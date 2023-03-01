Bật mí 3 công thức yến mạch để qua đêm 'rút mỡ nhanh', ăn vừa đẹp dáng lại sáng da

Công thức với yên mạch để qua đêm thực sự đơn giản như trộn một vài nguyên liệu vào lọ, bảo quản trong tủ lạnh và ăn vào sáng hôm sau. Xong rồi bạn không cần quá tốn thời gian! Không có bất kỳ công việc nướng hay nấu nướng nào, và thậm chí không có thêm bất kỳ món ăn nhiều chất béo nào. Nhìn chung, đó là một bữa sang thành công hoàn toàn.

Khuấy các nguyên liệu lại với nhau trong bát hoặc hộp đậy kín.

Để nó ngâm trong tủ lạnh ít nhất hai giờ, nhưng tốt hơn là để qua đêm trong tám giờ. Kết quả là độ đặc sẽ mềm hơn.

Thưởng thức lớp phủ yêu thích của bạn trên lớp yến mạch qua đêm của bạn!

2. Yến mạch mâm xôi và hạt để qua đêm

Ảnh minh họa: Internet

2 muỗng canh mứt mâm xôi hoặc mứt nhuyễn

1 muỗng canh bơ đậu phộng (hoặc bơ hạnh nhân)

1 muỗng cà phê quả hồ trăn xắt nhỏ

Phương pháp:

Khuấy tất cả các thành phần lại với nhau trong hộp hoặc bát có thể đậy kín cho đến khi trộn đều.

Cho lọ vào tủ lạnh ít nhất hai giờ, nhưng mục tiêu là để lọ yên mạch qua đêm sẽ giúp kết cấu đtạ được dạng kem.

Thưởng thức! Rắc lớp phủ ưa thích của bạn lên trên lớp yến mạch để qua đêm.

3. Pina Colada yến mạch để qua đêm

Ảnh minh họa: Internet

1/4 chén dứa thái hạt lựu nhỏ

1 muỗng canh dừa nạo

1/4 muỗng cà phê chiết xuất vani

*lưu ý: sử dụng nước cốt dừa trong công thức cơ bản

Phương pháp:

Trong một cái bát hoặc lọ có thể đậy kín, cho tất cả nguyên liệu vào và đánh đều.

Nên ngâm ít nhất hai giờ trong tủ lạnh, nhưng để qua đêm thì tốt hơn. Kết quả là độ đặc sẽ mềm hơn.

Thưởng thức lớp phủ yêu thích của bạn trên lớp yến mạch qua đêm của bạn!

Theo Times of India