Theo kết quả của một nghiên cứu của Đại học Cornell, siêu thực phẩm xanh, quả hồ trăn hay hạt dẻ cười có hàm lượng chất chống oxy hóa cao nhất so với nhiều loại thực phẩm thường được biết đến với khả năng chống oxy hóa, chẳng hạn như quả việt quất, lựu, anh đào và củ cải đường. Hạt dẻ cười có nhiều ưu điểm, bao gồm khả năng hỗ trợ lối sống năng động, giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến dinh dưỡng và hỗ trợ duy trì sức khỏe tốt.

Bạn có phải là người đang cố gắng giữ dáng và khỏe mạnh một cách dễ dàng không? Nếu có, bạn cần dừng lại và đọc bài viết này để biết và giải mã một số sự thật thú vị về quả hồ trăn và cách nó giúp tăng cường sức khỏe tổng thể.

Hạt dẻ cười là một nguồn protein hoàn chỉnh với tất cả 9 axit amin giúp chống lão hóa, sức khỏe tinh thần và thể chất, thúc đẩy làn da và mái tóc đẹp hơn. Một siêu thực phẩm nhiều mặt cần phải có trong hành trình tập thể dục của một người. Đây là loại protein hoàn chỉnh có nguồn gốc từ thực vật tốt nhất đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của một người.

Điều này làm cho chúng trở nên hoàn hảo cho những người muốn có chế độ ăn nhiều thực vật hơn. Nghiên cứu được thực hiện và công bố vào năm 2020 đã chỉ ra rằng hạt dẻ cười trồng ở California là một loại protein hoàn chỉnh.

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Quả hồ trăn không chỉ là nguồn cung cấp nhiều vitamin và khoáng chất thiết yếu, axit béo không bão hòa đơn và không bão hòa đa, protein và chất xơ, mà quả hồ trăn còn cung cấp một loạt các chất hóa học thực vật, nhiều loại hợp chất do thực vật tạo ra có thể giúp tăng cường sức khỏe và hạnh phúc. Một khẩu phần hạt dẻ cười (1 oz hoặc 49 hạt) là nguồn cung cấp đồng tuyệt vời và là nguồn protein, chất xơ, vitamin B6, phốt pho và thiamin tốt.

Quản lý cân nặng

Quả hồ trăn là một trong những loại hạt có hàm lượng calo thấp nhất với chỉ 160 calo trong một ounce, tương đương với khoảng 49 quả hồ trăn. Các nhà nghiên cứu gần đây đã phát hiện ra rằng ăn tới 20% lượng calo từ quả hồ trăn có thể không dẫn đến tăng cân, nhưng nó có thể mang lại lợi ích bổ sung là cải thiện huyết áp.

Ảnh minh họa: Internet

Nghiên cứu mới nổi cho thấy rằng những người có trọng lượng cơ thể dư thừa có thể hưởng lợi từ việc ăn quả hồ trăn, những người ăn quả hồ trăn đã giảm cân và cải thiện mức chất béo trung tính (mỡ trong máu).

Hội đồng cấp cao về sức khỏe cộng đồng của Pháp khuyến nghị nên tiêu thụ một nắm nhỏ các loại hạt hàng ngày. Khuyến nghị này dựa trên dữ liệu khoa học nêu bật lợi ích sức khỏe của các loại hạt, bao gồm cả hạt dẻ cười, về chất lượng chế độ ăn uống, kiểm soát cân nặng và giảm rủi ro chuyển hóa tim mạch.

Hạt dẻ cười là loại thực phẩm giàu chất dinh dưỡng có chứa protein, chất xơ, phytosterol và chất chống oxy hóa và không chứa cholesterol tự nhiên. Quả hồ trăn trồng ở California có hàm lượng axit béo không bão hòa đơn cao (53% tổng lượng chất béo) và tỷ lệ chất béo không bão hòa/bão hòa cao là 7,4: 1.

Tăng cường miễn dịch

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Các loại hạt như quả hồ trăn, cung cấp cho cơ thể các vitamin, khoáng chất, chất chống oxy hóa và chất phytochemical (hợp chất hoạt động có trong thực vật) quan trọng để hỗ trợ hệ thống miễn dịch. Hệ thống miễn dịch là tuyến phòng thủ đầu tiên chống lại nhiễm trùng. Một hệ thống miễn dịch khỏe mạnh hỗ trợ quá trình chữa bệnh và rút ngắn thời gian hồi phục.

Sức khỏe mắt

Hạt dẻ cười chứa lượng lutein và zeaxanthin (carotenoid) cao hơn khoảng 13 lần so với loại hạt cao tiếp theo. Một lượng lớn các caroten này được tìm thấy trong võng mạc của mắt và được biết là có lợi cho sức khỏe của mắt, có thể giúp ngăn ngừa mất thị lực liên quan đến lão hóa.

Quản lý đường huyết

Trong những năm gần đây, số lượng các nghiên cứu cho thấy lợi ích tiềm tàng của việc ăn các loại hạt, bao gồm cả quả hồ trăn, đối với đường huyết và độ nhạy insulin đã tăng lên.

Ảnh minh họa: Internet

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Chăm sóc bệnh tiểu đường cho thấy rằng bao gồm quả hồ trăn như một phần của chế độ ăn uống cân bằng là một chiến lược hợp lý để giúp giảm nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường loại 2. Nghiên cứu cho thấy rằng hạt dẻ cười có thể có tác dụng hạ glucose và insulin, đồng thời thúc đẩy quá trình trao đổi chất lành mạnh hơn ở những người mắc bệnh tiểu đường.

Sức khỏe tim mạch

Các nhà nghiên cứu cũng đã xem xét các nghiên cứu khác nhau để kiểm tra tác động của quả hồ trăn đối với bệnh tim. Nhiều nghiên cứu cho thấy chế độ ăn kiêng bao gồm quả hồ trăn có xu hướng liên quan đến việc giảm đáng kể mức cholesterol và huyết áp, ngay cả đối với những người có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường cao.

Ảnh minh họa: Internet

Nghiên cứu cho thấy rằng những lợi ích này một phần có thể là do protein, chất xơ và hàm lượng chất béo thấp hơn của quả hồ trăn khi so sánh với các loại hạt khác. Hạt dẻ cười cũng có hàm lượng phytosterol cao nhất trong số các loại hạt, giúp giảm mức cholesterol trong máu bằng cách:

Giảm sự hấp thu cholesterol trong ruột trong quá trình tiêu hóa.

Giảm lượng cholesterol do cơ thể sản xuất.

Theo Times of India