng lên.

Theo Times of India